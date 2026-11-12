La UBA abrió una licenciatura única en el país orientada a interactuar en un mundo regido por la inteligencia artificial

Federico Carrone, Daniel Hadad, José Luis Giusti, María Catalina Nosigilia, Raúl Bertero y Juan Ruocco, en el lanzamiento de la nueva licenciatura

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En tiempos en que la expansión de la inteligencia artificial está transformando la relación con el conocimiento, el trabajo y la producción, la Facultad de Ciencias Económicas anunció el lanzamiento de la Licenciatura en Sistemas Complejos, una carrera que prepara al alumno para solucionar problemas científicos, tecnológicos, económicos, institucionales y sociales que no pueden resolverse adecuadamente desde una única perspectiva disciplinar.

A lo largo de esta carrera, la primera de estas características en el país, se interactuará con disciplinas como la física, la biología, la economía, computación y matemática a fin de comprender, modelizar, construir e intervenir sobre problemas que exigen articular distintos campos de conocimiento.

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Giusti: "Esta licenciatura nace para dar respuesta a este vacío estructural”

El egresado estará capacitado para desenvolverse en los ámbitos científicos, tecnológicos, productivos, empresariales, institucionales, públicos y sociales, tanto en organizaciones públicas como privadas.

Esta nueva licenciatura, desarrollada en conjunto entre las facultades de Ciencias Económicas e Ingeniería, promueve las capacidades de analizar y modelizar sistemas complejos; formular problemas que integran perspectivas; construir y evaluar modelos y simulaciones; producir y evaluar evidencia; decidir con información incompleta; desarrollar sistemas a partir de datos y de la IA; analizar instituciones, mercados y poder; diseñar productos, servicios e instituciones; formular estrategias; identificar riesgos y modos de falla; investigar y evaluar; crear nuevos sistemas e iniciativas; coordinar equipos y comunicar y revisar decisiones según la evidencia. Y por sobre todo, actuar con juicio y responsabilidad.

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Bertero: "Esta nueva carrera es como un Aleph del conocimiento"

Dura cuatro años, es de modalidad presencial, posee un curso introductorio intensivo (a realizarse en febrero) y 39 espacios curriculares que constan de 31 materias y ocho talleres integradores. Al final de la carrera, se presenta un proyecto integrador final, que el alumno deberá defenderlo ante un jurado. Cada año combina herramientas, práctica y una capacidad nueva. Los ocho talleres conectan el estudio con la construcción de proyectos.

La propuesta prevé que, aprobando los tres módulos del curso introductorio intensivo, se dé por aprobado el Ciclo Básico Común, generando una innovación en el ingreso a la carrera.

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Recorrido de la Licenciatura

En el primer año, se aprende Matemática, Ciencias Naturales, Programación e Historia. En los talleres I y II se formulan problemas, se elaboran propuestas y se las pone a prueba.

Nosiglia: "Se articulan fundamentos disciplinares, integración colectiva, trabajo con problemas y revisión crítica de las decisiones”

Prepara al alumno a convertir una pregunta en un problema abordable y contrastar una primera solución.

En el segundo año, se estudia Física, Probabilidad, Sistemas Dinámicos y Complejos, Optimización, Sistemas Computacionales, Teoría de la Decisión, Epistemología y Etica. En los talleres III y IV se trabaja con incertidumbre y diseño institucional. Apunta a comparar alternativas, explicitar supuestos y justificar una decisión con evidencia.

En el tercer año, se ahonda en el Aprendizaje Automático, Inteligencia Artificial, Diseño de Producto, Control, Verificación, Economía Política, Diseño Institucional y Geopolítica, y en los talleres V y VI se abordan sistemas críticos y se formula un proyecto original. Prepara al alumno en la evaluación de las fallas y los límites de un sistema y diseñar cómo comprobar que funciona.

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Carrone: "La licenciatura toma sentido en los cambios vertiginosos que experimenta el mundo"

En el cuarto año, se dicta Inferencia Causal y Diseño Experimental, Teoría de Juegos, Negociación, Finanzas, Cultura, Juicio y Creación, y en los talleres VII y VIII se desarrolla, evalúa y defiende el proyecto. Prepara en la integración de la estrategia y ejecución en una contribución original, con responsabilidad por sus resultados.

Esta licenciatura fue anunciada en un acto celebrado el 11 por la tarde del que participaron José Luis Giusti y Raúl Bertero, decanos electos de las facultades de Ciencias Económicas e Ingeniería de la UBA, respectivamente; María Catalina Nosiglia, Secretaria Académica de la Universidad de Buenos Aires; Federico Carrone, fundador de Ergodic Group y LambdaClass; Daniel Hadad, emprendedor en medios digitales y fundador de Infobae y Juan Ruocco, escritor, periodista y fundador de 421.

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José Luis Giusti destacó que “una parte significativa de los desafíos científicos, tecnológicos, económicos y sociales contemporáneos se desarrollan en sistemas caracterizados por múltiples componentes, interdependencia, efectos emergentes e incertidumbre. Problemas multidimensionales que no pueden resolverse adecuadamente desde una única perspectiva disciplinar. La Licenciatura en Sistemas Complejos nace precisamente para dar respuesta a este vacío estructural”.

Hadad: "Veo un soplo de aire fresco, algo nuevo despertó en la histórica y potente Universidad de Buenos Aires"

Por su parte, Raúl Bertero señaló que “para entender el universo, es necesario comprender el conjunto de interacciones que lo forman. Cuando leí el contenido de la licenciatura, vi una suerte de Aleph del conocimiento, porque están las matemáticas, la física, la inteligencia artificial, la política, ciencias sociales, biología. No hay nada que se le parezca”.

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Juan Ruocco subrayó que “atravesamos una crisis capital, inteligencia y recursos naturales que esta carrera enfrentará. Ayudar a los ingresantes, a los estudiantes de diferentes carreras y sobre todo a los que cursarán esta licenciatura, que puedan crear un modelo en el mundo que sea lo más parecido al que hoy existe”.

Catalina Nosiglia definió a la nueva licenciatura como “una propuesta innovadora”, y remarcó que “la innovación no reside únicamente en los contenidos que incorpora, su rasgo distintivo se encuentra también en cómo se organiza la formación, articulando fundamentos disciplinares, integración colectiva, trabajo con problemas y revisión crítica de las decisiones”.

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Ruocco: "Ayudar a crear a los ingresantes un modelo para el mundo"

Federico Carrone destacó que “aparece un problema social, político y filosófico sobre cuál es el rol de los humanos en estos cambios tan vertiginosos que se producen, y es ahí donde la carrera toma sentido. La universidad que se viene deberá apuntar al desarrollo de una persona que sea capaz de gestionar una organización. El objetivo es formar gente utilizando los diferentes conocimientos para poder construir cosas, modificar instituciones en un mundo complejo”.

Daniel Hadad advirtió sobre “el caos en el que estamos entrando y que la dirigencia política, salvo algunas excepciones, no lo ven o no lo quieren ver o piensan que les pasará a otros. Esto va a una velocidad tal, que el desempleo no llegará por la importación indiscriminada solamente, sino también por las nuevas tecnologías que están apareciendo. Cuando veo el programa de esta licenciatura, veo un soplo de aire fresco, algo nuevo despertó en la histórica y potente Universidad de Buenos Aires. Esto nos dice que hay un futuro”.

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La preinscripción a la Licenciatura en Sistemas Complejos ya está abierta.