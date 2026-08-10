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Falleció un joven de 32 años mientras practicaba kitesurf en una laguna: su novia filmó el último salto antes de la tragedia

Fernando Javier Cappi era instructor de ese deporte y reconocido en el ambiente por su experiencia y obsesión con las medidas de seguridad. Su cuerpo fue hallado en la laguna Setúbal, en Santa Fe

El último salto del instructor de kitesurf, Fernando Cappi, antes de la tragedia

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Lo que había comenzado como una jornada ideal para navegar terminó en una tragedia que conmocionó a la comunidad deportiva de Santa Fe. Fernando Javier Cappi, de 32 años, falleció mientras practicaba kitesurf en la laguna Setúbal, una actividad que formaba parte de su vida cotidiana y en la que era considerado uno de los practicantes más experimentados de la región.

El accidente ocurrió el jueves 6 de agosto cerca de las 17.15 en la zona de El Chaquito, un sector frecuentado por aficionados a los deportes náuticos. Cappi realizaba maniobras sobre el agua cuando cayó y desapareció de la superficie por motivos que todavía son investigados.

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Su novia, Karina Moya, ex campeona argentina y sudamericana de lanzamiento de martillo, se encontraba en la orilla registrando algunos de sus saltos con el celular. Las imágenes captaron los últimos segundos antes de que el deportista desapareciera.

“¿Dónde estás gordito? No te veo”, se escucha decir a la joven mientras intenta localizarlo en el agua.

Una búsqueda contrarreloj que duró casi 20 horas

Tras perder contacto visual con él, se activó un operativo de búsqueda encabezado por la Prefectura Naval Argentina. Durante toda la noche se realizaron rastrillajes en la laguna y zonas aledañas.

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Finalmente, el viernes al mediodía, los rescatistas encontraron el cuerpo en el canal de derivación, frente al Club Náutico El Quillá, a unos 15 kilómetros del lugar donde había sido visto por última vez.

La investigación quedó a cargo de la fiscal María Laura Urquiza, quien ordenó la realización de una autopsia para determinar las causas exactas de la muerte.

Según relataron quienes participaron de la búsqueda, Cappi navegaba con todo el equipamiento de seguridad obligatorio: casco, chaleco salvavidas, traje de neoprene y botas especiales.

Su experiencia era tal que había fundado su propia escuela de kitesurf y dedicaba gran parte de su tiempo a enseñar las técnicas y protocolos necesarios para minimizar riesgos en el agua.

El cuerpo de Fernando Cappi apareció en la laguna donde practicaba kitesurf después de 20 horas de búsqueda
El cuerpo de Fernando Cappi apareció en la laguna donde practicaba kitesurf después de 20 horas de búsqueda

Las hipótesis sobre el accidente

Aunque las causas todavía no fueron determinadas oficialmente, especialistas manejan algunas hipótesis. Una de ellas apunta a que el deportista pudo haber quedado atrapado con las líneas de la vela tras una caída. Otra posibilidad es que las corrientes, los camalotes o ramas arrastradas por el agua hayan dificultado que pudiera liberarse a tiempo.

Durante el mediodía se habían registrado ráfagas de hasta 70 kilómetros por hora y olas de más de un metro de altura. Sin embargo, hacia la tarde el viento se había estabilizado entre los 40 y 45 kilómetros por hora, condiciones habituales para deportistas experimentados.

Quién era Fernando Cappi

Conocido por todos como “El Chino”, Fernando había convertido sus pasiones en una forma de vida. Además de instructor de kitesurf, trabajaba como instructor de tiro y era muy querido por sus alumnos.

Quienes lo conocieron lo recuerdan como una persona generosa, apasionada por la enseñanza y siempre dispuesta a ayudar a otros a superar sus miedos.

Su muerte provocó una profunda conmoción entre deportistas, amigos y familiares. También dejó una marca en la historia de los deportes náuticos santafesinos: según referentes del sector, se trata del primer caso fatal registrado en la provincia durante la práctica de vela o kitesurf.

Paradójicamente, el hombre que enseñaba a navegar de forma segura y que era admirado por su preparación encontró la muerte haciendo aquello que más amaba: desafiar el viento sobre el agua.

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