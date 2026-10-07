Dos choques de camiones en la ruta 9 reducen la circulación hacia la Ciudad de Buenos Aires

Bomberos Voluntarios rescatan al conductor, que terminó con una de sus piernas fracturadas

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Un conductor de 24 años fue trasladado al Hospital Municipal de Baradero luego de que un camión con caja refrigerada chocara por alcance contra una batea cargada con arena sobre la Ruta Nacional 9, a la altura del kilómetro 133,500.

El siniestro ocurrió en la mano descendente de la autovía. Por motivos que aún se tratan de establecer, un camión Iveco con furgón refrigerado impactó contra la parte trasera de un Mercedes-Benz Axor que remolcaba una batea.

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El camión con caja térmica era conducido por Tahiel Agustín Britos, de 24 años, quien sufrió lesiones y una ambulancia lo trasladó al Hospital Municipal de Baradero tras el choque.

El segundo camión, afectado en su parte trasera

En tanto, el conductor del otro vehículo, Miguel Marcelo Zmiak, resultó ileso, según el parte emitido por el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires.

Como consecuencia del impacto, la traza quedó cortada de manera preventiva y el tránsito fue desviado por la banquina. Personal de Vialidad trabajó en el lugar mientras se desarrollaban las tareas de asistencia y ordenamiento vehicular.

Las actuaciones quedaron a cargo de la Estación de Policía Comunal de Baradero. Las autoridades buscan establecer las circunstancias que derivaron en la colisión.

Personal con chalecos de seguridad inspecciona la estructura de un vehículo volcado a un costado de la carretera.

El segundo hecho ocurrió en el kilómetro 109 de la misma traza y sentido de circulación. De acuerdo con el reporte difundido, una combi volcó luego de una colisión con un camión.

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No precisaron si hubo personas heridas ni se informó cuánto tiempo demandarán las tareas para normalizar el tránsito. La recomendación para quienes circulen hacia la ciudad de Buenos Aires es avanzar con precaución y prever demoras en ambos sectores.

La Ruta Nacional 9 es una de las más extensas del país, que une la Ciudad de Buenos Aires con la frontera con Bolivia, y en el último tiempo se desarrollaron distintos accidentes viales en la traza.

A comienzos de junio, un micro turístico con 26 pasajeros chocó por alcance contra un camión, a la altura del kilómetro 74, en Campana. El hecho ocurrió al mediodía del sábado e involucró también a un Volkswagen Vento blanco que circulaba en el mismo carril.

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Un autobús de pasajeros y un camión de carga chocan en la carretera, con equipos de emergencia y bomberos asistiendo en el lugar del siniestro.

El ómnibus Mercedes-Benz de la empresa Estrella Tour viajaba desde La Salada hacia Entre Ríos cuando impactó contra un camión Volvo 330 con acoplado y carga general. El choque se produjo cerca de Maxiconsumo, en la mano ascendente de la autovía.

Cuatro adultos sufrieron lesiones leves y fueron trasladados al hospital de Campana. El conductor del camión y los cuatro ocupantes del automóvil resultaron ilesos.

Bomberos Voluntarios de Campana, personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias y agentes de Seguridad Vial asistieron a los afectados y trabajaron en el lugar. Dos carriles quedaron bloqueados y el tránsito continuó por el carril lento.

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Casi 20 días después, cuatro personas murieron tras un choque entre un camión cañero y un Ford Ka, a la altura del kilómetro 1.251, cerca de Agua Azul, en el departamento tucumano de Leales. El accidente ocurrió alrededor de las 4.30 del sábado.

El camión Mercedes-Benz L1624, con un acoplado Navarro, salía de un campo de caña de azúcar y se incorporaba hacia el norte cuando el automóvil lo impactó en las ruedas traseras del lateral izquierdo.

En el auto viajaban cuatro personas oriundas de Santiago del Estero: Daniel Alberto Díaz, de 57 años; Sandra Isabel Ligios, de 59; Macarena Russo Ligio, de 31; y Albertina Russo Suárez, de siete años. El personal del servicio de emergencias 107 constató sus muertes en el lugar.

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El conductor del camión, un hombre de 45 años domiciliado en Monteagudo, resultó ileso.

Un brutal accidente dejó dos muertos y cuatro heridos en Córdoba

A finales de julio, dos personas murieron y otras cuatro resultaron heridas tras un choque frontal entre una camioneta Nissan Frontier y una Renault Duster, a la altura de Las Peñas, en el departamento cordobés de Totoral.

El accidente ocurrió cerca de las 13 del domingo, en el kilómetro 805, a poco más de 100 kilómetros de la ciudad de Córdoba. Ambos vehículos colisionaron de frente.

El conductor de la Duster y una niña de cuatro años que viajaba en ese vehículo murieron en el lugar. Las otras cuatro personas involucradas sufrieron lesiones de distinta gravedad y fueron trasladadas al Hospital de San José de la Dormida, donde recibieron atención médica.

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Luego del impacto, policías, bomberos y equipos de emergencia trabajaron en la asistencia de los heridos, el resguardo del sector y las pericias iniciales.