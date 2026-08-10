La semana comienza con heladas y alertas por temperaturas extremas: qué pasará en el AMBA

La semana comienza con valores inferiores a los 5 °C. REUTERS/Pedro Lazaro Fernandez

Guardar

La semana comienza con heladas que se sentirán en varios puntos del Gran Buenos Aires y las máximas en la Ciudad no superarán los 12°C. Este lunes será el día con la mínima más baja y esa brecha se irá achicando con el transcurso de los días.

A su vez, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) reiteró las alertas para varias provincias a lo largo y ancho del país por frío extremo aunque los valores más bajos se concentrarán en los primeros días, con un panorama que irá mutando hacia mayor nubosidad e inestabilidad a partir de mitad de la semana.

PUBLICIDAD

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), la mañana apenas tendrá unos 4°C y, como mencionamos anteriormente, la máxima llegará a 12 °C y en ese valor se mantendrá hasta, al menos el miércoles. El cielo estará despejado durante toda la jornada alejando toda posibilidad de precipitaciones. Alguna que otra ráfaga de viento se sentirá pero no superará los 15 km/h, indicó el SMN. Según informó Meteored, la inminente presencia del sol permitirá una recuperación térmica progresiva durante la tarde.

La infografía detalla el pronóstico meteorológico extendido para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con datos de temperaturas, probabilidades de precipitación y dirección del viento.

Las condiciones del martes serán un tanto similares al primer día de la semana. Tendremos una temperatura mínima de 7°C y una vez más se repite la máxima de 12°C. El cielo estará parcialmente nublado por la mañana y por la tarde, con algunas ráfagas de viento del oeste entre 6 y 8 km/h y sin precipitaciones previstas.

PUBLICIDAD

El cambio más notorio llegará el miércoles 12, cuando la probabilidad de lluvia trepará al 40% en algunas franjas del día, con una mínima de 8 °C y una máxima de 12 °C, pero será algo pasajero dado que el jueves las chances de precipitaciones serán nulas, con una mínima de 9°C y una máxima de 13 °C.

En lo que respecta al país, el organismo nacional del clima mantiene una alerta amarilla para el interior de la provincia de Buenos Aires por bajas temperaturas principalmente en la zona sur del conurbano, con advertencia especial para grupos de riesgo: niños, personas mayores de 65 años y quienes padezcan enfermedades crónicas. A partir del martes, el aporte de humedad aumentará y la amplitud térmica se reducirá; las mañanas dejarán de ser tan extremas, pero las tardes seguirán siendo frescas, con máximas de entre 11 °C y 13 °C.

PUBLICIDAD

Las alertas amarillas por nevadas y vientos fuertes al oeste del país

En esta misma línea, Meteored destacó temperaturas inferiores a los valores normales sobre buena parte del país, con variaciones entre los 5 °C y los 2 °C por debajo del promedio en el centro del territorio. La señal fría se extiende hacia la Patagonia en ciudades donde el termómetro bajará a -4 y hasta -5 °C; mientras que el extremo norte del país registrará condiciones más cercanas a los valores normales, es decir mínimas de 11 °C y mínimas de 16 °C.

Las advertencias por frío extremo emitidas por el SMN abarcan un arco amplio del territorio nacional. Las provincias afectadas incluyen La Rioja, San Juan, Mendoza, Neuquén, el este de Córdoba, el norte de San Luis, La Pampa y Chubut. En todos los casos, el organismo advierte que las condiciones pueden tener un efecto leve a moderado sobre la salud, con mayor riesgo para niños, adultos mayores de 65 años y personas con enfermedades crónicas.

PUBLICIDAD

Un mapa del Servicio Meteorológico Nacional muestra zonas de Argentina con alerta por temperaturas extremas de frío

En Neuquén, el SMN emitió además una alerta amarilla por nevadas persistentes para los departamentos de Junín, Rivadavia y los valles de Luján de Cuyo, San Carlos, Tunuyán y Tupungato, con acumulados previstos de entre 15 y 25 centímetros que podrían superarse de forma puntual. En Mendoza, la alerta por nevada cubre el este de Loncopué, el este de Picunches, el este de Ñorquín, el oeste de Añelo, el oeste de Pehuenches, el sur de Chos Malal y el sur de Minas, con acumulaciones proyectadas de entre 10 y 30 centímetros. En esa misma zona rige además una alerta por viento, con velocidades del sector este de entre 40 y 60 km/h y ráfagas que pueden superar los 90 km/h, según informó el SMN.