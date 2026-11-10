Sociedad

La hija de Enrique Shaw recordó la filosofía empresarial de su padre: “Detrás de cada empleado hay una familia”

Tras la mención de León XIV durante su visita a la UCA, Elsa Shaw repasó en Infobae al Regreso la trayectoria del fundador de ACDE, su defensa del salario familiar y su compromiso con el empleo

El papa León XIV destacó a Enrique Shaw durante su visita a la UCA como un empresario que concibió la industria como una comunidad de personas
Guardar

Durante su visita a la UCA, el papa León XIV destacó a Enrique Shaw como un empresario que entendió la industria como una comunidad de personas y no solamente como un espacio de producción y acumulación de capital. La referencia recuperó la figura del fundador de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE), fallecido en 1962, a los 41 años.

Su hija Elsa habló en Infobae al Regreso sobre la trayectoria de su padre, sus convicciones religiosas y su manera de entender la responsabilidad empresarial. También se refirió a la causa de beatificación, que avanzó tras el reconocimiento de un milagro atribuido a su intercesión.

PUBLICIDAD

Una causa de canonización a un laico era algo que estaba totalmente fuera de nuestra cabeza”, reconoció sobre la reacción de la familia cuando comenzó el proceso. Elsa tenía 13 años cuando murió su padre y, según explicó, entonces no dimensionaba la particularidad de su personalidad. “Mi padre me parecía un papá normal porque era mi papá”, recordó.

Con el tiempo, los testimonios de quienes habían trabajado con él le permitieron conocer otras facetas de su vida. “Era una persona muy apasionada en lo que hacía, apasionada con su familia, apasionada con su trabajo”, resumió.

PUBLICIDAD

Milagro Enrique Shaw
Enrique Shaw cumplió una carrera de diez años en la Armada Argentina antes de dedicarse a la actividad empresarial

De la Armada a la conducción empresarial

Antes de incorporarse al mundo de los negocios, Enrique Shaw desarrolló una carrera de diez años en la Armada Argentina. Ingresó siendo adolescente y permaneció en la institución hasta los 25 años.

“Amaba la Marina”, contó Elsa. Su salida estuvo vinculada a las largas ausencias que imponía la actividad naval, especialmente durante la Segunda Guerra Mundial, y a las dificultades que generaban en su vida familiar.

La entrevistada recordó una carta de su abuelo materno, dirigida a Shaw, en la que expresaba su preocupación por la situación de su hija, Cecilia Bunge: “Pobre Cecilita, siempre estuvo sola, se casó y sigue sola”.

Después de dejar la Armada, Shaw ingresó a Cristalerías Rigolleau, empresa vinculada a la familia de su esposa. Comenzó desde un puesto de menor jerarquía y luego asumió responsabilidades de conducción.

Su concepción de la actividad empresarial estuvo atravesada por una premisa: la rentabilidad debía garantizar la continuidad de la compañía, pero las decisiones económicas también tenían que contemplar a las personas que trabajaban en ella.

(Infobae en Vivo)
Elsa Shaw conservó objetos personales de su padre como un cuadro de la Virgen tras el reparto entre los nueve hermanos (Infobae en Vivo)

La defensa del empleo y la rentabilidad

Elsa Shaw explicó que su padre no consideraba que la búsqueda de ganancias fuera incompatible con sus convicciones religiosas. Por el contrario, entendía que una empresa debía ser rentable para sostener su actividad y preservar los puestos de trabajo.

Un buen empresario es ocuparse primero de que la empresa gane plata, porque no está mal ganar plata”, sostuvo.

La responsabilidad hacia los empleados era otro de los principios que guiaban sus decisiones. “Atrás de cada empleado hay una familia”, repetía, según recordó su hija.

Esa mirada también estaba presente cuando evaluaba inversiones e incorporaciones tecnológicas. Al analizar la compra de maquinaria proveniente de Estados Unidos, Shaw consideraba los costos, la productividad y las consecuencias sobre el personal. “Él iba buscando costo-beneficio, pero siempre el beneficio para las personas”, explicó Elsa.

Uno de los episodios que mejor refleja esa posición ocurrió cuando la empresa evaluó reducir su plantilla. Shaw se opuso a los despidos y manifestó que estaba dispuesto a renunciar antes que aceptar esa decisión.

Si me hacen echar a toda esta gente, yo presento mi renuncia”, le decía a su esposa, según contó Elsa.

En lugar de avanzar con las desvinculaciones, presentó una propuesta alternativa que fue aceptada por la compañía. La solución permitió conservar los puestos de trabajo y, de acuerdo con el relato de su hija, obtener un resultado económico superior al previsto. El excedente se distribuyó entre los empleados.

El papa León XIV destacó a Enrique Shaw durante su visita a la UCA como un empresario que concibió la industria como una comunidad de personas (Foto AP/Andrew Medichini)
El papa León XIV destacó a Enrique Shaw durante su visita a la UCA como un empresario que concibió la industria como una comunidad de personas (Foto AP/Andrew Medichini)

Su participación en el salario familiar

La preocupación de Shaw por las condiciones de vida de los trabajadores también se manifestó en su participación en las iniciativas que impulsaron el salario familiar.

Durante la entrevista, Héctor “Tito” Garabal recordó su intervención en el desarrollo de ese mecanismo. Elsa aclaró que su padre no fue el único responsable, aunque promovió la búsqueda de personas que pudieran llevar adelante el proyecto.

La propuesta respondía a una preocupación concreta: evitar que los trabajadores con familias numerosas tuvieran dificultades para conseguir empleo por el costo que representaban sus cargas familiares.

“¿Por qué tiene que ser que al que tiene más hijos las empresas no lo quieran tomar?”, recordaba que preguntaba su padre.

El mecanismo contemplaba un fondo de compensación para que el costo de las asignaciones familiares no recayera exclusivamente sobre cada empleador. De esa manera, se buscaba evitar que la cantidad de hijos de un trabajador se convirtiera en un obstáculo para acceder a un puesto.

Cuando el sistema comenzó a implementarse, el gobierno de entonces se atribuyó públicamente la iniciativa. Shaw no reclamó reconocimiento personal. “A mí lo que me importa es que eso salga. A mí me importa el bien”, recordó Elsa que respondía.

Milagro Enrique Shaw
La causa de beatificación de Enrique Shaw avanzó en la Iglesia católica a partir de la recuperación de un menor con pronóstico reservado

El proceso de beatificación

La causa de beatificación de Enrique Shaw avanzó tras el reconocimiento de un milagro atribuido a su intercesión. El caso corresponde a un niño que recibió una patada de un caballo y atravesó un cuadro de extrema gravedad después de ser atendido en distintos centros de salud.

Según relató Elsa, la familia pidió la intercesión de Shaw ante el riesgo de que el chico muriera. “El padre cuenta que hizo un negocio con papá. Le dijo: ‘Vos necesitás un milagro y yo necesito a mi hijo’”, contó.

El niño se recuperó y actualmente lleva una vida normal. El reconocimiento del milagro permitió avanzar con el proceso eclesiástico, aunque todavía resta la ceremonia formal de beatificación. “Por ahora, beato. Es el paso anterior”, aclaró su hija.

Consultada sobre la personalidad de su padre, Elsa reconoció que tenía un carácter fuerte, aunque procuraba controlarlo. También contó que conserva pocas pertenencias personales de él. Entre ellas, un pequeño cuadro de la Virgen que Shaw tenía sobre su mesa de luz y que recibió después de su muerte, cuando su madre repartió entre los nueve hijos algunos de los objetos que había podido reunir.

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé.

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.

Temas Relacionados

Enrique ShawElsa ShawempresariobeatoLeón XIVInfobae al RegresoInfobae en Vivo

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Nuevo paro en el subte y el Premetro: los gremios protestarán el jueves por la muerte de un trabajador que vinculan al asbesto

La medida de fuerza, convocada por la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro, se suma a semanas de conflicto: afirman que más de 150 trabajadores ya fueron diagnosticados con afecciones atribuidas al material cancerígeno en los vagones

Nuevo paro en el subte y el Premetro: los gremios protestarán el jueves por la muerte de un trabajador que vinculan al asbesto

Condenaron a 23 años de prisión al asesino de un kiosquero de Mar del Plata: el crimen había quedado grabado

Cristian Monje fue sentenciado por el homicidio de Cristian Velázquez, ocurrido en febrero de 2025 durante un intento de robo. Su cómplice también recibió una pena de prisión

Condenaron a 23 años de prisión al asesino de un kiosquero de Mar del Plata: el crimen había quedado grabado

Así se prepara la multitudinaria misa en la Basílica de Luján: miles de fieles ya esperan por el papa León XIV

Este miércoles desde las 10 de la mañana el Pontífice llevará a cabo la última ceremonia en el país antes de continuar su gira por Sudamérica. Cientos de personas ya esperan en las inmediaciones del predio y hay un amplio operativo de seguridad en la zona. Los detalles

Así se prepara la multitudinaria misa en la Basílica de Luján: miles de fieles ya esperan por el papa León XIV

Ataque a una radio en Caleta Olivia: dispararon más de 16 veces contra el edificio y el gobernador repudió el hecho

El episodio ocurrió durante la madrugada de este martes. Los proyectiles dañaron la fachada y alcanzaron el interior de las instalaciones. La Policía investiga lo sucedido y busca identificar a los responsables

Ataque a una radio en Caleta Olivia: dispararon más de 16 veces contra el edificio y el gobernador repudió el hecho

Violencia en un campeonato amateur de Chubut: un joven terminó internado tras recibir una patada en la cabeza

El hecho ocurrió en Trelew, durante un partido por la Liga Independiente Mar y Valle. El agresor había sido expulsado cuando se acercó al joven tendido en el suelo y le pateó la cabeza

Violencia en un campeonato amateur de Chubut: un joven terminó internado tras recibir una patada en la cabeza

DEPORTES

El llamativo mensaje de Esteban Ocon tras su repentina salida de Haas en la Fórmula 1: el equipo al que podría llegar

El llamativo mensaje de Esteban Ocon tras su repentina salida de Haas en la Fórmula 1: el equipo al que podría llegar

Video: el eufórico festejo del padre de una atleta argentina de 16 años que tuvo una gran actuación en los Juegos Olímpicos de la Juventud

La increíble historia que develó la devoción de Franco Mastantuono por Lionel Messi: “Amor con locura”

Un ex compañero de Messi dio detalles de cómo el argentino ejercía la capitanía: “Era el jefe indiscutible”

Mauricio Dubón gana su tercer Guante de Oro y se convierte en el primer jugador utility distinguido en las dos ligas del béisbol de las Grandes Ligas

TELESHOW

Juan Darthés de compras en un shopping de Río de Janeiro luego de ser condenado por abuso sexual

Juan Darthés de compras en un shopping de Río de Janeiro luego de ser condenado por abuso sexual

Fede Bal mostró el divertido ida y vuelta que tuvo con Carmen Barbieri luego de recibir el alta: “Ya se siente bien”

Marcos Camino: la depresión que confesó antes de morir y el quiebre que nunca superó

Lali Espósito impactó a sus fans con un rotundo cambio de look: las fotos

La despedida de Los Palmeras a Marcos Camino, su fundador y referente histórico: "Profundo dolor"

INFOBAE AMÉRICA

“Mientras tenga voz y fuerzas, lo voy a denunciar”, el reclamo de una madre cubana por el asesinato de su hijo

“Mientras tenga voz y fuerzas, lo voy a denunciar”, el reclamo de una madre cubana por el asesinato de su hijo

El canciller cubano viaja a China en medio de una profunda crisis y crecientes tensiones por sanciones

Subjefe de Fuerza Pública en Costa Rica fue condenado por utilizar patrullas y policías para asuntos personales

Hijo de Ortega y Murillo visita China para reforzar la maquinaria propagandística del régimen de Nicaragua

Desde el 2020 las cláusulas abusivas en contra de las empresas inmobiliarias concentran quejas por USD 120 millones en Panamá