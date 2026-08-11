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Honduras abre investigación por el ingreso de más de 13 mil ciudadanos asiáticos

Una comisión legislativa tendrá como objetivo revisar los registros oficiales de unas 13,000 personas, principalmente de nacionalidad china, y establecer bajo qué condiciones ingresaron al país

El informe de la investigación sobre ciudadanos asiáticos en Honduras deberá presentarse al pleno del Congreso en un plazo máximo de 30 días.
El informe de la investigación sobre ciudadanos asiáticos en Honduras deberá presentarse al pleno del Congreso en un plazo máximo de 30 días.
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El Congreso Nacional alista una investigación sobre el ingreso de miles de ciudadanos asiáticos que entraron a Honduras entre 2022 y 2025, ante la falta de información precisa sobre su permanencia, salida del territorio nacional o destino posterior.

El secretario del Congreso Nacional, Carlos Ledezma, informó que el presidente del Congreso, Tomás Zambrano, presentará ante el pleno una moción para abordar una denuncia relacionada con el ingreso de aproximadamente 13,000 ciudadanos asiáticos durante ese período.

La propuesta contempla la creación de una comisión especial integrada por representantes de los cinco partidos políticos con presencia en el Congreso, con el propósito de revisar la información disponible en las instituciones responsables del control migratorio y de seguridad.

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Uno de los principales objetivos de la investigación será determinar qué sucedió con las personas registradas en los movimientos migratorios de esos cuatro años. El Congreso pretende establecer cuántos de esos ciudadanos continúan en Honduras, cuántos salieron del país y, en caso de existir registros de salida, cuál fue su destino.

Alcances de la investigación

La investigación también buscará establecer las condiciones en las que se produjo su ingreso al territorio hondureño y verificar si los procedimientos utilizados se ajustaron a las disposiciones migratorias correspondientes.

Ledezma señaló que “Sin duda alguna es un tema de seguridad nacional”, al justificar la necesidad de profundizar en las investigaciones y trasladar los resultados a las autoridades competentes.

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La comisión especial prevé reunirse con funcionarios de distintas instituciones para obtener documentación y explicaciones sobre los movimientos migratorios registrados. Entre las entidades que serían consultadas se encuentran las autoridades de Migración, la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, el Ministerio Público y las Fuerzas Armadas.

Resultados en 30 días

La propuesta legislativa contempla que la comisión entregue un informe al pleno en un período máximo de 30 días. Ese plazo todavía podría sufrir modificaciones, según la decisión que adopte el pleno del Congreso Nacional una vez que la moción sea presentada y discutida.

A partir de esos resultados podrían determinarse las acciones que correspondan, especialmente si durante la revisión aparecen inconsistencias o situaciones que deban ser conocidas por otras autoridades.

El documento final deberá recoger los resultados de las reuniones con las instituciones involucradas, la información obtenida de los registros migratorios y las conclusiones de los diputados encargados de la investigación.

Relaciones con Taiwán

El anuncio de la comisión legislativa se produce en un escenario de debate político relacionado con las relaciones diplomáticas de Honduras con China y Taiwán.

El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, declaró que será el primero en felicitar al Poder Ejecutivo si Honduras decide retomar sus relaciones diplomáticas con Taiwán.

El anuncio de la investigación coincidió con el debate político sobre las relaciones diplomáticas de Honduras con China y Taiwán.
El anuncio de la investigación coincidió con el debate político sobre las relaciones diplomáticas de Honduras con China y Taiwán.

Sin embargo, el titular del Legislativo aclaró que la decisión sobre el establecimiento, la ruptura o el restablecimiento de relaciones diplomáticas corresponde al Poder Ejecutivo.

De esta manera, Zambrano marcó distancia entre las atribuciones del Congreso y las decisiones de política exterior que corresponden al Gobierno.

La comisión que se pretende conformar tendrá como principal herramienta los registros oficiales de las instituciones estatales. Con ellos deberá establecer el número real de ciudadanos asiáticos que ingresaron a Honduras durante el período señalado y determinar qué ocurrió posteriormente con cada grupo registrado.

Mientras la moción es presentada y sometida a consideración del pleno, el Congreso deberá definir la integración definitiva de la comisión, sus alcances y el período que tendrá para presentar sus conclusiones.

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