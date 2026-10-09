Sociedad

Tres camiones chocaron en la ruta 9: la carga quedó sobre la calzada y se registraron demoras hacia la Ciudad

El siniestro tuvo lugar a la altura del kilómetro 91. Se trata del tercer choque de estas características en menos de 48 horas sobre la vía

Un camión con granos derramados en la calzada durante la noche junto a personal policial
La carga quedó esparcida sobre la calzada y Seguridad Vial trabajó en el lugar
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La circulación hacia la Ciudad de Buenos Aires (CABA) registró este jueves por la noche demoras por un triple choque de camiones en la Ruta 9, a la altura del kilómetro 91. El incidente obligó a desplegar tareas de seguridad vial en un sector afectado por la presencia de carga sobre la calzada.

Tras el siniestro, no se reportaron personas heridas. La situación tuvo impacto principalmente en el tránsito en horas de la noche del jueves y durante la madrugada de hoy.

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De acuerdo con la información proporcionada por TN, la carga de los camiones involucrados quedó esparcida sobre la calzada. Uno de los vehículos involucrados traportaba bolsas de arroz.

En consecuencia, los de agentes de Seguridad Vial trabajaron durante horas en el lugar para atender las consecuencias del hecho y ordenar el paso de los vehículos.

La parte trasera dañada de un camión blanco con carga en una ruta de noche, junto a personal de emergencia con chalecos amarillos
Uno de los camiones transportaba bolsas de arroz

El miércoles, un conductor de 24 años fue trasladado al Hospital Municipal de Baradero luego de que un camión con caja refrigerada chocara por alcance contra una batea cargada con arena sobre la Ruta Nacional 9, a la altura del kilómetro 133,500.

El siniestro ocurrió en la mano descendente de la autovía. Por motivos que aún se tratan de establecer, un camión Iveco con furgón refrigerado impactó contra la parte trasera de un Mercedes-Benz Axor que remolcaba una batea.

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El camión con caja térmica era conducido por Tahiel Agustín Britos, de 24 años, quien sufrió lesiones y una ambulancia lo trasladó al Hospital Municipal de Baradero tras el choque.

En tanto, el conductor del otro vehículo, Miguel Marcelo Zmiak, resultó ileso, según el parte emitido por el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires.

Como consecuencia del impacto, la traza quedó cortada de manera preventiva y el tránsito fue desviado por la banquina. Personal de Vialidad trabajó en el lugar mientras se desarrollaban las tareas de asistencia y ordenamiento vehicular.

Las actuaciones quedaron a cargo de la Estación de Policía Comunal de Baradero. Las autoridades buscan establecer las circunstancias que derivaron en la colisión.

Brutal accidente en Campana: un micro con 26 pasajeros se estrelló contra un camión y dejó múltiples heridos
Un autobús de pasajeros y un camión de carga chocan en la carretera, con equipos de emergencia y bomberos asistiendo en el lugar del siniestro.

El segundo hecho ocurrió en el kilómetro 109 de la misma traza y sentido de circulación. De acuerdo con el reporte difundido, una combi volcó luego de una colisión con un camión.

A comienzos de junio, un micro turístico con 26 pasajeros chocó por alcance contra un camión, a la altura del kilómetro 74 de la misma Ruta 9, en Campana. El hecho ocurrió al mediodía del sábado e involucró también a un Volkswagen Vento blanco que circulaba en el mismo carril.

El ómnibus Mercedes-Benz de la empresa Estrella Tour viajaba desde La Salada hacia Entre Ríos cuando impactó contra un camión Volvo 330 con acoplado y carga general. El choque se produjo cerca de Maxiconsumo, en la mano ascendente de la autovía.

Cuatro adultos sufrieron lesiones leves y fueron trasladados al hospital de Campana. El conductor del camión y los cuatro ocupantes del automóvil resultaron ilesos.

Bomberos Voluntarios de Campana, personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias y agentes de Seguridad Vial asistieron a los afectados y trabajaron en el lugar. Dos carriles quedaron bloqueados y el tránsito continuó por el carril lento.

A finales de julio, dos personas murieron y otras cuatro resultaron heridas tras un choque frontal entre una camioneta Nissan Frontier y una Renault Duster, a la altura de Las Peñas, en el departamento cordobés de Totoral.

El accidente ocurrió en el kilómetro 805, a poco más de 100 kilómetros de la ciudad de Córdoba. Ambos vehículos colisionaron de frente.

El conductor de la Duster y una niña de cuatro años que viajaba en ese vehículo murieron en el lugar. Las otras cuatro personas involucradas sufrieron lesiones de distinta gravedad y fueron trasladadas al Hospital de San José de la Dormida, donde recibieron atención médica.

Luego del impacto, policías, bomberos y equipos de emergencia trabajaron en la asistencia de los heridos, el resguardo del sector y las pericias iniciales.

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