Se escapó un toro de un camión jaula, corrió por las calles de Santa Fe y embistió a tres personas

El animal recorrió varios kilómetros por las calles de Santa Fe y pasó frente al estadio del club Unión

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Un toro escapó de un camión jaula este jueves al mediodía en la intersección de Avenida Alem y Belgrano, en pleno centro de Santa Fe, y durante más de dos horas recorrió varias arterias de la ciudad, embistió a tres personas y resistió un extenso operativo policial hasta que un baqueano a caballo lo enlazó en el Parque Garay.

El camión frenó ante un semáforo y, en ese movimiento, una de las puertas del acoplado cedió. El animal cayó sobre el asfalto y salió corriendo. El conductor advertió lo ocurrido y logró cerrar el compartimiento antes de que escaparan otros animales, pero ese toro ya estaba suelto en la ciudad.

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Lo que siguió fue un recorrido de varios kilómetros por distintas arterias de la ciudad. El toro tomó la calle Rivadavia, llegó al bulevar Pellegrini, pasó por las inmediaciones de la cancha del club Unión y siguió avanzando hasta el Parque Garay, donde finalmente se concentró el grueso del operativo de contención. En su paso por el bulevar Pellegrini, las cámaras de seguridad registraron cómo al menos una persona tuvo que apartarse bruscamente ante el avance del animal, que le pasó a centímetros.

La Policía interrumpió el tránsito vehicular e intentó cercar al bovino con camionetas y vallas en el Parque Garay

Durante su trayecto por la ciudad, el animal embistió a tres personas que circulaban en bicicleta en la intersección entre Naciones Unidas y el bulevar. Los tres fueron trasladados al Hospital José María Cullen, donde recibieron atención médica. Según el informe médico emitido a las 15.30, una joven de 19 años presentó un traumatismo cerrado de tórax en la región esternal y un traumatismo en un muslo, de acuerdo con la información de Aire de Santa Fe.

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Los estudios radiográficos arrojaron resultados normales y la paciente no registraba dificultades respiratorias. Tras recibir indicación de tratamiento analgésico, fue dada de alta y se retiró por sus propios medios. El segundo caso correspondió a un hombre con politraumatismos leves y escoriaciones; al cierre del último informe médico, se le realizaban estudios de imágenes y permanecía bajo seguimiento clínico. Desde el ámbito policial se informó que todos los involucrados estaban estables y fuera de peligro.

Una vez que el animal llegó al Parque Garay, el operativo se reorganizó dentro del predio. Los efectivos de la Policía interrumpieron la circulación vehicular en el entorno e intentaron limitar los movimientos del toro con camionetas y vallas. Sin embargo, cada vez que alguien intentaba acercarse para enlazarlo, el animal reaccionaba y volvía a correr. La situación se extendió durante horas sin que los efectivos desplegados lograran sujetarlo. Mientras tanto, se aguardaba la llegada de personal de la Policía Ecológica, que se trasladaba desde Santo Tomé para intervenir.

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Cerca de las 16, Walter llegó al parque a caballo. Alguien lo había contactado a través de Los Pumas para que intentara resolver la situación. “Me contactaron de Los Pumas, así que bueno, vinimos a ver si podíamos solucionar el problema”, relató a Aire de Santa Fe.

Un baqueano arribó a caballo al predio tras una convocatoria coordinada con la fuerza Los Pumas

Con experiencia en el trabajo cotidiano con animales, Walter describió el episodio con una mezcla de aplomo y conciencia del riesgo. “La idea era asegurarlo en el primer tiro. Como le digo, hace un rato, esto es una tarea diaria para mí”, explicó sobre la maniobra. No obstante, reconoció que las condiciones urbanas añadían una dificultad que el campo no presenta. “Uno que está en el campo y que trabaja, estas son materias medias fáciles, pero el piso de cemento para el caballo no es fácil”, admitió.

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Según su lectura del comportamiento del animal, el toro no actuaba con agresividad, sino con miedo. “Es un animal de campo al que nadie lo molesta. El intento de él es correr, atropellar y estrellar todo lo que le pasa por delante”, describió. Por ese motivo, consideró fundamental evitar ruidos y movimientos bruscos que pudieran alterarlo aún más. También destacó el trabajo de los efectivos que, según su valoración, mantuvieron la situación bajo control hasta su arribo.

Walter contó que nunca había tenido que intervenir en un episodio de estas características dentro de un entorno urbano. En el campo, dijo, situaciones similares son frecuentes. “En el campo suele pasar esto muy seguido, esto pasa muy seguido con los animales”, señaló. Pero enfrentar esa misma tarea sobre cemento, rodeado de vecinos y transeúntes, era otra cosa. “Personas grandes y chicos que andan dando vueltas por ahí, es un peligro. Te puede quebrar, te puede asustar, puede pasar cualquier cosa si te estrella un animal de estos”, advirtió al ser consultado sobre su estado de ánimo durante el operativo.

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Una vez que Walter consiguió enlazarlo al primer intento, los efectivos policiales colaboraron para sujetarlo y atarle las cuatro patas, lo que impidió cualquier nuevo escape. El operativo continuó con la espera de los responsables del animal, quienes debían aportar los elementos necesarios para levantarlo y proceder con su traslado.