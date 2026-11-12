Familiares y amigos despidieron a Katie Suárez, la joven salvadoreña asesinada en Brooklyn

Familiares y vecinos despidieron a Katie Suárez vestidos de violeta en la iglesia de San Simón y San Judas en Brooklyn. (Cortesía: The New York Post/Facebook)

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Vestidos de violeta, el color favorito de Katie Suárez, familiares, amigos y vecinos dieron este jueves el último adiós a la joven salvadoreña de 28 años, cuya muerte conmocionó a Brooklyn, en Nueva York. La ceremonia se celebró en la iglesia de San Simón y San Judas, en Gravesend, cerca del lugar donde fue atacada el 30 de octubre, según la información de The New York Post.

La misa se desarrolló entre muestras de dolor y recuerdos de la joven, a quien sus allegados describieron como una persona cercana a su familia, atenta con los demás y aficionada al deporte. El reverendo Edwin A. Ortiz, presidió el servicio en inglés y español.

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“Katie fue una de esas personas inolvidables”, afirmó Ortiz, según recogió el New York Post. El sacerdote recordó su capacidad para escuchar, aconsejar y recibir con afecto a quienes la rodeaban. “Debemos recordarla por la manera en que trataba a los demás”, sostuvo durante la ceremonia.

Sus padres, Yasira y Nery Suárez, siguieron el féretro a la salida de la iglesia. Allí soltaron globos de color blanco y violeta.

Los padres de la joven salvadoreña Katie Suárez acompañaron el féretro hacia su entierro final en el cementerio Green-Wood. (Cortesía: X)

El funeral tuvo lugar después de un velatorio que reunió a cientos de personas en la funeraria Cusimano and Russo, también en Brooklyn. Frente al ataúd abierto, varios asistentes expresaron su dolor y dejaron mensajes en una placa conmemorativa. Uno de ellos decía: “Adiós, dulce ángel”.

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La despedida reflejó el vínculo de la joven con la comunidad que frecuentaba. Antes del velatorio, decenas de personas soltaron globos cerca de Caesar’s Bay, una zona junto al agua donde trabajaba como cajera de un banco. Amigos también recordaron su apego a sus raíces salvadoreñas, los viajes para visitar a su familia y su objetivo de correr una maratón.

Una amiga de la familia, Katherine Angotti, dijo al New York Post que los padres de la víctima están “devastados”. Otra allegada, que pidió no ser identificada, la definió como una persona “muy familiar”, dulce y sincera, que se preocupaba por quienes tenía cerca.

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El caso también reavivó reclamos por la falta de iluminación y de vigilancia en el sendero donde fue atacada. Vecinos cuestionaron que la presencia policial aumentara después del crimen y reclamaron cámaras y otras medidas de seguridad para quienes transitan o hacen ejercicio en el área.

El New York Post informó que Katie murió dos días después del ataque. El medio señaló que Sayed M., un ex agente de la Policía de Nueva York, está acusado por el caso. La investigación continúa mientras la familia exige justicia por la muerte de la joven.

La víctima falleció dos días después del ataque cometido el 30 de octubre mientras su familia exige justicia. (Cortesía: Facebook)

Sayed, de 27 años, había tenido un paso breve por el Departamento de Policía de Nueva York y luego se incorporó al Cuerpo de Marines de Estados Unidos, del que fue separado por motivos de salud mental. Hasta su arresto, el individuo se desempeñaba como asistente de una escuela.

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Cuatro pacientes recibieron órganos donados por Katie

La organización LiveOnNY, encargada de coordinar donaciones y trasplantes de órganos en el área de Nueva York, confirmó que la joven estaba registrada como donante y que salvó la vida de cuatro personas mediante la donación de cinco órganos.

Su corazón, sus dos riñones, el hígado y el páncreas llegaron a centros de trasplante donde cuatro pacientes de entre 12 y 75 años recibieron los órganos con éxito. Tres de los receptores se encontraban en Nueva York y el cuarto en Florida. Katie también donó sus córneas.

“Que Katie pensara en otros al registrarse como donante es un poderoso testimonio de su generosidad y garantizará que viva a través de estos regalos de vida”, manifestó Leonard Achan, presidente y director ejecutivo de LiveOnNY, en una declaración.

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