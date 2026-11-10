La hija de Enrique Shaw recordó la filosofía empresarial de su padre: “Detrás de cada empleado hay una familia”

El papa León XIV destacó a Enrique Shaw durante su visita a la UCA como un empresario que concibió la industria como una comunidad de personas

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Durante su visita a la UCA, el papa León XIV destacó a Enrique Shaw como un empresario que entendió la industria como una comunidad de personas y no solamente como un espacio de producción y acumulación de capital. La referencia recuperó la figura del fundador de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE), fallecido en 1962, a los 41 años.

Su hija Elsa habló en Infobae al Regreso sobre la trayectoria de su padre, sus convicciones religiosas y su manera de entender la responsabilidad empresarial. También se refirió a la causa de beatificación, que avanzó tras el reconocimiento de un milagro atribuido a su intercesión.

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“Una causa de canonización a un laico era algo que estaba totalmente fuera de nuestra cabeza”, reconoció sobre la reacción de la familia cuando comenzó el proceso. Elsa tenía 13 años cuando murió su padre y, según explicó, entonces no dimensionaba la particularidad de su personalidad. “Mi padre me parecía un papá normal porque era mi papá”, recordó.

Con el tiempo, los testimonios de quienes habían trabajado con él le permitieron conocer otras facetas de su vida. “Era una persona muy apasionada en lo que hacía, apasionada con su familia, apasionada con su trabajo”, resumió.

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Enrique Shaw cumplió una carrera de diez años en la Armada Argentina antes de dedicarse a la actividad empresarial

De la Armada a la conducción empresarial

Antes de incorporarse al mundo de los negocios, Enrique Shaw desarrolló una carrera de diez años en la Armada Argentina. Ingresó siendo adolescente y permaneció en la institución hasta los 25 años.

“Amaba la Marina”, contó Elsa. Su salida estuvo vinculada a las largas ausencias que imponía la actividad naval, especialmente durante la Segunda Guerra Mundial, y a las dificultades que generaban en su vida familiar.

La entrevistada recordó una carta de su abuelo materno, dirigida a Shaw, en la que expresaba su preocupación por la situación de su hija, Cecilia Bunge: “Pobre Cecilita, siempre estuvo sola, se casó y sigue sola”.

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Después de dejar la Armada, Shaw ingresó a Cristalerías Rigolleau, empresa vinculada a la familia de su esposa. Comenzó desde un puesto de menor jerarquía y luego asumió responsabilidades de conducción.

Su concepción de la actividad empresarial estuvo atravesada por una premisa: la rentabilidad debía garantizar la continuidad de la compañía, pero las decisiones económicas también tenían que contemplar a las personas que trabajaban en ella.

Elsa Shaw conservó objetos personales de su padre como un cuadro de la Virgen tras el reparto entre los nueve hermanos (Infobae en Vivo)

La defensa del empleo y la rentabilidad

Elsa Shaw explicó que su padre no consideraba que la búsqueda de ganancias fuera incompatible con sus convicciones religiosas. Por el contrario, entendía que una empresa debía ser rentable para sostener su actividad y preservar los puestos de trabajo.

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“Un buen empresario es ocuparse primero de que la empresa gane plata, porque no está mal ganar plata”, sostuvo.

La responsabilidad hacia los empleados era otro de los principios que guiaban sus decisiones. “Atrás de cada empleado hay una familia”, repetía, según recordó su hija.

Esa mirada también estaba presente cuando evaluaba inversiones e incorporaciones tecnológicas. Al analizar la compra de maquinaria proveniente de Estados Unidos, Shaw consideraba los costos, la productividad y las consecuencias sobre el personal. “Él iba buscando costo-beneficio, pero siempre el beneficio para las personas”, explicó Elsa.

Uno de los episodios que mejor refleja esa posición ocurrió cuando la empresa evaluó reducir su plantilla. Shaw se opuso a los despidos y manifestó que estaba dispuesto a renunciar antes que aceptar esa decisión.

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“Si me hacen echar a toda esta gente, yo presento mi renuncia”, le decía a su esposa, según contó Elsa.

En lugar de avanzar con las desvinculaciones, presentó una propuesta alternativa que fue aceptada por la compañía. La solución permitió conservar los puestos de trabajo y, de acuerdo con el relato de su hija, obtener un resultado económico superior al previsto. El excedente se distribuyó entre los empleados.

El papa León XIV destacó a Enrique Shaw durante su visita a la UCA como un empresario que concibió la industria como una comunidad de personas (Foto AP/Andrew Medichini)

Su participación en el salario familiar

La preocupación de Shaw por las condiciones de vida de los trabajadores también se manifestó en su participación en las iniciativas que impulsaron el salario familiar.

Durante la entrevista, Héctor “Tito” Garabal recordó su intervención en el desarrollo de ese mecanismo. Elsa aclaró que su padre no fue el único responsable, aunque promovió la búsqueda de personas que pudieran llevar adelante el proyecto.

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La propuesta respondía a una preocupación concreta: evitar que los trabajadores con familias numerosas tuvieran dificultades para conseguir empleo por el costo que representaban sus cargas familiares.

“¿Por qué tiene que ser que al que tiene más hijos las empresas no lo quieran tomar?”, recordaba que preguntaba su padre.

El mecanismo contemplaba un fondo de compensación para que el costo de las asignaciones familiares no recayera exclusivamente sobre cada empleador. De esa manera, se buscaba evitar que la cantidad de hijos de un trabajador se convirtiera en un obstáculo para acceder a un puesto.

Cuando el sistema comenzó a implementarse, el gobierno de entonces se atribuyó públicamente la iniciativa. Shaw no reclamó reconocimiento personal. “A mí lo que me importa es que eso salga. A mí me importa el bien”, recordó Elsa que respondía.

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La causa de beatificación de Enrique Shaw avanzó en la Iglesia católica a partir de la recuperación de un menor con pronóstico reservado

El proceso de beatificación

La causa de beatificación de Enrique Shaw avanzó tras el reconocimiento de un milagro atribuido a su intercesión. El caso corresponde a un niño que recibió una patada de un caballo y atravesó un cuadro de extrema gravedad después de ser atendido en distintos centros de salud.

Según relató Elsa, la familia pidió la intercesión de Shaw ante el riesgo de que el chico muriera. “El padre cuenta que hizo un negocio con papá. Le dijo: ‘Vos necesitás un milagro y yo necesito a mi hijo’”, contó.

El niño se recuperó y actualmente lleva una vida normal. El reconocimiento del milagro permitió avanzar con el proceso eclesiástico, aunque todavía resta la ceremonia formal de beatificación. “Por ahora, beato. Es el paso anterior”, aclaró su hija.

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Consultada sobre la personalidad de su padre, Elsa reconoció que tenía un carácter fuerte, aunque procuraba controlarlo. También contó que conserva pocas pertenencias personales de él. Entre ellas, un pequeño cuadro de la Virgen que Shaw tenía sobre su mesa de luz y que recibió después de su muerte, cuando su madre repartió entre los nueve hijos algunos de los objetos que había podido reunir.

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