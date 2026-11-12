Estudiantes de La Plata e Independiente Rivadavia disputarán la Supercopa Argentina: hora, TV y todo lo que hay que saber

Horarios del partido:
20.00 Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay
19.00 Bolivia, Estados Unidos (Miami) y Venezuela
18.00 Colombia, Ecuador y Perú
17.00 México
1.00 (viernes) España
*Televisará ESPN Premium y Disney+ para toda Argentina
Últimas actualizaciones
Probables formaciones:
Estudiantes: Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Marcos Rojo, Gastón Benedetti; Fabricio Pérez, Baltasar Rodríguez, Ezequiel Piovi, Joaquín Tobio Burgos; Tiago Palacios y Guido Carrillo. DT: Alexander Medina
Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Ezequiel Bonifacio, Leonard Costa, Alejo Osella, Juan Elordi; Tomás Bottari, José Florentín, Luis Sequeira, Matías Reali, Matías Fernández y Álex Arce. DT: Alfredo Berti
Un título en juego: la Supercopa Argentina
Estudiantes e Independiente Rivadavia van por una estrella en Córdoba, para poner en juego la gloria entre el campeón del Trofeo de Campeones 2025 y el de la Copa Argentina 2025. El encuentro se llevará a cabo en el estadio Julio César Villagra (Belgrano) y contará con arbitraje de Yael Falcón Pérez. En caso de empate en los 90 minutos, habrá alargue y luego penales.
¡Bienvenidos al minuto a minuto de la Supercopa Argentina entre Estudiantes de La Plata e Independiente Rivadavia de Mendoza!