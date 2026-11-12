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La historia de Mala Fama con “la Cochi Niní”, la mujer que le enseñó a amar y por quién estalló el escándalo en PH

Hernán Coronel estuvo en las grabaciones de PH: Podemos Hablar, habló acerca de Marina San Martín, madre de sus tres hijos mayores, y terminó protagonizando una pelea con su actual pareja, la tarotista Bere Lucrecia

El cantante de Mala Fama le escribió un tema a Marina, la madre de sus tres hijos mayores
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Una confesión de Hernán Coronel en la grabación de PH: Podemos Hablar (Telefe) volvió a poner en el centro de la escena a Marina San Martín, conocida como “la Cochi Niní” y madre de sus tres hijos mayores: el cantante y líder de Mala Fama afirmó que fue ella quien le enseñó a enamorarse, una declaración que desató una pelea con su pareja actual en el propio estudio y reavivó el interés por el vínculo más íntimo de la historia del músico.

La relación entre Coronel y Marina comenzó en Virreyes en la década del ‘90, y siempre se mantuvo lejos de los reflectores, aunque su huella quedó grabada en el repertorio del grupo. El tema “Cochi Nini”, uno de los clásicos más reconocidos de Mala Fama, nació como una dedicatoria directa hacia ella: el título retoma el apodo íntimo con el que el músico la llamaba en su entorno familiar.

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En mayo de 2018, la banda lanzó el videoclip oficial, dirigido por Fredo Landaveri, en el que la propia Marina San Martín apareció acreditada como la “Cochi Niní real” junto a Coronel. El lanzamiento impulsó el regreso de la banda a las plataformas digitales y el video superó los 20 millones de reproducciones.

El tema no nació en un estudio de grabación. Circuló primero en versiones acústicas e informales registradas por el propio artista, y fue ganando peso de manera gradual hasta convertirse en un momento central de los shows de Mala Fama. En diciembre de 2018, durante una presentación en el Teatro Ópera, la canción alcanzó uno de sus momentos más recordados cuando Andrés Calamaro subió al escenario para interpretarla junto a la banda.

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Un hombre con gorra negra y gafas oscuras mira hacia arriba frente a una mujer con el cabello teñido de rosa ante un follaje
Marina es la madre de los tres hijos mayores del cantante de Mala Fama

El músico tiene un estilo propio para nombrar a quienes quiere: así como apoda “Kiki-Kiki” a su nieta Victoria, convirtió el sobrenombre de Marina en el eje de una de las baladas cumbieras más sentidas del grupo. Esa misma lógica explica que el apodo de la expareja —“la Cochi Niní“— se volviera parte del imaginario popular de Mala Fama sin que ella buscara ningún tipo de exposición mediática.

De la relación entre Coronel y Marina nacieron tres hijos. Uno de ellos, Bartolo, conocido como Koki, acompañó a su padre como tecladista de Mala Fama. Según contó en una vieja entrevista a Rolling Stone, el nombre real de Koki es Axel Gianmarco San Martín: cansada de esperar a Hernán en el Registro Civil, Marina anotó a su hijo con su apellido y dos nombres que al cumbiero no le gustaban.

Marina, por su parte, eligió mantenerse al margen del espectáculo durante toda la relación y después de la separación, sin declaraciones públicas ni apariciones en los medios más allá de su participación en el videoclip de 2018. La mujer ni siquiera tiene redes sociales.

Décadas después del romance, el nombre de Marina volvió a circular en los medios a partir de una declaración de Coronel durante una grabación de PH, Podemos Hablar, el ciclo conducido por Andy Kusnetzoff. Según reconstruyó la panelista Natalie Weber en Intrusos (América TV), el cantante afirmó que fue su primera esposa quien le enseñó a enamorarse. Lo que Coronel no midió fue que Bere Lucrecia, su actual pareja, tarotista y madre de su hija menor Amora Melodía, estaba presente en el estudio en ese momento. La reacción fue inmediata: Lucrecia intentó irrumpir en la grabación, pero el mánager del músico lo impidió.

El cantante de Mala Fama se convirtió en el protagonista de una inesperada pelea con su actual pareja (Video: Intrusos-América TV)

El conflicto no pudo contenerse del todo. En el primer corte técnico, la pareja discutió a viva voz frente al resto de los presentes en el estudio. “Discutieron Hernán y su mujer ahí en el estudio. Estaban todos presentes, todos lo escucharon”, afirmó Weber en Intrusos. Según trascendió, Coronel habría pedido que el segmento sea eliminado antes de la próxima emisión. El mánager del cantante, Gastón, minimizó el episodio ante la consulta del programa: “No, no pasó nada, está todo bien”. La panelista Marcela Baños interpretó la respuesta como un intento de proteger a ambos de mayor exposición pública.

El debate en Intrusos también introdujo una lectura alternativa. La panelista Paula Varela planteó que las palabras de Coronel podrían entenderse en clave de paternidad: “Capaz que le estaba diciendo que conoció el amor gracias a su mujer porque fue la primera vez que tuvo hijos. Tal vez viene desde ahí, porque ahí conoció el amor, porque fue la madre de sus primeros hijos”. El equipo de producción de PH todavía debía resolver, al cierre de esta edición, si el material saldría al aire en la próxima emisión del sábado.

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Hernán CoronelMala FamaPH: Podemos HablarMarina San MartínCochi Nini

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