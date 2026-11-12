Un luchador de la UFC fue encontrado inconsciente en el baño de una discoteca: el misterio alrededor del caso

Tommy McMillen fue encontrado inconsciente en el baño de una discoteca (Credit Image: © Alejandro Salazar/ZUMA Press Wire)

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El peleador de artes marciales mixtas Tommy McMillen fue trasladado de urgencia a un hospital en Scottsdale, Arizona, luego de que agentes policiales lo encontraran inconsciente en el baño de una discoteca durante la madrugada del domingo. Según informó TMZ, los oficiales le administraron Narcan, un fármaco que revierte los efectos de una sobredosis de opioides, tras detectar una sustancia blanca y polvorienta en el suelo cerca de él.

El incidente ocurrió en Cake, un club nocturno ubicado en el distrito de Old Town de Scottsdale, una zona conocida por su vida nocturna y concentración de bares. Una vocera del Departamento de Policía de Scottsdale confirmó al medio estadounidense que los agentes retiraron al peleador del baño del establecimiento antes de aplicarle el antídoto. McMillen fue trasladado de inmediato a un centro médico, donde quedó en condición estable, sin complicaciones que pusieran en riesgo su vida al momento de su ingreso.

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La noticia recién trascendió públicamente el jueves, casi cinco días después de ocurrido el episodio, cuando TMZ difundió el reporte basado en la información suministrada por la policía local. La demora entre el suceso y su difusión generó que varios medios especializados en artes marciales mixtas replicaran la información de manera casi simultánea apenas se conoció.

Hay misterio alrededor de la sustancia que estaba junto a Tommy McMillen (Credit Image: © Alejandro Salazar/ZUMA Press Wire)

A pesar de la confirmación de los hechos centrales, las circunstancias exactas del episodio permanecen sin esclarecerse. Según precisó el sitio especializado MMA News, la sustancia hallada junto al peleador no fue identificada de manera oficial, por lo que el origen del cuadro que lo dejó inconsciente continúa sin determinarse. Ni la policía ni el entorno del deportista brindaron precisiones adicionales sobre qué provocó el malestar.

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McMillen, de 28 años, compite en la división de peso pluma de UFC y mantiene un récord profesional invicto de 12 victorias sin derrotas. El deportista, que entrena en Glendale, Arizona, comenzó su carrera profesional en 2019 y escaló posiciones hasta conseguir un contrato con la organización líder de artes marciales mixtas. Su ingreso a la empresa se produjo tras ganar por decisión dividida en Dana White’s Contender Series, el programa televisivo que utiliza la compañía para reclutar nuevos talentos.

Desde su debut oficial este año, el peso pluma acumuló una seguidilla de resultados que lo colocó entre las figuras emergentes de su división. Su presentación más reciente en el octágono se produjo el 12 de septiembre, en Noche UFC 4, cuando venció por decisión unánime a Marwan Rahiki y reafirmó su condición de invicto.

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El episodio se produjo apenas cinco días después de que el peleador Austin Bashi lo desafiara públicamente a una pelea, luego de protagonizar una sumisión en 67 segundos durante UFC Vegas 124, de acuerdo con el sitio Knockout Daily. El desafío había generado expectativa entre los seguidores de la categoría, que esperaban una posible confirmación de la pelea en las próximas semanas.

Horas después de conocerse la noticia del hospital, el entrenador de McMillen salió a desmentir cualquier gravedad en torno al episodio. “Está completamente bien y ayer estuvo en su entrenamiento”, aseguró el preparador físico en declaraciones recogidas por TMZ, en un intento por despejar dudas sobre el estado físico del peleador de cara a sus próximos compromisos.

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Hasta el momento, UFC no emitió un comunicado oficial sobre lo sucedido con su peleador invicto. La organización fue consultada por distintos medios estadounidenses, pero no respondió. Tampoco se estableció de manera oficial la causa exacta del episodio que motivó la intervención policial, y no trascendieron nuevas actualizaciones sobre el estado de salud de McMillen.