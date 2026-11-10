Visita del papa León XIV, en vivo: despegó el avión que lleva al Sumo Pontífice al Córdoba

El papa León XIV cumple su tercer día de visita a la Argentina con una misa multitudinaria y actividades pastorales en Córdoba (Foto: Tiziana FABI / AFP)

El papa León XIV llega este martes a Córdoba para encabezar una misa en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), donde miles de fieles pasaron la noche en vigilia. La celebración, prevista para las 10, será el acto central de su tercera jornada de visita a la Argentina.

La espera comenzó el lunes por la tarde, cuando se habilitó el ingreso al predio. Durante la noche hubo propuestas musicales, espacios de acompañamiento pastoral y un operativo especial para asistir y ordenar la permanencia de los fieles hasta la llegada del pontífice.

Después de la misa, León XIV realizará un recorrido por la capital cordobesa y saludará a los fieles desde el balcón del Arzobispado. Por la tarde, mantendrá un encuentro con obispos, sacerdotes, religiosos, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción, antes de regresar a Buenos Aires, donde realizará un encuentro con los jóvenes en el Monumento a los Españoles.