Sociedad

Dos choques de camiones en la ruta 9 reducen la circulación hacia la Ciudad de Buenos Aires

Los incidentes ocurrieron por la mañana en distintos puntos de la vía nacional 9, lo que provoca demoras en el tránsito hacia el distrito porteño

Un camión blanco accidentado en el arcén de una carretera con varios bomberos subidos a una plataforma asistiendo en la cabina
Bomberos Voluntarios rescatan al conductor, que terminó con una de sus piernas fracturadas
Guardar

Un conductor de 24 años fue trasladado al Hospital Municipal de Baradero luego de que un camión con caja refrigerada chocara por alcance contra una batea cargada con arena sobre la Ruta Nacional 9, a la altura del kilómetro 133,500.

El siniestro ocurrió en la mano descendente de la autovía. Por motivos que aún se tratan de establecer, un camión Iveco con furgón refrigerado impactó contra la parte trasera de un Mercedes-Benz Axor que remolcaba una batea.

PUBLICIDAD

El camión con caja térmica era conducido por Tahiel Agustín Britos, de 24 años, quien sufrió lesiones y una ambulancia lo trasladó al Hospital Municipal de Baradero tras el choque.

Vista trasera de un camión de carga rojo y blanco detenido en el borde de una carretera
El segundo camión, afectado en su parte trasera

En tanto, el conductor del otro vehículo, Miguel Marcelo Zmiak, resultó ileso, según el parte emitido por el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires.

Como consecuencia del impacto, la traza quedó cortada de manera preventiva y el tránsito fue desviado por la banquina. Personal de Vialidad trabajó en el lugar mientras se desarrollaban las tareas de asistencia y ordenamiento vehicular.

Las actuaciones quedaron a cargo de la Estación de Policía Comunal de Baradero. Las autoridades buscan establecer las circunstancias que derivaron en la colisión.

Un vehículo volcado de costado en la hierba junto al asfalto con varias personas con indumentaria reflectante alrededor
Personal con chalecos de seguridad inspecciona la estructura de un vehículo volcado a un costado de la carretera.

El segundo hecho ocurrió en el kilómetro 109 de la misma traza y sentido de circulación. De acuerdo con el reporte difundido, una combi volcó luego de una colisión con un camión.

PUBLICIDAD

No precisaron si hubo personas heridas ni se informó cuánto tiempo demandarán las tareas para normalizar el tránsito. La recomendación para quienes circulen hacia la ciudad de Buenos Aires es avanzar con precaución y prever demoras en ambos sectores.

La Ruta Nacional 9 es una de las más extensas del país, que une la Ciudad de Buenos Aires con la frontera con Bolivia, y en el último tiempo se desarrollaron distintos accidentes viales en la traza.

A comienzos de junio, un micro turístico con 26 pasajeros chocó por alcance contra un camión, a la altura del kilómetro 74, en Campana. El hecho ocurrió al mediodía del sábado e involucró también a un Volkswagen Vento blanco que circulaba en el mismo carril.

Brutal accidente en Campana: un micro con 26 pasajeros se estrelló contra un camión y dejó múltiples heridos
Un autobús de pasajeros y un camión de carga chocan en la carretera, con equipos de emergencia y bomberos asistiendo en el lugar del siniestro.

El ómnibus Mercedes-Benz de la empresa Estrella Tour viajaba desde La Salada hacia Entre Ríos cuando impactó contra un camión Volvo 330 con acoplado y carga general. El choque se produjo cerca de Maxiconsumo, en la mano ascendente de la autovía.

Cuatro adultos sufrieron lesiones leves y fueron trasladados al hospital de Campana. El conductor del camión y los cuatro ocupantes del automóvil resultaron ilesos.

Bomberos Voluntarios de Campana, personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias y agentes de Seguridad Vial asistieron a los afectados y trabajaron en el lugar. Dos carriles quedaron bloqueados y el tránsito continuó por el carril lento.

Imagen BEC6PBBBOVCT7OYHSTTKQYLAFA

Casi 20 días después, cuatro personas murieron tras un choque entre un camión cañero y un Ford Ka, a la altura del kilómetro 1.251, cerca de Agua Azul, en el departamento tucumano de Leales. El accidente ocurrió alrededor de las 4.30 del sábado.

El camión Mercedes-Benz L1624, con un acoplado Navarro, salía de un campo de caña de azúcar y se incorporaba hacia el norte cuando el automóvil lo impactó en las ruedas traseras del lateral izquierdo.

En el auto viajaban cuatro personas oriundas de Santiago del Estero: Daniel Alberto Díaz, de 57 años; Sandra Isabel Ligios, de 59; Macarena Russo Ligio, de 31; y Albertina Russo Suárez, de siete años. El personal del servicio de emergencias 107 constató sus muertes en el lugar.

El conductor del camión, un hombre de 45 años domiciliado en Monteagudo, resultó ileso.

Choque Córdoba
Un brutal accidente dejó dos muertos y cuatro heridos en Córdoba

A finales de julio, dos personas murieron y otras cuatro resultaron heridas tras un choque frontal entre una camioneta Nissan Frontier y una Renault Duster, a la altura de Las Peñas, en el departamento cordobés de Totoral.

El accidente ocurrió cerca de las 13 del domingo, en el kilómetro 805, a poco más de 100 kilómetros de la ciudad de Córdoba. Ambos vehículos colisionaron de frente.

El conductor de la Duster y una niña de cuatro años que viajaba en ese vehículo murieron en el lugar. Las otras cuatro personas involucradas sufrieron lesiones de distinta gravedad y fueron trasladadas al Hospital de San José de la Dormida, donde recibieron atención médica.

Luego del impacto, policías, bomberos y equipos de emergencia trabajaron en la asistencia de los heridos, el resguardo del sector y las pericias iniciales.

Temas Relacionados

Ruta 9Accidente de tránsitoCamionesÚltimas noticiasProvincia de Buenos Aires

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Córdoba: asesinó a su ex pareja y en la investigación descubrieron que había abusado de dos menores

Se trata de Maximiliano Braudaco, preso por matar a puñaladas a Rocío Gómez. Además de estar juntos, femicida y víctima eran primos y tenían una hija. El hombre cumplía también una condena por violencia de género cuando cometió el crimen

Córdoba: asesinó a su ex pareja y en la investigación descubrieron que había abusado de dos menores

Una falla técnica afectó a varias barreras del tren Sarmiento y complicó a cientos de automovilistas

El desperfecto se registró en seis pasos a nivel situados entre Caballito y Flores. Desde Trenes Argentinos confirmaron a Infobae que pasadas las 7:30 se normalizó el sistema

Una falla técnica afectó a varias barreras del tren Sarmiento y complicó a cientos de automovilistas

Rigen alertas por tormentas fuertes en varias provincias: cuándo comenzará a llover en el AMBA

Las precipitaciones podrían dejar acumulados cercanos a los 20 milímetros en el área metropolitana. Para la tarde, emitieron una advertencia de nivel naranja para parte de Buenos Aires y otras regiones del país

Rigen alertas por tormentas fuertes en varias provincias: cuándo comenzará a llover en el AMBA

La ANMAT prohibió el uso de dos suplementos promocionados para tratar problemas óseos y musculares

El organismo advirtió que se desconocen su composición real, sus condiciones de elaboración y el responsable habilitado de su fabricación. La medida alcanza también a una crema

La ANMAT prohibió el uso de dos suplementos promocionados para tratar problemas óseos y musculares

La leyenda del misterioso hotel que estuvo enterrado más de 100 años bajo la arena de un pueblo de la costa bonaerense

Un proyecto de ordenanza busca declarar el Hotel Mar del Sud sitio de interés patrimonial, histórico y arqueológico. La historia de cómo fue su construcción y su descubrimiento

La leyenda del misterioso hotel que estuvo enterrado más de 100 años bajo la arena de un pueblo de la costa bonaerense

DEPORTES

La curiosa reacción del entrenador de Portugal tras el explosivo descargo de Cristiano Ronaldo

La curiosa reacción del entrenador de Portugal tras el explosivo descargo de Cristiano Ronaldo

Qué dijo Papu Gómez sobre el partido despedida de Lionel Messi en su rol de comentarista de la TV de Medio Oriente

Anunció su retiro en 2002, pero una negociación de último momento lo cambió todo: así sumó Ferguson una década extra en Manchester United

Lo que no se vio de la despedida de Messi: la secuencia de su gol desde la platea, el blooper de los drones y las jugadas que lo hicieron enojar

El abrazo que detuvo el tiempo: las lágrimas de Thiago y el gesto de Antonela Roccuzzo cuando se encontraron con Messi

TELESHOW

El comunicado del Grupo Cali luego de su show fallido en la despedida de Lionel Messi

El comunicado del Grupo Cali luego de su show fallido en la despedida de Lionel Messi

La emoción de La Sole después de cantarle a Lionel Messi: el abrazo con Antonela y la historia del poncho bandera

El sentido mensaje de Nico Vázquez en la despedida de su amigo Lionel Messi: “Te vimos caer y levantarte”

La revelación de Ángel de Brito sobre Lali Espósito y Tini Stoessel: “Se invitaron a sus casamientos”

La tribuna de Pergolini le dio la espalda por la despedida de Messi y Mario le dedicó a Leo un mensaje a flor de piel

INFOBAE AMÉRICA

Honduras enfrenta desafíos clave para atraer inversiones, advierte director del BCIE

Honduras enfrenta desafíos clave para atraer inversiones, advierte director del BCIE

León XIV quedó impactado por los suicidios juveniles en Uruguay: se espera un mensaje de “esperanza y vida”

El gobierno que debemos construir

Orgullo salvadoreño en el campo colombiano: Los Escachaitos sorprenden al recrear las auténticas pupusas

La lección de Malawi: cuando la salvación de una especie desata el caos local