“Estamos expectantes para la clasificación a la Sudamericana”: el increíble blooper del DT de Independiente en plena entrevista

Jadson Viera expresó su esperanza por obtener el lugar al certamen continental, a pesar de que el Rojo ya no puede clasificar

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El entrenador de Independiente, Jadson Viera, dejó una llamativa declaración en la jornada de este miércoles en charla con El Espectador Deportes de Uruguay, en la que se esperanzó con una posible clasificación a la Copa Sudamericana, a pesar de que el Rojo ya quedó afuera de ese certamen internacional y solo podría avanzar a la Libertadores si se consagra en el Torneo Clausura.

Al inicio de la entrevista, Viera se refirió a esta cuestión en medio del parate por la fecha FIFA y la preparación para el duelo del sábado 21 desde las 17:00 contra Argentinos Juniors en La Paternal por los octavos de final del Torneo Clausura: “El parate era algo necesario para nosotros y el club. Estamos expectantes también para lo que puede ser la clasificación a la Copa Sudamericana”.

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El elenco de Avellaneda necesitaba ganarle por dos goles de diferencia a Deportivo Riestra en la última fecha de la Fase Regular, pero lo venció solamente por 2-1 sobre la hora y finalizó en la 14° colocación de la Tabla Anual con 47 puntos. Barracas Central y Defensa y Justicia reunieron los mismos puntos, pero el Guapo poseía una mejor diferencia de gol, mientras que el Rojo igualó en todo con el Halcón, que también lo aventajó en el criterio decisivo del Fair Play. Debido a esto, los dos clubes quedaron a la expectativa de poder obtener su lugar en la Sudamericana y desplazaron a Independiente.

El reglamento de la Liga Profesional de Fútbol es claro en este aspecto. Boca Juniors es la llave para comprender la repartija de boletos, ya que podría liberar hasta un total de tres cupos. Si se consagra en la Copa Argentina (todavía debe jugar con Banfield en semifinales y espera Platense en la final), el Xeneize liberaría un cupo para la Tabla General de puntos y, si también es campeón de la Copa Sudamericana, el boleto de la Copa Argentina le quedaría al subcampeón. Lo mismo sucedería si levanta únicamente el Torneo Clausura. En el caso que se lleve todo, o que Boca gane la Sudamericana y otro equipo se lleve el campeonato local, se desplazaría un segundo pasaje a la Tabla Anual. Estudiantes no libera cupo si levanta la Libertadores porque está fuera de los nueve equipos con más unidades de la general (11°).

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Bajo este escenario, Independiente no tiene ninguna chance de abrirse un lugar en la Copa Sudamericana 2028. Lo único a lo que puede aspirar es soñar con el cupo a la Libertadores como campeón del Torneo Clausura.

Jadson Viera asumió como entrenador en lugar de Gustavo Quinteros (Creditos: Fotobaires)

Debido a esto, las declaraciones de Viera se viralizaron en redes sociales. Sobre todo, debido a que, si le ganaba a Riestra por dos goles de diferencia, quedaba en la 12° ubicación, por encima de Barracas Central y Defensa y Justicia, y con ilusiones de tener participación internacional el año próximo, pero el entrenador eligió poner una línea de cinco defensores cuando lo ganaba 1-0, le metieron el empate a los 85 minutos y lo ganó en el final por el tanto de Felipe Tempone.

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“Estamos en un momento del club donde buscamos soluciones y estamos comprometidos con el plantel. Ahora, preparamos ese partido muy importante para nosotros, es un mata-mata y nos vendrán bien estos días de trabajo para afinar el equipo que enfrentará a un gran rival como Argentinos Juniors”, manifestó el entrenador en la charla con el medio de su país.

Por último, Jadson Viera analizó su ciclo, que inició en agosto y registra un balance de tres victorias, cinco empates y tres derrotas: “Alguna crítica ha sido fuera de lugar, pero hace dos meses que estamos acá. Son momentos delicados, hay muchas emociones en los partidos, es un plantel que quedó bastante justo en algunas posiciones. Por eso es importante haber logrado la clasificación a los Playoffs. Los partidos que perdimos, los perdimos bien, pero Independiente tendría que haber tenido algún punto más porque hicimos muy buenos partidos”.

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El Rey de Copas tendrá elecciones presidenciales el próximo 13 de diciembre. El oficialismo, conducido por Néstor Grindetti, no presentó lista y, por el momento, hay tres candidatos que se disputan el máximo cargo: Gastón Gaudio, Luciano Nakis y Enrique Sacco.

Las tablas de posiciones del Torneo Clausura y la Tabla Anual