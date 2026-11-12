Estudiantes de La Plata e Independiente Rivadavia disputarán la Supercopa Argentina: hora, TV y todo lo que hay que saber

¡Bienvenidos al minuto a minuto de la Supercopa Argentina entre Estudiantes de La Plata e Independiente Rivadavia de Mendoza!

Estudiantes e Independiente Rivadavia van por una estrella en Córdoba, para poner en juego la gloria entre el campeón del Trofeo de Campeones 2025 y el de la Copa Argentina 2025. El encuentro se llevará a cabo en el estadio Julio César Villagra (Belgrano) y contará con arbitraje de Yael Falcón Pérez. En caso de empate en los 90 minutos, habrá alargue y luego penales.

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