Visita del papa León XIV, en vivo: despegó el avión que lleva al Sumo Pontífice al Córdoba

El papa León XIV llega este martes a Córdoba para encabezar una misa en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), donde miles de fieles pasaron la noche en vigilia. La celebración, prevista para las 10, será el acto central de su tercera jornada de visita a la Argentina.
La espera comenzó el lunes por la tarde, cuando se habilitó el ingreso al predio. Durante la noche hubo propuestas musicales, espacios de acompañamiento pastoral y un operativo especial para asistir y ordenar la permanencia de los fieles hasta la llegada del pontífice.
Después de la misa, León XIV realizará un recorrido por la capital cordobesa y saludará a los fieles desde el balcón del Arzobispado. Por la tarde, mantendrá un encuentro con obispos, sacerdotes, religiosos, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción, antes de regresar a Buenos Aires, donde realizará un encuentro con los jóvenes en el Monumento a los Españoles.
Últimas actualizaciones
El papa León XIV despegó rumbo a Córdoba
El papa León XIV despegó rumbo a Córdoba, donde encabezará una misa en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA).
Está previsto que el Pontífice aterrice cerca de las 9. En el aeropuerto lo esperan el cardenal Ángel Rossi, el gobernador Martín Llaryora y el intendente Daniel Passerini.
Luego se trasladará a FAdeA para la celebración ante una multitud. Según informó el Gobierno provincial, ya ingresaron más de 400 mil personas al predio.
Siciliano dijo que ya ingresaron más de 400 mil personas para ver al Papa
El ministro de Vinculación y Gestión Institucional de Córdoba, Miguel Siciliano, aseguró que ya ingresaron más de 400 mil personas al predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) para la misa del papa León XIV.
“Claramente hemos superado las 400 mil personas, que era la gente que se había inscripto”, afirmó en diálogo con La Voz. Aclaró que el número podía aumentar porque continuaba el ingreso por Colectora Norte, Colectora Sur y avenida Fuerza Aérea.
El funcionario indicó además que había reportes de más de 100 colectivos que todavía no habían llegado al predio. “Estamos arriba de las 400 mil personas, pero estamos a la víspera de que ingresen miles y miles de personas más”, sostuvo.
Siciliano precisó que se reservaron 2.500 lugares para personas con discapacidad, que fueron trasladadas desde el estadio Mario Alberto Kempes. También hay sectores destinados a unas 500 autoridades políticas y a representantes de la Iglesia.
El intendente de Córdoba dio detalles del operativo para recibir al papa León XIV
El intendente Daniel Passerini aguardaba al papa León XIV en la Dirección Provincial de Aeronáutica, desde donde se trasladará al pie del avión junto al gobernador Martín Llaryora y el cardenal Ángel Rossi para darle la bienvenida.
El jefe comunal destacó el operativo coordinado entre la Arquidiócesis de Córdoba, el Gobierno provincial, la Municipalidad, las fuerzas federales y los medios. “El trabajo ha sido muy grande y la organización ha sido a la altura”, afirmó en diálogo con La Voz.
Passerini señaló que el Papa viajará por tierra hacia FAdeA bajo un estricto protocolo de seguridad, mientras él y Llaryora se trasladarán en helicóptero para recibirlo en el predio. También confirmó que participará de las actividades posteriores en el Arzobispado y la Catedral.
El intendente llevará como obsequios un cáliz realizado por Pablo Falabella, un mate con el escudo de Córdoba y una bombilla con la bandera provincial. Además, la colectividad peruana envió un pañuelo para el Pontífice y el cardenal Ángel Rossi le entregará una réplica de la Manzana Jesuítica tallada en madera reciclada.
Passerini valoró además el mensaje de León XIV, al que definió como una convocatoria a la paz, la esperanza y la atención de las personas en situación de vulnerabilidad. “Se pueden decir cosas importantes sin gritar”, sostuvo.
ARTÍCULO DE INFOBAE
Calor y tormentas: cómo estará el tiempo hoy en Córdoba y Buenos Aires en el tercer día de la visita de León XIV
El Papa celebrará una misa este martes a las 10 en Córdoba, con una máxima de 27 °C y riesgo de tormentas. Por la noche, volverá a Buenos Aires para la vigilia juvenil en Palermo, donde se prevé tiempo estable
La visita del papa León XIV a Córdoba estará marcada este martes por el calor, ráfagas de hasta 60 kilómetros por hora y probabilidad de tormentas desde el mediodía. Tras las actividades previstas en Córdoba, el Pontífice volverá a Buenos Aires para una vigilia juvenil en Palermo, donde no se esperan lluvias durante la noche.
El gesto de buenas noches del Papa ante los fieles en Buenos Aires
El video del saludo del papa León XIV a los fieles frente a la Nunciatura Apostólica, en Buenos Aires, comenzó a circular en las últimas horas. Mientras los presentes coreaban “Papa León”, el pontífice los bendijo y se despidió con un gesto, que sugería que se iba a dormir.
El saludo marcó el cierre de su segundo día de actividades en la Argentina, antes de viajar este martes a Córdoba para celebrar una misa. Durante la jornada en Buenos Aires, el pontífice visitó el Cottolengo Don Orione, presidió una celebración en Palermo y mantuvo encuentros con referentes del mundo del trabajo y de distintas religiones.
ARTÍCULO DE INFOBAE
Música en vivo y operativo especial: cómo será el encuentro del Papa con los jóvenes esta noche en Palermo
A su regreso de Córdoba, León XIV se reunirá con personas de entre 15 y 35 años en el Monumento de los Españoles. Hay artistas invitados y un mensaje puntual para la juventud. Las recomendaciones del gobierno porteño
León XIV presidirá una vigilia con jóvenes esta noche a las 20.15 en el Monumento de los Españoles, en Palermo. El encuentro reunirá a personas de entre 15 y 35 años y combinará música en vivo con una ceremonia religiosa. El mensaje estará centrado en la esperanza, la pertenencia y el acompañamiento de las búsquedas personales.
ARTÍCULO DE INFOBAE
Cómo será el recorrido del papamóvil por el centro de Córdoba y todas las recomendaciones de la provincia
León XIV arribará al aeropuerto cordobés a las 9, recibido por el gobernador Martín Llaryora, antes de iniciar el oficio religioso en el predio aeronáutico FADEA, organizado en cuadrículas para distribuir al público
El papa León XIV recorrerá hoy el centro de Córdoba en papamóvil, después de celebrar una misa en la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), ante una convocatoria prevista de entre 700.000 y 800.000 personas. El traslado abre una segunda etapa de la visita, con un saludo desde el Arzobispado y un encuentro con sacerdotes, religiosos y seminaristas en la Catedral.
ARTÍCULO DE INFOBAEDestacado
Córdoba recibe hoy a casi un millón de personas en la segunda misa histórica de León XIV en la Argentina
La capital se revolucionó con la llegada del Papa, y desde ayer por la tarde miles de fieles del interior del país esperan por el pontífice en el predio de FADEA. Saludará desde el balcón del arzobispado, como lo hizo Juan Pablo II en 1987. El rol del cardenal Ángel Rossi, y presencia del Gobierno nacional
(Desde Córdoba). En una provincia convulsionada que desde anoche vivía una vigilia popular en diversos puntos de la capital, Córdoba se preparaba desde esta madrugada para recibir al papa León XIV en el predio de Fábrica de Aviones Militares (FADEA), en una misa histórica, la segunda desde la llegada del pontífice al país, que según las proyecciones congregará esta mañana a casi un millón de personas.
El mensaje del gobernador de Córdoba ante la llegada del papa León XIV
El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, celebró la llegada de los fieles al predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) para participar de la vigilia previa a la misa del papa León XIV. “Córdoba te espera, papa León XIV”, escribió en sus redes sociales.
El mandatario provincial afirmó que “miles de jóvenes disfrutan de este encuentro que empieza a escribir una página histórica para Córdoba” y agregó: “Nos llena de orgullo ser protagonistas de este momento tan especial”.
Además, describió que “el predio de FAdeA comienza a colmarse de peregrinos y la vigilia se vive con música, emoción y mucha alegría”. Sobre la ceremonia prevista para este martes, sostuvo: “Mañana viviremos la Santa Misa con el papa León, minutos después de pisar suelo cordobés, será una ceremonia multitudinaria e histórica”. El mensaje concluyó con la convocatoria: “¡Vengan todos!”.
ARTÍCULO DE INFOBAE
Con show de drones y música, 200 mil fieles realizaron una vigilia a la espera de la misa del Papa en Córdoba
Grupos de personas, familias y congregaciones pasaron la madrugada en el predio de FAdeA, donde una puesta aérea proyectó mensajes de inclusión y comunión antes de la celebración central
La llegada del papa León XIV a Córdoba tuvo su antesala en una vigilia multitudinaria en la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), donde miles de peregrinos pasaron la noche entre música, oración, propuestas pastorales y un espectáculo de drones que dejó en el cielo un mensaje central: “Nadie sobra”.