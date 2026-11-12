Crimen y Justicia

La Corte dejó firme la condena a 29 años para un integrante del clan Caro por el asesinato de un adolescente en Tucumán

El máximo tribunal rechazó un recurso de Marcos Gastón Caro, alias “Batore”, condenado por el homicidio de Samir Domínguez, de 16 años. Con su familia tienen un largo historial de robos y otros delitos

Traslado del Clan Caro Tucumán
Uno de los integrantes del llamado Clan Caro
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La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme este jueves la condena a 29 años de prisión contra Marcos Gastón Caro, conocido como “Batore”, por el asesinato de Samir Domínguez, un adolescente de 16 años baleado en octubre de 2018 en San Miguel de Tucumán.

El máximo tribunal declaró inadmisible la queja presentada por la defensa del detenido -integrante del llamado clan Caro- contra la sentencia que había sido confirmada por la Corte Suprema de Justicia de Tucumán. Era la última instancia del condenado para revertir su situación judicial.

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El crimen ocurrió el 3 de octubre de 2018 en una vivienda ubicada sobre la calle Magallanes al 1300. Según se acreditó en el juicio, Caro manejaba el auto que se detuvo frente a la casa de Domínguez. Su hermano Francisco Emanuel Caro, alias “Vikunga”, bajó del vehículo y le disparó tres veces al adolescente.

La acusación sostuvo que un tercer hermano, Cristian Nicolás Caro, apodado “Bichi”, estaba en el asiento trasero y alentaba a “Vikunga” para que disparara. También se estableció que amenazaron a la hermana de la víctima, cuando intentó ayudarlo.

Traslado del Clan Caro Tucumán
Tres de los integrantes del clan fueron trasladados hace dos meses a cárceles de Ezeiza y Marcos Paz

En 2023, la Sala V de la Cámara Penal Conclusional del Centro Judicial Capital condenó a Marcos Caro por homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego. Francisco Caro recibió una pena de 32 años por el asesinato y por el abuso de arma de fuego contra la hermana de Domínguez.

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En tanto, Cristian Caro fue absuelto por el beneficio de la duda, al igual que otro de los acusados. Aunque este último igualmente sigue preso, cumpliendo una condena de cinco años por robo agravado.

La muerte de Samir Domínguez ocurrió después de una disputa entre la víctima y Francisco Caro. Durante el debate oral, se habló de mensajes y burlas que habían derivado en un enfrentamiento previo. La Justicia consideró probado que los hermanos fueron hasta la casa del adolescente y que Francisco Caro abrió fuego.

Desde el crimen de Domínguez, los Caro ocuparon la atención de la prensa tucumana en reiteradas ocasiones, por distintos hechos. Por ejemplo, quedaron involucrados en la causa conocida como “La industria del escruche”, una investigación sobre robos en viviendas y comercios. Varios integrantes de la familia recibieron condenas o fueron imputados en ese expediente, que también alcanzó a Miguel Antonio Lizárraga, alias “La Gata”.

Traslado del Clan Caro Tucumán
Los Caro dejaron el penal Villa Urquiza tras ser acusados de extorsión por otro preso

En agosto pasado, integrantes de la familia fueron noticia nuevamente, esta vez tras ser denunciados por una presunta extorsión dentro del penal de Villa Urquiza contra Marcos Nacif, un detenido procesado en una causa por narcotráfico. Sus hijos afirmaron que le exigían USD 25.000 o la transferencia de una camioneta a cambio de seguridad dentro de la cárcel. La denuncia derivó en requisas y en el secuestro de teléfonos celulares.

Luego del revuelo que generó esa situación, el Ministerio de Seguridad de Tucumán inició las gestiones para reubicarlos y, días más tarde, se informó el traslado de Francisco, Cristian y Marcos Caro a cárceles federales de máxima seguridad en la provincia de Buenos Aires. Francisco y Marcos fueron alojados en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza, mientras que Cristian fue enviado al Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz.

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