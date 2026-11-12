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Marcelo Tinelli analizó el posible regreso del Bailando: cómo imagina hoy el formato

En diálogo con Pedro Rosemblat, el conductor expresó su deseo de revivir el icónico reality, pero aclaró que el proyecto exige un nuevo modelo comercial y la integración con el ecosistema digital

Marcelo Tinelli habló sobre la posible vuelta del Bailando
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A casi 3 años del final de uno de los programas que marcó la televisión argentina, la posibilidad del regreso de Bailando por un sueño volvió a instalarse durante una conversación entre Marcelo Tinelli y Pedro Rosemblat. En Gelatina, el conductor repasó la transformación de Videomatch, que pasó de ser un ciclo tradicional a uno de gran producción como el mencionado reality, y se refirió a las condiciones que requeriría una nueva etapa del formato.

Según recordó, el cambio comenzó a tomar forma en 2005, después de su salida de Telefe y su llegada a Canal 9, donde incorporó segmentos de nuevos talentos y competencias con chicos.

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Tinelli ubicó parte de esa búsqueda en su experiencia previa con Ritmo de la noche, el programa que condujo en la década de 1990 y que reunió a figuras internacionales de la música. “Me quedó esa cosa de Badía y compañía, del gran show”, explicó al referirse a su interés por los formatos de gran escala.

El ciclo avanzó después hacia El Trece, donde la producción combinó propuestas de humor, contenidos infantiles y competencias. En ese contexto llegó el Bailando por un sueño, adaptación de un formato internacional (Bailando con las estrellas) que se convirtió en el segmento con mayor repercusión dentro de la grilla semanal.

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Evangelina Anderson recordó cuando se despidió del Bailando en el año 2010
Bailando por un sueño surgió en El Trece como una adaptación internacional que alcanzó la mayor repercusión de la grilla semanal

“Lo que más pegó en ese momento era el Bailando”, recordó Tinelli. El conductor señaló que el programa le permitió desarrollar el tipo de espectáculo que le interesaba producir, con coreografías, jurados, participantes famosos y una puesta de gran dimensión.

Consultado sobre la viabilidad actual de una producción de esas características, Tinelli consideró que el regreso es posible, aunque aclaró que no puede pensarse con los mismos recursos ni el mismo esquema comercial de otros años. “Si vos lo ponés en números, en aquellos números, es imposible”, afirmó.

Para el conductor, la clave estaría en ajustar los costos y ampliar las fuentes de ingresos. En ese sentido, mencionó la necesidad de contemplar el funcionamiento de las plataformas digitales y los modelos de explotación de contenidos en distintas pantallas. “Hay que ver la plataforma, hay que ver el 360 que hoy te da el ingreso. Hay que ver el canal, por supuesto. No digo que sea fácil. Pero, digo yo, creo que se puede hacer. Todo formato se puede hacer, hay que mirarlo un poco más”, planteó.

dale match Marcelo tinelli
Marcelo Tinelli confirmó su deseo explícito de volver a estar al frente de Bailando por un sueño

Tinelli diferenció ese escenario del negocio tradicional de la televisión, basado en tandas publicitarias, menciones comerciales y promociones dentro del programa. A su entender, un nuevo proyecto debería integrar la emisión televisiva con herramientas digitales y una estrategia que contemple otras vías de financiación.

Pese a esas condiciones, fue categórico sobre su deseo de recuperar el formato. “Sí, me gustaría totalmente”, respondió ante la pregunta de Rosemblat sobre una eventual vuelta de Bailando por un sueño.

El conductor definió al ciclo como “icónico” para varias generaciones y consideró que podría convocar a creadores surgidos del ecosistema digital. También mencionó a Moria Casán como una figura que asocia de manera inmediata con el programa y con ese tipo de espectáculo televisivo. “Siempre me imagino el Bailando y la veo a Moria. El otro día, en los premios Ídolo, la figura más emblemática de los premios digitales era Moria Casán con los anteojitos, todo. Pero Moria es icónica también. Bueno, hay como algo ahí que me gusta también”, señaló.

Tinelli no precisó un canal, una fecha ni una producción concreta para el retorno, pero dejó abierta la posibilidad de que el formato vuelva a la pantalla con una estructura adaptada al mercado audiovisual actual.

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