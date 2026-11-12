Vido: un grupo de jóvenes protagonizó una batalla campal en un balneario de Mar del Plata y hubo varios detenidos

El episodio ocurrió este miércoles, en medio de una jornada de calor y gran concurrencia en la costa. La secuencia quedó registrada por los testigos.

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Un grupo de jóvenes desató una batalla campal en medio de Playa Varese, uno de los balnearios más transitados de Mar del Plata, durante el feriado del miércoles. El episodio dejó un herido con una herida en la cabeza que debió ser trasladado a un centro de salud, varios detenidos y un operativo policial con motos y patrullas que cerró el paso en ambos extremos de la cuadra. Las familias que estaban en el lugar lo registraron todo.

Todo sucedió este último miércoles 11 de noviembre, con temperaturas que rozaban los 30 °C, la costa marplatense acumulaba una concurrencia inusual. Turistas y vecinos habían elegido Varese para pasar el día, y la playa respondía con el movimiento propio de un feriado de verano anticipado.

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En ese marco, la jornada tomó un giro abrupto cuando más de una decena de jóvenes comenzaron a enfrentarse a golpes de puño sobre la arena, ante la mirada de quienes estaban en el lugar con sus familias y sus hijos.

La pelea no se limitó al sector de playa. Según las imágenes captadas por personas que se encontraban en Varese y compartidas con los medios locales, los involucrados fueron expulsados del área de arena —donde había familias con niños— pero la trifulca continuó metros más adelante, sobre la vereda y a la par de los autos estacionados sobre la costanera. En los videos se los ve correr, intercambiar golpes de puño y patadas, mientras los gritos de los presentes marcan el tono de la escena.

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El episodio ocurrió este miércoles, en medio de una jornada de calor y gran concurrencia en la costa. La secuencia quedó registrada por los testigos.

En el transcurso del enfrentamiento, uno de los participantes recibió una agresión que le provocó una herida en la cabeza. Una testigo que presenció el episodio lo describió con precisión en diálogo con 0223: “Al que le abrieron la cabeza se fue al hospital y a los otros los detuvieron los policías”.

El operativo policial que permitió controlar la situación incluyó el despliegue de motos y patrullas en ambos extremos de la cuadra. La misma testigo detalló la maniobra: “Lo encerraron con las motos y las patrullas de los dos lados”. El cerco evitó que los jóvenes pudieran escapar del lugar.

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El episodio ocurrió este miércoles, en medio de una jornada de calor y gran concurrencia en la costa. La secuencia quedó registrada por los testigos.

Sobre el origen del conflicto, la testigo aportó una versión que reconstruye cómo se desencadenó la situación. Según su relato, los jóvenes que terminaron detenidos “quisieron robarse algo de unos chicos de la playa, pero los vieron y los fueron a buscar todos hasta que cayó la Policía”, señaló. Además, indicó que varios de ellos se encontraban bajo los efectos del alcohol al momento de los hechos.

Un hombre murió tras una pelea a la salida de un boliche en Córdoba: se cayó al piso y lo patearon en la cabeza

La Justicia de Córdoba investiga la muerte de Juan Pablo Dantesano tras una agresión a la salida de un boliche en La Cumbre.

La investigación por la muerte de Juan Pablo Dantesano avanza en La Cumbre, provincia de Córdoba, luego de que el hombre de 30 años fuera atacado durante la madrugada del 8 de noviembre, a la salida de un boliche de la localidad cordobesa. Los primeros elementos reunidos por la Justicia ubican la agresión en el ingreso del local, después de que la víctima intentara volver a entrar.

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De acuerdo con lo informado por el portal del Ministerio Público de la provincia de Córdoba, el episodio ocurrió cerca de las 6 de la mañana. Según los indicios iniciales de la Fiscalía de Instrucción 2 de Cosquín, Dantesano había salido del establecimiento y se encontraba alcoholizado cuando intentó ingresar nuevamente. En ese momento, un hombre le habría impedido el paso y le habría propinado un golpe.

En consecuencia, Dantesano habría caído dos escalones. Al caer, la víctima se golpeó la cabeza y quedó inmovilizado. No conforme con eso, el atacante lo pateó en la cabeza.

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Ahora, los investigadores intentan reconstruir las circunstancias que precedieron a la muerte y buscan determinar la participación de al menos dos personas. La causa está a cargo de la Fiscalía de Instrucción 2 de Cosquín, que trabaja sobre los primeros indicios surgidos tras el hecho.