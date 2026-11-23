La capital neuquina superó los 350.000 habitantes y registra una circulación diaria de unas 700.000 personas

Guardar

El desarrollo de Vaca Muerta modificó la dinámica económica y demográfica de Neuquén. La expansión de la actividad hidrocarburífera atrajo trabajadores, inversiones y empresas, y consolidó a la capital provincial como uno de los principales centros operativos y de servicios de la industria energética. Ese crecimiento, sin embargo, también incrementó la demanda de viviendas, transporte, infraestructura y servicios públicos.

María Pasqualini, jefa de Gabinete del Municipio de Neuquén Capital, describió este escenario en una entrevista con Infobae al Regreso. La funcionaria precisó que la ciudad superó los 350.000 habitantes, aunque la población que circula diariamente es considerablemente mayor: alrededor de 700.000 personas ingresan y se movilizan por la capital neuquina.

PUBLICIDAD

“Nosotros somos la capital de Vaca Muerta sin tener Vaca Muerta, pero las principales operadoras del desarrollo energético están en Neuquén, en Neuquén capital”, afirmó, al explicar el papel que cumple la ciudad como sede de empresas y centro de servicios vinculados con la actividad.

Uno de los indicadores que refleja la expansión es la cantidad de personas que trasladan su domicilio a la provincia. Pasqualini informó que durante el primer semestre se registraron 13.246 cambios de domicilio. A partir de esa cifra, estimó que, si se mantiene la tendencia, Neuquén recibirá en un año una población equivalente a la de Chos Malal, una de las localidades del norte provincial.

PUBLICIDAD

Según detalló, entre el 50% y el 60% de quienes llegan a la provincia se instalan en Neuquén Capital. El movimiento plantea nuevos desafíos para la planificación urbana y exige ampliar la capacidad de respuesta frente a las necesidades habitacionales y de infraestructura.

La jefa de Gabinete municipal aconsejó a los interesados en mudarse a Neuquén que lleguen con empleo confirmado (Infobae en Vivo)

El desafío habitacional ante el crecimiento de Neuquén

Pasqualini explicó que, al asumir la gestión, el municipio identificó 48 sectores informales que requerían procesos de regularización. Se trataba de asentamientos que carecían de servicios esenciales, como agua, electricidad, gas y cloacas.

Frente a ese panorama, la administración municipal creó el Instituto Municipal de la Vivienda con el objetivo de desarrollar una política de acceso al suelo y ordenar la expansión urbana. “No queríamos más asentamientos, pero teníamos que generar una política pública muy clara que resolviera el acceso a la tierra y a la vivienda”, sostuvo.

PUBLICIDAD

Como parte de esa estrategia, la funcionaria informó que se entregaron 8.800 lotes con servicios. También señaló que se avanzó en la regularización de 23 de los 24 asentamientos ubicados sobre tierras municipales. Para completar ese proceso, el municipio firmó un convenio con el gobierno provincial.

La expansión de la actividad energética también repercutió en los valores de los alquileres, la hotelería y otros servicios. Consultada por el impacto de la demanda sobre los precios, Pasqualini reconoció que el crecimiento modificó los costos de vida en la ciudad y en la provincia.

“Por supuesto que hace que la ciudad y que la provincia tenga otros costos”, respondió. En particular, vinculó el comportamiento de los alquileres con la demanda generada por Vaca Muerta.

PUBLICIDAD

El gobierno provincial y las empresas petroleras acordaron el destino del agua de producción para proyectos de riego (REUTERS/Alexander Villegas)

La llegada de trabajadores y la recomendación para quienes buscan empleo

Las oportunidades laborales asociadas al desarrollo energético son uno de los principales motivos que explican la llegada de nuevos habitantes. Pasqualini indicó que unas 70 personas arriban diariamente a la provincia atraídas por las posibilidades de empleo, aunque aclaró que no todas consiguen incorporarse a la industria.

“Se quedan los que consiguen trabajo, se quedan los que vienen con un poco más de dinero para aguantar y están en búsqueda. Y aquel que no encuentra trabajo después de determinado tiempo vuelve a su lugar”, describió.

Ante la consulta sobre qué deberían tener en cuenta quienes evalúan mudarse a Neuquén desde otras provincias, la funcionaria fue directa: “A quien tome esta decisión, lo primero es que vaya con trabajo”.

PUBLICIDAD

Según explicó, las principales búsquedas de la industria están orientadas a perfiles profesionales y técnicos, entre ellos ingenieros y trabajadores especializados. Sin embargo, quienes no consiguen ingresar al sector hidrocarburífero también pueden encontrar oportunidades en otras actividades de la economía local.

En ese contexto, destacó la formación profesional como una de las herramientas para responder a la demanda de personal. Mencionó la puesta en marcha del Instituto de Vaca Muerta, ubicado en el polo científico tecnológico de la ciudad y desarrollado con la participación del municipio, la provincia, YPF y empresas operadoras.

Durante el primer semestre se registraron 13.246 cambios de domicilio hacia la provincia de Neuquén (REUTERS/Agustín Marcarian)

“Desde su inicio hasta ahora ya se formaron mil jóvenes”, afirmó sobre los resultados de la iniciativa.

Además, señaló que el municipio cuenta con un portal de empleo que permite vincular a quienes buscan trabajo con las empresas que necesitan incorporar personal. La herramienta contempla búsquedas de los sectores energético, tecnológico, turístico, comercial e industrial, y ofrece un servicio de intermediación laboral.

PUBLICIDAD

Diversificar la economía y ampliar el desarrollo industrial

Más allá del crecimiento de los hidrocarburos, Pasqualini planteó que Neuquén debe aprovechar el impulso económico de Vaca Muerta para fortalecer otras actividades. “Esta oportunidad de Vaca Muerta hay que aprovecharla para diversificar la economía”, afirmó.

Entre los sectores que el municipio busca desarrollar mencionó el turismo. En ese sentido, señaló que la ciudad comenzó a modificar su relación con el río y a impulsar una propuesta que permita atraer visitantes y extender su permanencia.

“La ciudad estaba de espaldas al río. Dijimos: tenemos que ser una ciudad turística, dejar de ser esa ciudad de paso para ser una ciudad donde vos elijas quedarte”, expresó.

PUBLICIDAD

La estrategia también contempla la expansión de la infraestructura industrial. La jefa de Gabinete destacó el proyecto de un parque industrial de 2.000 hectáreas en Neuquén Capital, que definió como el más grande de Latinoamérica. Para dimensionar su escala, lo comparó con el parque industrial de Pilar, que, según indicó, cuenta con unas 900 hectáreas.

De acuerdo con las estimaciones que presentó, el desarrollo del predio podría generar 25.000 puestos de trabajo.

La demanda habitacional ligada a Vaca Muerta elevó los precios de los alquileres y los costos de vida locales (VMOS)

Durante la entrevista también se abordó el impacto ambiental de la actividad hidrocarburífera, particularmente el uso del agua en los procesos de producción. Consultada sobre ese aspecto, Pasqualini mencionó los acuerdos entre el gobierno provincial y las empresas para avanzar en el aprovechamiento del recurso.

PUBLICIDAD

“La estrategia es que esa agua sirva para riego y para desarrollo de zonas productivas”, explicó.

La funcionaria sostuvo que el objetivo es que la actividad extractiva tenga efectos económicos que trasciendan la producción de petróleo y gas y alcancen a otros sectores de la provincia. También señaló la necesidad de planificar el desarrollo a largo plazo, al advertir que los hidrocarburos tienen horizontes de explotación diferentes.

“El petróleo va a tener una vida útil menor a la del gas”, afirmó.

En ese marco, la formación de trabajadores, la expansión del parque industrial y el impulso al turismo aparecen entre las iniciativas que el municipio busca desarrollar para ampliar la matriz productiva de Neuquén y aprovechar el crecimiento económico asociado a Vaca Muerta.

–

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé.

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.