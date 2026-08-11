De la Provincia a Capital, un viaje cada vez más caro: cuánto impacta la quita del descuento en la SUBE

La Ciudad de Buenos Aires dejará de subsidiar los descuentos de la Red SUBE en el subte y en 27 líneas de colectivo desde el 16 de julio

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La Ciudad de Buenos Aires dejará de subsidiar los descuentos por combinación de medios de transporte en subte y 27 líneas de colectivo. La medida, que comenzará a regir desde el próximo 16 de julio, afecta a quienes viajan entre provincia y capital. El cambio impacta directamente en el precio final para trabajadores y estudiantes que utilizan la Red Sube en el Área Metropolitana.

La eliminación del subsidio implica que quienes combinan tren y subte o tren y colectivo en la ciudad abonarán el valor completo de ambos boletos. Hasta ahora, la Red Sube permitía que el segundo viaje saliera con 50% de descuento y el tercero con 75%. El nuevo esquema impacta especialmente en quienes cruzan diariamente desde la provincia para trabajar o estudiar en la capital.

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El Gobierno de la Ciudad comunicó oficialmente que la medida alcanza al subte y a las 27 líneas de colectivo bajo su jurisdicción. La determinación surge después de que la Nación y la Provincia de Buenos Aires discontinuaron sus aportes en 2024. La disputa entre las diferentes jurisdicciones profundizó la confusión sobre la implementación y el alcance del recorte.

La quita del descuento en la SUBE obliga a pagar el valor completo del segundo y del tercer viaje en combinaciones entre tren, subte y colectivo porteño

Cambios en el sistema de integración tarifaria

Matías Labate, licenciado en Administración por la Universidad de Buenos Aires, especialista en transporte y director de Ciudad de Bondis, explicó en Infobae en Vivo que la situación genera confusión entre los usuarios. “He recibido bastantes mensajes de cuentas colegas y de gente que no es aficionada, que me ha comentado que tren y colectivo de la ciudad, o sea de las 27 líneas, no estaría combinando tampoco”.

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El especialista detalló que, según capturas de chat con el sistema Sube, ya no se otorga el descuento por combinación ni en subte ni en colectivos porteños. “Pagan el 100% el segundo viaje”, precisó Labate. La confirmación sobre la quita del beneficio comenzó a circular desde principios de agosto y afecta tanto a quienes viajan desde la provincia como a residentes en la ciudad.

Labate también señaló que, en la práctica, el cuadro informativo oficial sobre la Red Sube quedó desactualizado. “La propia web de Red Sube está desactualizada”, remarcó. El impacto se observa en el bolsillo de los usuarios, especialmente para quienes combinan más de un medio de transporte en su rutina diaria.

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La medida impacta sobre todo en trabajadores y estudiantes que viajan todos los días entre la provincia de Buenos Aires y la capital

Impacto directo en los usuarios del área metropolitana

Los usuarios que viajan desde la provincia de Buenos Aires hacia la capital, y viceversa, son los más perjudicados. Aquellos que utilizaban tren y subte, o tren y colectivo porteño, ahora deben pagar el valor total de ambos boletos. Según los cálculos presentados por Labate, una persona que viaja de Constitución a Plaza de Mayo en tren y colectivo pierde aproximadamente $10.428 al mes por la quita del subsidio.

El costo mensual se incrementa notablemente para quienes combinan tren y subte. “Si tomás el subte son casi $16.000. $13.745.40 tomando el mes, 22 días hábiles”, puntualizó el especialista. El nuevo cuadro tarifario eleva el costo de traslado para miles de trabajadores y estudiantes del Área Metropolitana de Buenos Aires.

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La decisión de la Ciudad se suma a la adoptada por la Provincia en septiembre de 2024, cuando dejó de financiar la Red Sube. Desde entonces, quienes utilizan el transporte provincial abonan el boleto al 100%, con tarifas incluso más elevadas que las de la capital.

Fragmentación y disputa política entre jurisdicciones

La decisión de cortar el subsidio por parte de la Ciudad de Buenos Aires ocurre en un contexto de desacuerdo entre Nación, Ciudad y Provincia sobre el financiamiento y la gestión del transporte público. Labate sostuvo: “La ciudad está queriendo deshacerse de Nación Servicios, está queriendo salirse de Sube. Desde Ciudad, por lo menos lo que me comentan a mí, es que les cobra muy caro el canon Nación Servicios para seguir usando los equipos y los molinetes”.

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El Gobierno porteño atribuyó el cambio en la integración tarifaria a la discontinuación de los aportes de la Nación y de la Provincia de Buenos Aires en 2024

La falta de coordinación entre las autoridades nacionales, provinciales y porteñas profundizó la confusión y las distorsiones tarifarias. El especialista subrayó: “Hay una desintegración tarifaria terrible. La gente ya no entiende ni lo que paga”.

La desaparición de la integración tarifaria refleja una fragmentación que afecta tanto a usuarios bonaerenses como porteños. “Acá afecta tanto a porteños como a bonaerenses por igual”, enfatizó Labate. La medida genera un quiebre en el sistema de descuentos que funcionaba desde 2018.

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Evolución de tarifas y desconexión con los salarios

El costo del transporte público experimentó subas muy superiores al aumento de los salarios. Según un informe citado durante el debate, “la remuneración media del sector privado formal aumentó de diciembre 2023 a junio 2026 286%”.

El boleto de subte con Sube registrada se ubica en $1.684, mientras que el de colectivo para trayectos de cero a tres kilómetros cuesta $852. Las tarifas se actualizan el primer día de cada mes según la inflación más 2%, tanto en la Ciudad como en la Provincia de Buenos Aires.

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Matías Labate advirtió que la web oficial de la Red SUBE quedó desactualizada y que la quita del beneficio generó confusión entre los usuarios

La dinámica de aumentos mensuales suma incertidumbre para los usuarios, quienes deben ajustar su presupuesto ante el encarecimiento sostenido del transporte.

Perspectiva técnica y falta de una agencia metropolitana

La ausencia de una agencia metropolitana de transporte complica la administración del sistema y la articulación entre las distintas jurisdicciones. Labate consideró que “hace más de quince años que se debería haber hecho la Agencia Metropolitana de Transporte y no se ponen de acuerdo ni nación, ni provincia, ni ciudad”.

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La fragmentación del sistema genera barreras virtuales entre usuarios de diferentes áreas y dificulta la aplicación de políticas tarifarias integradas. La falta de acuerdo institucional profundiza la desconexión entre el precio real del transporte y la capacidad de pago de los usuarios.

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