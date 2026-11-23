El hecho ocurrió en Rosario donde el trabajador le negó el ingreso al baño al cliente, quien respondió con una agresión física. La secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad del local y el video se viralizó en redes sociales antes de que la Fiscalía tomara intervención

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Un hombre golpeó brutalmente a un empleado de un kiosco en Rosario el pasado sábado después de que le negaran el acceso al baño del local. La secuencia completa quedó registrada por las cámaras de seguridad del comercio. El agresor se fue caminando y, hasta el momento, no fue identificado.

El hecho ocurrió en un kiosco de avenida Francia al 1000, casi esquina San Luis. Según relató el dueño del local, el trabajador le explicó al cliente que no podía acceder al baño porque había mercadería acumulada adentro. La explicación no alcanzó: el hombre primero sonrió y enseguida se abalanzó a golpes sobre el empleado, quien intentó defenderse. Tras el ataque, se retiró del comercio caminando.

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El video captado por las cámaras de seguridad del kiosco se viralizó en redes sociales antes de que la Fiscalía tomara conocimiento del caso. Las imágenes muestran de frente y con claridad el rostro del agresor, lo que llevó a vecinos y trabajadores del local a pedir colaboración para identificarlo. Precisamente por esa difusión previa, desde la causa advierten que es muy probable que el hombre esté escondido.

La Unidad de Flagrancia de la Fiscalía interviene en el expediente. Hay medidas judiciales libradas para identificar al agresor y la Policía está relevando cámaras de la zona para reconstruir el recorrido que hizo tras alejarse del local. Fuentes del caso indicaron a Infobae que llegaron algunos datos sobre el sospechoso, aunque aún resta corroborar su veracidad.

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Quienes cuenten con información sobre el hombre que aparece en las imágenes pueden comunicarse al 911 o acercarse a la comisaría de la zona. El dueño del kiosco y sus empleados apelan a la difusión de las imágenes para evitar que el episodio quede impune.

Brutal golpiza en Merlo: un rugbier golpeó al joven que sale con su ex y lo dejó inconsciente

El violento episodio en Rosario se produce a sólo un par de horas de diferencia de una brutal agresión en un kiosco de Merlo que también quedó registrada por las cámaras de seguridad del lugar. En las imágenes se observa cómo un joven se acerca por detrás a Santiago, que estaba sentado junto a un amigo, y comienza a golpearlo sin que mediara una discusión previa. El primer impacto lo dejó prácticamente sin reacción: perdió el conocimiento y terminó desplomado sobre la silla y luego en el suelo.

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El episodio generó preocupación por la violencia del ataque y por la actitud de los dos jóvenes que acompañaban al agresor. Según relató Pablo, el padre de la víctima, “ninguno intervino para detener la golpiza ni para asistir a Santiago después de que quedara inconsciente”. Por el contrario, sostuvo que ambos habrían cumplido un papel para impedir que el amigo de su hijo pudiera defenderlo.

“Fue agresión directa y premeditada. Los dos chicos que se van de la otra mesa estaban con el agresor. Mi hijo estaba con un amigo tomando una gaseosa y no hubo palabras. No hubo nada anteriormente. Se levantó, fue y lo agredió”, contó Pablo al ser entrevistado en TN.

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El hombre aseguró que su hijo “no tuvo oportunidad de reaccionar” y que el ataque comenzó de “manera sorpresiva”. También explicó que, después de revisar las imágenes, pudo comprender por qué Santiago no había logrado defenderse. “Lo golpeó de atrás”, describió.

Al ser consultado sobre qué pudo haber desencadenado el episodio, Pablo explicó que los jóvenes se conocen porque viven en una ciudad donde, según describió, “Merlo es muy chico”. De acuerdo con su relato, el conflicto estaría relacionado con una cuestión sentimental: “Santiago está conociendo a la exnovia del joven que lo atacó”.

El padre sostuvo que no existió una discusión ni un enfrentamiento previo dentro del establecimiento. “El agresor se levantó de otra mesa y se dirigió directamente hacia él para golpearlo”, remarcó.

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