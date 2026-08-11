República Dominicana
Agregar Infobae enGoogle

República Dominicana: Nueva terminal del Cibao suma 85 % de avance y apuesta por la seguridad con tecnología de última generación

Los datos oficiales divulgados esta semana indican que la mayor parte de la obra gris ya está concluida y que ahora se abrirán etapas enfocadas en el techado, las instalaciones técnicas y los interiores

La nueva terminal del Aeropuerto Internacional del Cibao alcanzó el 85% de avance en su estructura en República Dominicana. (Foto cortesía @jrmarte135)
La nueva terminal del Aeropuerto Internacional del Cibao alcanzó el 85% de avance en su estructura en República Dominicana. (Foto cortesía @jrmarte135)
Guardar

El bullicio típico de la región norte de República Dominicana suma una nueva expectativa: la construcción de la nueva terminal del Aeropuerto Internacional del Cibao alcanzó el 85% de avance en su estructura, según datos oficiales divulgados esta semana.

El rápido progreso de la obra ha comenzado a captar el interés de residentes, empresarios y viajeros frecuentes, que ven en la ampliación una promesa concreta para transformar la experiencia aeroportuaria y la conectividad de Santiago y zonas aledañas.

La información fue confirmada por Félix García, presidente del Consejo de Administración del Aeropuerto Internacional del Cibao, durante una inspección reciente a las instalaciones.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el ejecutivo, la obra avanza en varias fases de manera simultánea, una estrategia que permite mantener el ritmo y el cronograma acordado desde el inicio del proyecto.

El reporte detalla que actualmente se encuentra finalizada la mayor parte de la estructura y de la obra gris, lo que abre paso a nuevas etapas centradas en el techado, las instalaciones técnicas y la adecuación de los espacios interiores.

Para la región norte del país, la ampliación de la terminal representa más que una simple mejora física.

Según el propio García, la nueva infraestructura permitirá duplicar la capacidad operativa del aeropuerto, una necesidad que responde al crecimiento sostenido en la demanda de servicios aéreos en los últimos años.

PUBLICIDAD

El aeropuerto se consolida como un nodo estratégico para la movilidad de millones de personas, con instalaciones que buscan facilitar la llegada de nuevas aerolíneas y la apertura de rutas internacionales.

Félix García confirmó que la obra del Aeropuerto Internacional del Cibao avanza en varias fases para cumplir el cronograma del proyecto. (Foto cortesía @jrmarte135)
Félix García confirmó que la obra del Aeropuerto Internacional del Cibao avanza en varias fases para cumplir el cronograma del proyecto. (Foto cortesía @jrmarte135)

El proceso de modernización no se limita a la estructura. El plan contempla la instalación de tecnología de última generación en materia de seguridad, control y operaciones aeroportuarias. Una vez completada la etapa estructural, el equipo de trabajo avanzará en la implementación de estos sistemas, junto con el equipamiento especializado requerido para los distintos servicios que brindará la terminal.

Esta fase incluye también un periodo de pruebas para asegurar el correcto funcionamiento antes de que la infraestructura entre en operación definitiva.

La administración del aeropuerto ha conformado un equipo de transición integrado por representantes de las áreas operativas, administrativas y técnicas.

El grupo será responsable de coordinar el traslado gradual de las operaciones desde la terminal actual hacia la nueva, un proceso que ha sido planificado en etapas para garantizar la continuidad de los servicios y evitar cualquier tipo de interrupción que afecte a los usuarios.

De acuerdo con los planes presentados, el traslado y la puesta en marcha de la nueva terminal se desarrollarán bajo una estricta supervisión. La administración destaca la importancia de mantener la coordinación entre las múltiples empresas y equipos involucrados, con el objetivo de cumplir los plazos establecidos y asegurar que cada sistema funcione como se espera.

La ampliación del Aeropuerto Internacional del Cibao permitirá duplicar la capacidad operativa ante el crecimiento de la demanda aérea en Santiago y el Cibao. (Foto cortesía @jrmarte135)
La ampliación del Aeropuerto Internacional del Cibao permitirá duplicar la capacidad operativa ante el crecimiento de la demanda aérea en Santiago y el Cibao. (Foto cortesía @jrmarte135)

El impacto que tendrá la nueva terminal va más allá de la infraestructura. Para los habitantes de Santiago y otras provincias del Cibao, la ampliación trae consigo la posibilidad de acceder a una mayor cantidad de destinos y servicios, lo que podría dinamizar el flujo de turistas y fortalecer la economía local. Además, la obra ha sido concebida bajo parámetros de eficiencia y sostenibilidad, factores que favorecen la operación a largo plazo y el respeto al entorno en el que se inserta.

Según el reporte oficial, la nueva terminal está diseñada para movilizar hasta seis millones de pasajeros cada año, una cifra que refleja la ambición y la proyección de crecimiento del aeropuerto. La incorporación de nuevos espacios, tecnologías y servicios coloca al Aeropuerto Internacional del Cibao a la vanguardia de la infraestructura aeroportuaria en el Caribe.

El seguimiento constante de la obra es una prioridad para la administración, que insiste en la importancia de la supervisión permanente para mantener la calidad y la seguridad en todas las etapas del proyecto.

Temas Relacionados

AeropuertosSantiago de los CaballerosInfraestructuraTransporte aéreoCibaoAeropuerto Internacional del CibaoRepública Dominicana

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Honduras abre investigación por el ingreso de más de 13 mil ciudadanos asiáticos

Una comisión legislativa tendrá como objetivo revisar los registros oficiales de unas 13,000 personas, principalmente de nacionalidad china, y establecer bajo qué condiciones ingresaron al país

Honduras abre investigación por el ingreso de más de 13 mil ciudadanos asiáticos

El programa de la Unión Europea y sus socios refuerza la autonomía económica de mujeres emprendedoras en El Salvador

La iniciativa apoyada por la UE, la AECID, CONAMYPE y el ISDEMU busca fortalecer capacidades, promover negocios liderados por mujeres y ampliar su autonomía financiera dentro de la estrategia Global Gateway en el país

El programa de la Unión Europea y sus socios refuerza la autonomía económica de mujeres emprendedoras en El Salvador

La industria ornamental de Guatemala busca recuperar competitividad tras la caída de ingresos

Entre enero y abril de 2026, las ventas externas sumaron USD 40,1 millones, USD 10,6 millones menos interanual, pese a un alza de 5% en volumen hasta 14,9 millones de kilos

La industria ornamental de Guatemala busca recuperar competitividad tras la caída de ingresos

Guatemala: La Red Ameroibericana para la Movilidad Artística abrió su primera convocatoria internacional

El llamado seleccionará a 10 integrantes de distintos países del Espacio Cultural Iberoamericano para un ciclo virtual entre septiembre y octubre de 2026, con siete reuniones y diálogo con especialistas internacionales

Guatemala: La Red Ameroibericana para la Movilidad Artística abrió su primera convocatoria internacional

Panamá eleva arancel a la leche en polvo de Estados Unidos tras superar el límite del TPC

Durante 2025 y 2026 el país ha utilizado este instrumento para distintos productos sensibles, entre ellos arroz, carne de cerdo, lácteos y quesos.

Panamá eleva arancel a la leche en polvo de Estados Unidos tras superar el límite del TPC

TECNO

Paso a paso para conectar tu celular al TV con un cable HDMI sin necesidad de aplicaciones adicionales

Paso a paso para conectar tu celular al TV con un cable HDMI sin necesidad de aplicaciones adicionales

Ver Boca Juniors vs Recoleta en Roja Directa o Futbol Libre instala virus en el celular y roba contraseñas

Gafas inteligentes de Meta no se podrán usar en tribunales: Inglaterra empezó la prohibición

Valve alerta de un robo de datos a clientes que reservaron la Steam Machine en Europa

Actualización de Android 17 a celulares Motorola: lista completa

ENTRETENIMIENTO

Así reaccionó Angelina Jolie al enterarse de que Brad Pitt volvió a beber tras siete años de sobriedad

Así reaccionó Angelina Jolie al enterarse de que Brad Pitt volvió a beber tras siete años de sobriedad

El niño de ‘Baby Shark’ reaparece 10 años después y se lanza como cantante de K-pop

Isabella Damon, hija de Matt Damon, da el salto al modelaje con una de las agencias más prestigiosas

Bel Powley, actriz de la nueva serie de “Harry Potter”, rechaza las opiniones de J.K. Rowling sobre las personas trans

Demi Lovato confirma su regreso a ‘Camp Rock 3′ en el papel que la llevó al estrellato

MUNDO

Francia prohíbe las llamadas comerciales sin consentimiento previo y establece fuertes multas

Francia prohíbe las llamadas comerciales sin consentimiento previo y establece fuertes multas

Rusia liberó a Robert Gilman, un ex marine estadounidense que estaba detenido desde 2022: su familia había denunciado torturas

Australia marca un precedente mundial y garantiza un salario mínimo para repartidores

Yemen confirmó cuatro muertos por el ataque de los rebeldes hutíes proiraníes a un buque en el mar Rojo

Golpe a las ambiciones espaciales del régimen de China: un cohete explotó después del despegue