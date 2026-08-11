Crimen y Justicia
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Denunciaron a un concejal de General Rodríguez por presuntos vínculos con narcos: “Manejan la droga”

Se trata de Javier Tarragona, de Fuerza Patria, el mismo espacio político del intendente y el secretario de Seguridad local, quien realizó la presentación ante la Justicia

Un video del concejal de General Rodríguez denunciado por presuntos vínculos con narcos de la zona

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Un concejal de General Rodríguez fue denunciado por el secretario de Seguridad, Justicia y Política Criminal del municipio, Nicolás Rapazzo, por presuntos vínculos con una organización dedicada al narcomenudeo en la zona, indicaron fuentes del caso a Infobae.

Se trata de Javier Tarragona de Fuerza Patria -el mismo espacio político del jefe comunal Mauro García y Rapazzo- quien asumió su banca en 2023. Antes, desde 2020, se desempeñaba como secretario privado del intendente.

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“En los barrios se comenta hace un tiempo que estaba metido con narcos que viven en Terravista, el country más exclusivo de General Rodríguez”, indicaron las fuentes.

La presentación de Rapazzo, ex fiscal, fue realizada en la mañana de este martes en la UFI N°12 Moreno-General Rodríguez, especializada en la temática y a cargo de Ezequiel Freider.

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La denuncia, a la que tuvo acceso este medio, puntualiza que un vecino —que se negó a aportar sus datos personales por temor a represalias— relató “hechos de extrema gravedad institucional”.

De acuerdo a Rapazzo, el hombre le manifestó que el concejal “forma parte de una asociación ilícita que se dedica a la comercialización de estupefacientes en General Rodríguez, la cual posee distintos puntos de venta en nuestros barrios”.

Secretario de Seguridad de General Rodríguez, Nicolás Rapazzo
Secretario de Seguridad de General Rodríguez, Nicolás Rapazzo

Según ese testimonio, el edil responde a un grupo de personas que “manejan la droga en Rodríguez”. El denunciante detalló que Tarragona había intentado, sin éxito, averiguar los allanamientos que se realizarían en el distrito, con el fin de advertirles a sus jefes antes de que se ejecuten los procedimientos.

El vecino puntualizó que el concejal tendría a su cargo el “manejo de una cocina de cocaína” en el territorio. También dio “información detallada de los vehículos utilizados por Tarragona” y aportó abonados telefónicos a través de los cuales el concejal se comunicaría con los “capos narcos” a los que hizo referencia el testigo.

Asimismo, el denunciante anónimo manifestó un posible enriquecimiento ilícito del mencionado legislador local a raíz de la actividad delictiva. El secretario de Seguridad presentó información confidencial en un sobre cerrado, para evitar que se filtre y ponga en peligro la investigación. Por último, solicitó medidas urgentes a la fiscalía.

De acuerdo a las fuentes, tras la denuncia, la fiscalía activó una investigación a fin de determinar las responsabilidades del concejal y determinar las identidades de los supuestos narcos que residen en el country mencionado por el funcionario.

Rapazzo, que formó parte del Ministerio Público Fiscal por 16 años, indicó a este medio que el testimonio del vecino llegó a través de un sistema de denuncias anónimas implementado durante su gestión. “Viene funcionando muy bien, ya recibimos más de 500 denuncias por venta de drogas, desde enero de 2025. Yo presenté cada denuncia”, indicó.

Al mismo tiempo, agregó que ese año se registró un secuestro récord de estupefacientes en General Rodríguez para la provincia y un aumento del 10 mil por ciento de incautaciones, en relación al 2024. “Yo no trabajo para la política, trabajo para los vecinos. Cuando asumí, mi prioridad fue la lucha contra el narcotráfico y el intendente me dio su total apoyo. Caiga quien caiga”, dijo en relación a la denuncia al ex secretario de García.

En tanto, el concejal denunciado estuvo muy activo en sus redes sociales, en las que suele compartir actividades en los barrios y transmitir su apoyo a García. Al cierre de esta nota, publicaba en sus historias de Instagram los horarios de las farmacias de turno en el distrito. No hizo ninguna mención a las acusaciones. Tampoco respondió mensajes de este medio.

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