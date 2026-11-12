El video del fuerte enfrentamiento de Martín Migueles con Mauro Icardi: “Te rompo la boca”

El cruce entre la actual pareja de Wanda Nara y el futbolista se dio en medio del operativo policial que se llevó a cabo el viernes por la tarde en la "Casa de los Sueños"

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El viernes 6 de noviembre, mientras Wanda Nara grababa MasterChef Celebrity en los estudios de Telefe, una situación de extrema gravedad se desencadenaba en la Casa de los Sueños, la propiedad de Mauro Icardi ubicada en el barrio privado La Isla, en Nordelta, Tigre. Ese episodio derivó en una causa penal por lesiones leves agravadas contra el delantero, quien este jueves se presentó en la fiscalía de Tigre, con sede en General Pacheco, para declarar por las presuntas lesiones a su hija mayor, fruto de su relación con Nara.

Icardi permaneció más de una hora dentro de la dependencia judicial y, al retirarse, evitó hablar con los medios que aguardaban en las inmediaciones. En esa instancia presentó las pruebas que sostienen su versión, en la que niega cualquier tipo de violencia contra la niña. Entre el material aportado hay un video que el delantero grabó con su celular en el que da cuenta de las amenazas que recibió por parte de Martín Migueles, pareja actual de Nara, durante la tarde del viernes, luego de que la menor llamara a su madre para decirle que Icardi le había pegado.

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El registro de audio capta el momento en que Migueles confrontó al futbolista frente a efectivos policiales. “Vos harías lo mismo. ¿O no? Ahí está”, le dijo Migueles. Icardi respondió con calma: “A que vaya a hacer la denuncia, que venga con una orden del juez. Con la orden del juez, se la entrego”.

Mauro Icardi llega a la fiscalía el jueves por la mañana para declarar en la causa de violencia que se inició el viernes pasado (RSFotos)

La tensión escaló de inmediato. “Yo soy un pibe grande, a mí no me faltes el respeto. Dame bola. No tenés para arrancar conmigo, bobo. Yo no soy L-Gante, yo no soy Maxi López. Haceme caso a mí. Yo te aviso nada más. Yo te rompo la boca”, amenazó Migueles. Los policías intervinieron para contener la situación —“Pará, pará, pará, pará“— mientras Migueles insistía: “Yo te aviso. De verdad, no tenés para arrancar, amigo”.

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Tras varios intentos de los efectivos por calmar los ánimos, Migueles continuó: “Yo me quedo acá. Donde te cruce te vas a tener que parar, hermano. Parate de una vez”. Haciendo oídos sordos a la amenaza, el futbolista agregó, dirigiéndose a los policías: “Bueno, la nena se queda y que vayan a hacer la denuncia, que venga con la orden del juez y después arreglamos todo. Y de paso están de testigo que hay amenazas”.

El cruce siguió con una provocación directa. “Yo me voy a pelear, en una de esas me ganás”, dijo Migueles. “Bueno...”, respondió Icardi. “¿Te animás?”, retrucó el otro. Fue entonces cuando el futbolista cerró el intercambio: “Listo. Bueno, la nena se queda”.

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Uno de los efectivos pidió tiempo para comunicarse con el fiscal —“Guardame un toque, que llamo al fiscal, que te corroboro eso”— y fue en ese momento cuando Icardi expuso su versión ante los testigos presentes: “Perfecto. Y están ustedes de testigo que la nena dijo, y está la del Ministerio Público Tutelar, que habló por teléfono, que mintió. Lo dijo porque se quería ir y que tenía una juntada con un amigo y le dijo a la madre que la iba a buscar.”

Migueles cerró el audio con una acusación directa hacia Icardi: “A una nena le pegás, a una mina. No estás para pelear conmigo, cagón”.

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La foto de Martín Migueles y la China Suárez en medio del operativo policial

En medio del operativo policial que se inició el viernes pasado se dio una escena que nadie esperaba. Mientras los uniformados hablaban con los padres de la niña de 11 años, Migueles y la China Suárez, actual pareja de Icardi, sentados en el pasto, a metros de la puerta, charlaban con la hija menor de la conductora y el futbolista.