Una forma distinta de vivir la vejez: cómo funciona el modelo de viviendas compartidas para adultos mayores en Tapalqué

El complejo municipal de viviendas compartidas para adultos mayores en Tapalqué funciona desde 2009 como una alternativa al geriátrico

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Vivir solo, mudarse con los hijos o ingresar a un geriátrico. Durante años, esas parecieron ser las principales alternativas para muchas personas al llegar a la vejez. Pero el aumento de la expectativa de vida y el deseo de conservar la autonomía durante más tiempo impulsaron la búsqueda de otros modelos. En Tapalqué, un municipio del centro de la provincia de Buenos Aires, funciona desde 2009 una experiencia que propone una respuesta diferente: viviendas para adultos mayores dentro de un complejo comunitario, con asistencia y servicios, pero sin el régimen de una residencia geriátrica.

El proyecto cuenta con 27 viviendas y actualmente viven allí 31 personas. Cada unidad tiene dormitorio, baño, cocina y comedor y puede ser ocupada por hasta dos residentes. Para ingresar, los postulantes atraviesan entrevistas con el equipo profesional y una evaluación médica que contempla tanto el estado físico como el cognitivo. El requisito es que puedan desenvolverse de manera autónoma.

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“Este es un complejo habitacional donde residen adultos mayores de 60, o personas mayores, y es una experiencia que inicia previo al año 2009 y es casi el único que hay a nivel público”, explicó en Infobae al Mediodía Eugenia González Rocca, trabajadora social y responsable del complejo. Según señaló, se trata de una experiencia poco habitual dentro de las políticas públicas destinadas a adultos mayores: “Lo interesante de este proyecto es que casi no hay, enmarcado desde hace 17 años, experiencias públicas de este nivel”.

Las viviendas compartidas en Tapalqué admiten hasta dos residentes y requieren autonomía para sostener la convivencia (Infobae en Vivo)

La vida cotidiana se diferencia de la de un geriátrico. Los residentes pueden entrar y salir sin horarios establecidos, recibir a sus hijos y nietos e incluso alojarlos durante algunos días, siempre que exista acuerdo con la persona con la que comparten la vivienda. El municipio, mientras tanto, brinda asistencia sanitaria, alimentación, limpieza y mantenimiento.

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“Vivir en este complejo permite vivir en comunidad”, resumió González Rocca. De lunes a viernes hay un enfermero hasta las 20, mientras que durante los fines de semana una guardia recorre las viviendas en los turnos de mañana y tarde. El complejo también ofrece almuerzo de lunes a sábados y feriados, limpieza profunda semanal y mantenimiento de las viviendas y del predio.

La propuesta incluye además distintas actividades para sostener la vida social de los residentes: talleres de teatro, alfabetización, literatura, reflexión grupal y ciclos de cine. La intención es que la asistencia no se limite a cuestiones vinculadas con la salud o las tareas domésticas, sino que también haya espacios de encuentro entre quienes viven allí.

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Cuánto cuesta vivir en el complejo

El acceso está regulado por una ordenanza municipal y el costo se establece en función de los ingresos previsionales. Para los residentes de Tapalqué equivale al 50% de sus haberes. Para quienes llegan desde otra localidad, el valor es del 75% durante los primeros tres años y luego pasa al 50%.

La vida en comunidad para adultos mayores incluye talleres de teatro, alfabetización, literatura, reflexión grupal y ciclos de cine (Infobae en Vivo)

“Si la persona solo tiene jubilación, se toma ese monto; si tiene jubilación más pensión, se suma todo”, explicó González Rocca.

El pago contempla tanto la vivienda como los servicios que brinda el municipio. Para la responsable del complejo, esa combinación representa una diferencia importante frente a los gastos que implicaría alquilar una vivienda y contratar asistencia de manera particular.

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El desafío de compartir

Uno de los aspectos particulares del sistema es que las viviendas son compartidas. Hasta dos personas pueden vivir en cada unidad y, en algunos casos, también deben compartir la habitación. Por eso, el proceso de ingreso no contempla únicamente una evaluación médica.

“Se evalúa si la persona puede ingresar y con qué perfil podría convivir”, explicó González Rocca. El objetivo es encontrar una combinación que facilite la convivencia, aunque reconoció que compartir el espacio privado puede ser uno de los principales obstáculos para quienes se acercan al proyecto.

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“Las viviendas son para compartir y pasan por una serie de entrevistas con el equipo profesional, que consta de una primera etapa con un médico clínico que evalúa toda la parte física y la parte cognitiva”, detalló.

El modelo de viviendas compartidas para adultos mayores busca reducir la soledad y sostener una vida independiente con acompañamiento (Infobae en Vivo)

A pesar de esa condición, los residentes mantienen un margen amplio de independencia. No existe un régimen de puertas cerradas ni una rutina obligatoria y las visitas familiares forman parte de la dinámica habitual del complejo.

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Por qué eligen este modelo

Los motivos para llegar son variados. Hay personas que no tienen familiares cercanos, otras que buscan una vida más tranquila después de vivir en ciudades grandes y también quienes prefieren evitar que sus hijos tengan que hacerse cargo de su vida cotidiana.

“No todos ingresan por el mismo motivo. Hay personas sin familia, otros que buscan una vida más tranquila que la que ofrece una ciudad grande, y muchos que no quieren entorpecer la vida de sus hijos”, señaló González Rocca.

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La responsable del espacio también vinculó la demanda con un cambio en la forma de vivir la vejez. “Hoy hay mucha mayor expectativa de vida, y los adultos llegan a los 60 años con ganas y capacidad funcional, deseando seguir activos, viajar, hacer nuevos amigos”, sostuvo.

En ese escenario, la soledad aparece como una de las problemáticas que el complejo intenta abordar. “La soledad de la vejez es triste; acá se combate con acompañamiento y actividades”, afirmó.

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El modelo de Tapalqué alberga a 31 personas en 27 viviendas con dormitorio, baño, cocina y comedor (Infobae en Vivo)

El proyecto mantiene una demanda constante, aunque no existe una lista de espera formal. Según explicó González Rocca, uno de los principales límites no es necesariamente la disponibilidad de viviendas, sino la dificultad que tienen algunas personas para aceptar la convivencia.

“Tenemos siempre gente inscripta para ingresar. No hay lista de espera porque a veces lo que limita es la idea de compartir la vivienda y sobre todo la habitación”, reconoció.

Para González Rocca, la experiencia representa una política pública de cuidado que intenta responder a una realidad cada vez más extendida: adultos mayores que necesitan acompañamiento, pero que todavía pueden y quieren sostener una vida independiente.

“Ha sido una decisión en materia de política pública que atraviesa la comunidad y genera un modelo de cuidado centrado en la persona”, sostuvo. Y concluyó: “Mejora mucho la expectativa de vida, porque el acompañamiento técnico y la vida comunitaria impactan positivamente en el corto y mediano plazo”.

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