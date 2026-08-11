República Dominicana: Nueva terminal del Cibao suma 85 % de avance y apuesta por la seguridad con tecnología de última generación

La nueva terminal del Aeropuerto Internacional del Cibao alcanzó el 85% de avance en su estructura en República Dominicana. (Foto cortesía @jrmarte135)

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El bullicio típico de la región norte de República Dominicana suma una nueva expectativa: la construcción de la nueva terminal del Aeropuerto Internacional del Cibao alcanzó el 85% de avance en su estructura, según datos oficiales divulgados esta semana.

El rápido progreso de la obra ha comenzado a captar el interés de residentes, empresarios y viajeros frecuentes, que ven en la ampliación una promesa concreta para transformar la experiencia aeroportuaria y la conectividad de Santiago y zonas aledañas.

La información fue confirmada por Félix García, presidente del Consejo de Administración del Aeropuerto Internacional del Cibao, durante una inspección reciente a las instalaciones.

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De acuerdo con el ejecutivo, la obra avanza en varias fases de manera simultánea, una estrategia que permite mantener el ritmo y el cronograma acordado desde el inicio del proyecto.

El reporte detalla que actualmente se encuentra finalizada la mayor parte de la estructura y de la obra gris, lo que abre paso a nuevas etapas centradas en el techado, las instalaciones técnicas y la adecuación de los espacios interiores.

Para la región norte del país, la ampliación de la terminal representa más que una simple mejora física.

Según el propio García, la nueva infraestructura permitirá duplicar la capacidad operativa del aeropuerto, una necesidad que responde al crecimiento sostenido en la demanda de servicios aéreos en los últimos años.

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El aeropuerto se consolida como un nodo estratégico para la movilidad de millones de personas, con instalaciones que buscan facilitar la llegada de nuevas aerolíneas y la apertura de rutas internacionales.

Félix García confirmó que la obra del Aeropuerto Internacional del Cibao avanza en varias fases para cumplir el cronograma del proyecto. (Foto cortesía @jrmarte135)

El proceso de modernización no se limita a la estructura. El plan contempla la instalación de tecnología de última generación en materia de seguridad, control y operaciones aeroportuarias. Una vez completada la etapa estructural, el equipo de trabajo avanzará en la implementación de estos sistemas, junto con el equipamiento especializado requerido para los distintos servicios que brindará la terminal.

Esta fase incluye también un periodo de pruebas para asegurar el correcto funcionamiento antes de que la infraestructura entre en operación definitiva.

La administración del aeropuerto ha conformado un equipo de transición integrado por representantes de las áreas operativas, administrativas y técnicas.

El grupo será responsable de coordinar el traslado gradual de las operaciones desde la terminal actual hacia la nueva, un proceso que ha sido planificado en etapas para garantizar la continuidad de los servicios y evitar cualquier tipo de interrupción que afecte a los usuarios.

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De acuerdo con los planes presentados, el traslado y la puesta en marcha de la nueva terminal se desarrollarán bajo una estricta supervisión. La administración destaca la importancia de mantener la coordinación entre las múltiples empresas y equipos involucrados, con el objetivo de cumplir los plazos establecidos y asegurar que cada sistema funcione como se espera.

La ampliación del Aeropuerto Internacional del Cibao permitirá duplicar la capacidad operativa ante el crecimiento de la demanda aérea en Santiago y el Cibao. (Foto cortesía @jrmarte135)

El impacto que tendrá la nueva terminal va más allá de la infraestructura. Para los habitantes de Santiago y otras provincias del Cibao, la ampliación trae consigo la posibilidad de acceder a una mayor cantidad de destinos y servicios, lo que podría dinamizar el flujo de turistas y fortalecer la economía local. Además, la obra ha sido concebida bajo parámetros de eficiencia y sostenibilidad, factores que favorecen la operación a largo plazo y el respeto al entorno en el que se inserta.

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Según el reporte oficial, la nueva terminal está diseñada para movilizar hasta seis millones de pasajeros cada año, una cifra que refleja la ambición y la proyección de crecimiento del aeropuerto. La incorporación de nuevos espacios, tecnologías y servicios coloca al Aeropuerto Internacional del Cibao a la vanguardia de la infraestructura aeroportuaria en el Caribe.

El seguimiento constante de la obra es una prioridad para la administración, que insiste en la importancia de la supervisión permanente para mantener la calidad y la seguridad en todas las etapas del proyecto.