Panamá

Menos pasajeros viajaron a las islas panameñas durante las festividades patrias

La cifra bajó en 16,639 personas, respecto a la cantidad registrada en 2025, de acuerdo con las autoridades marítimas

Se ponderó la conducta responsable y ordenada de capitanes y pasajeros, quienes acataron las medidas de seguridad. (AMP)
Se ponderó la conducta responsable y ordenada de capitanes y pasajeros, quienes acataron las medidas de seguridad. (AMP)
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La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) cerró el Operativo de Seguridad Marítima por las fiestas patrias con un saldo de 43.004 pasajeros movilizados en 3.940 embarcaciones.

El balance difundido por la entidad, tras la culminación del despliegue de sus funcionarios, señala que la cifra quedó por debajo de la registrada en el operativo de fiestas patrias de 2025, cuando se contabilizaron 59.640 pasajeros y el zarpe de 6.038 naves en las zonas bajo cobertura institucional.

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Durante la jornada de cierre en el puerto de Almirante, en la provincia de Bocas del Toro, las labores de fiscalización derivaron en el inicio de tres procesos administrativos contra capitanes de embarcaciones.

Las faltas detectadas abarcaron la navegación sin chalecos salvavidas, la ausencia de documentación requerida y el uso de licencias de operación vencidas. Estas infracciones son justamente las que la AMP había identificado como prioritarias de control antes de iniciar el despliegue.

En cuanto al control de la Autoridad Marítima de Panamá durante el operativo, se informó que las labores de verificación se centraron en los equipos de salvamento, el uso obligatorio de chalecos salvavidas, el cumplimiento de la capacidad autorizada de pasajeros en las naves y la revisión de la documentación reglamentaria de los operadores de transporte acuático.

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La entidad indicó que se verificaron los equipos de salvamento y el cierre de las fiestas patrias se desarrolló sin incidentes mayores. (AMP)
La entidad indicó que se verificaron los equipos de salvamento y el cierre de las fiestas patrias se desarrolló sin incidentes mayores. (AMP)

El 5 de noviembre fue la jornada final del operativo, y en la misma se registraron 1.252 zarpes y la movilización de 14.485 pasajeros. Se aseguró que el retorno de los viajeros se desarrolló de manera regular, sin novedades que lamentar.

El dato resulta significativo porque ese único día acumuló cerca de un tercio del total de pasajeros movilizados a lo largo de los tres días de despliegue.

La entidad manifestó que el operativo, programado inicialmente para los días 3, 4 y 5 de noviembre, tuvo como objetivo garantizar una navegación ordenada y salvaguardar la vida de los miles de viajeros que se trasladaron por vía marítima durante el asueto.

El despliegue cubrió las principales zonas costeras e insulares del país, con presencia en los puertos, muelles y atracaderos más utilizados durante las festividades.

Los resultados del operativo fueron posibles gracias a las labores de supervisión y vigilancia de 143 colaboradores de la AMP, que trabajaron en coordinación con el personal del Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) y el Servicio Nacional Aeronaval.

La AMP reveló que identificó algunas fallas que fueron corregidas antes de los abordajes. Tomada de la AMP
La AMP reveló que identificó algunas fallas que fueron corregidas antes de los abordajes. Tomada de la AMP

Ese mismo número de agentes había sido anunciado antes del inicio del despliegue, cuando la institución detalló que el pie de fuerza se distribuiría en los principales puertos, muelles y atracaderos del país.

A lo largo de los tres días, se articuló una coordinación con la administración portuaria a nivel nacional. La institución resaltó además la conducta responsable y ordenada de capitanes y pasajeros, quienes acataron las medidas de seguridad, prevención náutica y mantenimiento establecidas para la temporada.

La combinación de control documental, verificación de equipos de salvamento y presencia interinstitucional permitió que el cierre de las fiestas patrias se desarrollara sin incidentes mayores, más allá de las tres sanciones administrativas aplicadas en Almirante.

Después del terremoto del 9 de octubre la entidad autorizó la reactivación al 80% de las actividades de zarpe, emisión y autorización de operaciones de embarque en los puertos estatales cuyas operaciones habían sido suspendidas.

En su momento, la Autoridad Marítima de Panamá señaló que las limitaciones en la operación y atención de algunos puertos respondían no solo a las afectaciones ocasionadas por el terremoto de intensidad 7.5 grados, sino también a la situación que enfrentaban sus colaboradores, cuyas viviendas sufrieron daños parciales o totales a consecuencia del movimiento sísmico.

La seguridad fue prioridad para garantizar la travesía de los viajeros, señaló la institución. (AMP)
La seguridad fue prioridad para garantizar la travesía de los viajeros, señaló la institución. (AMP)

La AMP puntualizó que continuará dando seguimiento a las condiciones de las instalaciones y coordinando con las entidades correspondientes las acciones necesarias para avanzar en la recuperación del 100% de las operaciones, indicó.

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