La frase de Luck Ra sobre el desamor que generó tensión a tres meses de su separación de La Joaqui

El artista utilizó sus historias de Instagram para compartir una reflexión que llamó la atención por su tono y por el contexto (Instagram)

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Pese a que la relación entre La Joaqui y Luck Ra terminó hace más de tres meses, la separación continuó generando repercusiones en el mundo del espectáculo. Desde que cada uno tomó caminos diferentes, los artistas quedaron en el centro de distintas interpretaciones por sus publicaciones en redes sociales y por el modo en que atravesaron el final de su vínculo. Ahora, una nueva historia de Instagram del cantante cordobés volvió a despertar la atención en las redes, que rápidamente relacionaron sus palabras con su expareja y con la relación que ella mantiene actualmente con Tiago PZK.

A través de su cuenta de Instagram, el artista publicó una historia que llamó la atención por el contenido de la frase y por la forma en que decidió presentarla: eligió un fondo completamente negro y escribió un mensaje relacionado con el desamor.

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“Aunque ya no estés aquí, me duele saber ahora duermes con él”, expresó el intérprete cordobés. A la frase le sumó un emoji de una cara triste, un corazón roto y un águila. La publicación no incluyó nombres, fotografías ni referencias directas que permitieran identificar a la persona a la que estaba dirigida. Sin embargo, llamó la atención ante la tensión que quedó con la cantante de RKT luego de su ruptura.

La indirecta de Luck Ra a La Joaqui

Luck Ra tampoco mencionó de manera explícita a La Joaqui ni a Tiago PZK, su pareja. Por ese motivo, la historia abrió distintas posibilidades entre quienes siguen la vida de los artistas. Algunos interpretaron que se trataba de una indirecta para su expareja, mientras que otros consideraron que podía ser una frase tomada de una canción o parte de una futura propuesta musical del cordobés.

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Pero cabe recordar que no es la primera vez que el cantante sorprende con una indirecta hacia su expareja. En octubre pasado, realizó un llamativo mensaje que varios fanáticos interpretaron que estaba dirigido para La Joaqui.“Esos ojos apagados ya no brillan”, había expresado en aquella oportunidad sobre un fondo negro. El texto estuvo acompañado por un emoji de una cara triste y, al igual que en la publicación más reciente, no incluyó una explicación sobre su destinatario ni información adicional. Luck Ra no aclaró si se trataba de una reflexión personal, de una parte de una canción o de un mensaje vinculado con una situación específica.

La falta de precisiones hizo que sus seguidores intentaran encontrar una relación entre esa frase y el momento que atravesaban La Joaqui y el cantante cordobés. Algunos usuarios analizaron el tono de las palabras y sostuvieron que podían referirse al estado de ánimo de la artista. Otros observaron que la publicación podía ser una expresión vinculada con el final de la relación, aunque esa interpretación nunca fue confirmada por Luck Ra.

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En octubre pasado, el cantante cordobés había realizado otro mensaje que sus fanáticos intepretaron como una indirecta hacia la referente de RKT (Instagram)

En las redes sociales aparecieron comentarios que apuntaron directamente a la expareja. “Si el que la dejó fue él”, escribió una persona al analizar la situación. Otro usuario expresó: “Te dejan y después se burlan para sentir los únicos e importantes”. También hubo quienes vincularon el mensaje con el aspecto de ambos artistas: “A ella no se la ve bien ni a él”.

En sentido contrario, otros seguidores propusieron una explicación diferente para los mensajes del artista. Según esa mirada, tanto la frase sobre los ojos apagados como la referencia a una persona que dormía con alguien más podían formar parte de la letra de una canción. También señalaron que el cantante podía estar anticipando un futuro lanzamiento musical y utilizando sus historias para compartir fragmentos o conceptos relacionados con ese proyecto.

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De esta manera, una vez más, una publicación breve de Luck Ra generó repercusiones por el contexto en el que apareció. El músico no mencionó a La Joaqui, a Tiago PZK ni explicó el sentido de sus palabras, pero sus seguidores volvieron a vincular el mensaje con la historia que ambos artistas compartieron y con el presente sentimental de la cantante.