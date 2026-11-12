La visita de León XIV generó más de 1,5 millones de menciones y millones de visualizaciones en redes sociales

La visita de León XIV a la Argentina sumó más de un millón y medio de menciones en las plataformas digitales

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La visita de León XIV a la Argentina generó más de 1,5 millones de menciones en redes sociales durante cuatro días y millones de visualizaciones de videos vinculados con sus actividades. El relevamiento de la consultora Enter Comunicación registró una conversación mayormente positiva y permitió identificar los momentos que concentraron mayor atención digital.

Pablo Pérez Paladino, director de la consultora, analizó los resultados en diálogo con Infobae al Regreso y explicó que la repercusión creció a partir de la llegada del pontífice. La recepción de Javier Milei, el discurso en el Palacio Libertad y las primeras actividades públicas impulsaron el volumen de publicaciones.

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“Cuando aterrizó acá y empezó a moverse, y empezó toda la movilización también de los medios de comunicación a empujar la conversación, ahí fue donde apareció mucho más presente en redes sociales”, explicó.

Las actividades en Palermo, Córdoba, Luján y el Cotolengo también generaron picos de interacción. Según Pérez Paladino, cada aparición pública del Papa funcionó como un nuevo disparador de publicaciones y comentarios.

La repercusión de León XIV, en comparación con el Mundial

El volumen de menciones llevó al consultor a comparar el fenómeno con la conversación digital que generan los partidos de la selección argentina durante una Copa del Mundo. Sin embargo, señaló una diferencia: mientras los encuentros deportivos concentran la atención en momentos puntuales, la visita papal mantuvo el interés durante cuatro jornadas consecutivas.

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“El Mundial generaba un pico cuando jugaba la Argentina. Se generaba ahí una conversación que giraba, pero estos fueron como cuatro días muy intensos, en donde la agenda giró alrededor del Papa, de todas las actividades del Papa”, sostuvo.

La consultora Enter Comunicación equiparó el volumen de publicaciones del evento con el interés de una Copa del Mundo (Photo by ERNESTO BENAVIDES / AFP)

Para Pérez Paladino, la continuidad del fenómeno no tiene antecedentes equivalentes en los registros de la consultora. “Yo creo que sí se puede comparar en términos de volumen a lo que pasó en el Mundial, pero sostenido en cuatro días creo que no hay un evento que podamos nosotros, por lo menos en los datos que tenemos, compararlo a lo que pasó estos cuatro días”, afirmó.

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Otro de los aspectos destacados del informe fue el tono de las publicaciones. El relevamiento detectó un predominio de reacciones favorables, un comportamiento que el especialista consideró significativo en plataformas donde suelen imponerse los intercambios confrontativos.

“Para los que analizamos redes sociales, ver que un evento tenga tanta positividad es un dato”, señaló.

La conversación incluyó comentarios sobre los mensajes del pontífice, sus actividades y distintas escenas que circularon ampliamente en las plataformas. También hubo espacio para el humor. Entre los contenidos viralizados, Pérez Paladino recordó un meme que vinculaba la velocidad del vehículo papal con el piloto argentino de Fórmula 1: “Che, lo está manejando Colapinto, che, va más rápido que un Alpine”.

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La política y la carpa VIP, entre los principales temas de discusión

Aunque el balance general fue favorable, la visita también estuvo atravesada por controversias. Una parte de los mensajes negativos se concentró en la participación de dirigentes políticos y en la polémica por la carpa VIP, donde estuvieron funcionarios y distintas personalidades invitadas.

Pérez Paladino explicó que las plataformas suelen favorecer las publicaciones críticas, pero que durante la visita muchos usuarios intentaron mantener el acontecimiento religioso al margen de las disputas partidarias.

Los mensajes del pontífice sobre los sindicatos y las personas presas no lograron continuidad en la agenda digital (REUTERS/Agustin Marcarian)

“La gente como que los trató de inocular, encapsular, decir: ‘Che, no te metas, que esto es otra conversación’”, describió.

Entre los dirigentes mencionados en las discusiones aparecieron Javier Milei, Axel Kicillof y las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires y Córdoba. La carpa VIP fue uno de los focos de mayor rechazo.

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“Parte del ataque o de la negatividad dentro de la conversación tuvo que ver en la carpa VIP”, indicó el consultor.

Los cuestionamientos también alcanzaron a las figuras públicas que participaron de ese espacio y difundieron fotografías. “Parte del ataque fue una carga sobre la política, un poco dividido entre el Gobierno Nacional y el Gobierno de la Ciudad, pero otro también a los famosos que se prestaron a la carpa, que sacaron fotos, que se mostraron o se expusieron dentro de ese ámbito”, explicó.

El discurso de León XIV en el Palacio Libertad abrió otro eje de discusión. Algunos sectores utilizaron sus declaraciones para cuestionar al Gobierno nacional y señalar contradicciones en las posiciones de distintos dirigentes sobre la Iglesia y el pontífice.

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“La Iglesia siempre se paró en el mismo lugar. Entonces era medio raro que dijera algo diferente a lo que dijo”, sostuvo Pérez Paladino.

También se refirió a las referencias al pasado político de Milei y Kicillof y a sus posicionamientos anteriores sobre el Papa. “Hacen ese revisionismo histórico de decir: ‘Che, ¿te acordás cuando vos hablabas del Papa de tal o cual manera?’”, señaló.

En el caso de las autoridades porteñas, las críticas estuvieron más relacionadas con cuestiones de organización, como el transporte, los accesos y la desconcentración de los asistentes. “No, es cuestión de gestión, me parece”, resumió.

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La visita de León XIV a la Argentina sumó más de un millón y medio de menciones en las plataformas digitales (Photo by Tiziana FABI / AFP)

Los mensajes del Papa y la agenda de las redes sociales

Durante la entrevista, Pérez Paladino también analizó la recepción de los planteos de León XIV sobre cuestiones sociales. Las referencias a los movimientos sociales, los sindicatos y las personas privadas de la libertad no consiguieron instalarse de manera sostenida en la conversación digital.

“No vimos ese reflejo dentro de la conversación. Yo creo que el Papa dejó un montón de mensajes tendientes a los consensos, a sostener ciertas políticas públicas, que hoy ni la política ni la ciudadanía está en esa sintonía”, evaluó.

El consultor vinculó esa distancia con una agenda pública concentrada en las demandas inmediatas y las discusiones coyunturales. “Por ahí le podemos echar la culpa a los políticos, que están todo el tiempo hablando del metro cuadrado, de las cuestiones inmediatas, de la chiquita, de si salen las PASO o no las PASO, qué negociamos en el Congreso”, afirmó.

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Sin embargo, también señaló que los ciudadanos reproducen esa lógica al priorizar los problemas de su entorno cotidiano. “La gente también demanda eso. Demanda que le resuelvan el problema de la vereda, que resuelvan el problema de seguridad que tienen ellos. Es también muy individualista”, agregó.

Pérez Paladino relacionó este fenómeno con la transformación de los mecanismos de representación. Según su análisis, los partidos políticos perdieron parte de su capacidad histórica para organizar y movilizar a distintos sectores de la sociedad, mientras que los liderazgos individuales tampoco consiguieron reemplazar completamente esa función.

“Ver una persona que representa tal motivación o tal movilización es realmente increíble”, expresó en referencia a la convocatoria que consiguió León XIV.

Por otra parte, ante una consulta de Malena de los Ríos sobre la incidencia de cuentas automatizadas, el director de Enter aseguró que los bots fueron identificados y separados del relevamiento. Según explicó, no tuvieron una influencia significativa en los resultados.

“Hoy ya los bots no digo que no existan, pero sí se pueden identificar y nosotros siempre los separamos dentro de la conversación”, señaló. Y agregó: “Hoy no es un dato relevante dentro del análisis que hicimos. Vimos que fue en general todo muy auténtico”.

La conversación digital comenzó a perder intensidad una vez finalizada la agenda del pontífice. La publicación del índice de inflación y otros acontecimientos de la coyuntura desplazaron rápidamente parte del interés.

“Yo creo que la agenda cambia muy rápidamente”, afirmó Pérez Paladino.

El consultor definió a las redes sociales como un espacio de intercambio permanente con los medios de comunicación y la actualidad. “Las redes sociales son una caja de resonancia que va en caminos de ida y vuelta con los medios de comunicación, en cómo ustedes fijan la agenda. La realidad, la coyuntura, determina también las conversaciones”, concluyó.

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