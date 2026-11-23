Facundo Mugica y Facundo Bartucci presentaron el documental 'Recen por mí', una producción que recorre tres décadas de la vida de Jorge Bergoglio

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Facundo Mugica, productor, y Facundo Bartucci, director de Recen por mí, presentaron en Infobae al Regreso el documental que reconstruye tres décadas de la vida de Jorge Mario Bergoglio, desde su actividad pastoral en Buenos Aires hasta su elección como papa Francisco. A través de imágenes de archivo, entrevistas y declaraciones del propio pontífice, la película recupera los principales momentos de su trayectoria y aborda los temas que marcaron su pensamiento: la pobreza, la inmigración, la guerra y la defensa de la paz.

“Estamos estrenando esta película que cuenta más que nada la historia de Bergoglio en Argentina y ese traspaso al Vaticano cuando él se viene electo papa”, explicó Bartucci durante la entrevista.

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El director señaló que la producción recorre “los últimos 30 años de la vida de Bergoglio” y busca mostrar la continuidad de sus preocupaciones sociales antes y después de su llegada al Vaticano. En ese sentido, Mugica destacó el compromiso que encontraron al revisar el material disponible: “Vamos a ver su temperamento, en el buen sentido, y su defensa de millones de causas, y mucha constancia a lo largo de su vida en la forma de manifestarse también”.

Uno de los aspectos centrales del proyecto fue la participación directa de Francisco en su desarrollo. El contacto se produjo a través del padre de Bartucci, oftalmólogo personal del pontífice, quien facilitó la presentación de la propuesta. Según contó el realizador, Bergoglio colaboró en la definición de los contenidos y en la estructura del documental.

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Los directores descartaron el uso de inteligencia artificial para recrear la voz de Francisco o completar fragmentos del relato (Infobae en Vivo)

“Este documental fue hecho en directa colaboración con Francisco”, afirmó. Y precisó: “Colaboró en el armado de la estructura y los temas a tocar sobre su propia historia”.

La idea inicial era que el propio Bergoglio grabara una narración para acompañar las imágenes y ordenar el recorrido por su vida. Sin embargo, su internación en febrero de 2025 alteró los planes de producción. El equipo no llegó a concretar esa grabación antes de su fallecimiento, ocurrido el 21 de abril de ese año.

Bartucci recordó que el proyecto estaba en marcha cuando la salud del papa comenzó a deteriorarse. “No esperábamos para nada que se llegara a ese punto tan trágico y tampoco pudimos grabarlo porque no llegamos a tiempo”, contó.

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Frente a esa situación, los realizadores debieron modificar el planteo original y encontrar una manera de sostener el relato sin recurrir a una narración externa. La alternativa fue reconstruir la historia a partir de las numerosas entrevistas y apariciones públicas que Bergoglio había protagonizado a lo largo de su vida.

Cómo reconstruyeron el documental con la voz de Francisco

El trabajo de investigación incluyó la revisión de aproximadamente 60 horas de material audiovisual y el análisis de decenas de entrevistas. El objetivo era encontrar declaraciones que permitieran abordar los temas definidos junto al pontífice y construir una narración ordenada a partir de sus propias palabras.

El papa Francisco colaboró de manera directa con los realizadores en la definición temática y la estructura de la película (Infobae en Vivo)

“Está narrado por él, pero a través de un trabajo de investigación de todas las entrevistas que dio a lo largo de su vida”, explicó Mugica.

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Bartucci detalló que el equipo escuchó alrededor de 30 entrevistas extensas, de más de una hora, y finalmente seleccionó siete para integrar la película. La edición permitió reunir intervenciones realizadas en distintos momentos y organizarlas de acuerdo con los ejes temáticos del documental.

Mugica describió el resultado como un relato construido a partir de “las entrevistas que él daba con las temáticas que nosotros queríamos mostrar”. De ese modo, las declaraciones originales de Francisco funcionan como hilo conductor de la producción, sin necesidad de recrear su voz ni incorporar testimonios ficticios.

Durante la entrevista, los realizadores también fueron consultados sobre la posibilidad de utilizar inteligencia artificial para completar la narración que no habían podido grabar. Bartucci descartó esa opción y explicó que el equipo contaba con suficiente material original para desarrollar la película.

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“Visto que teníamos todo lo necesario para empujar la película y para que se cuente bien la historia, nunca recurrimos a la IA”, sostuvo. Mugica coincidió con esa postura y agregó que tampoco querían atribuirle al pontífice expresiones que no hubiera pronunciado: “No quisimos tampoco quizás poner algo que él no hubiera dicho”.

El director señaló, además, que el proyecto llevaba entre tres y cuatro años de desarrollo, por lo que la inteligencia artificial no había formado parte de las primeras etapas de trabajo. De todos modos, aseguró que tampoco la habrían utilizado para reemplazar la voz de Francisco.

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La película 'Recen por mí' llegó a la cartelera en más de 85 salas de cine distribuidas en 20 provincias argentinas (Infobae en Vivo)

El recorrido de Bergoglio en Argentina y su compromiso social

La primera parte de Recen por mí está dedicada a la trayectoria de Bergoglio en el país, antes de su elección como sucesor de Pedro. El documental recupera sus intervenciones públicas y sus posicionamientos frente a distintas problemáticas sociales y políticas, con especial atención a los años en los que se desempeñó como arzobispo de Buenos Aires.

Mugica destacó que el material permite conocer “a un Francisco muy argentino” y mencionó la crisis de 2001 como uno de los períodos que más lo impactaron durante la investigación.

“Se lo ve a él muy metido y en los Te Deums con otros presidentes. Esa parte, por lo menos a mí a nivel personal, me impactó mucho”, señaló el productor.

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Otro de los temas que atraviesa la película es la defensa de los migrantes. Bartucci sostuvo que la preocupación de Bergoglio por esa problemática no comenzó con su llegada al Vaticano, sino que formaba parte de sus intervenciones públicas desde mucho antes de convertirse en papa.

“Tenía él un gran compromiso con ciertas causas que cuando llegó a ser Francisco, como la inmigración, acá también lo defendía”, explicó.

Como ejemplo, recordó las posiciones que adoptó el entonces arzobispo porteño frente a los intentos de endurecer las normas migratorias durante los últimos años de la década de 1990. “Cuando se quiso hacer más rígidas las leyes de inmigración, él empezó a hacer misas para gente extranjera que vivía acá”, relató.

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Recen por mí se encuentra en cartelera en más de 85 salas distribuidas en más de 20 provincias argentinas. La información sobre las funciones puede consultarse en la cuenta de Instagram Recen por mí: la historia de Francisco (@recenpormi.pelicula).