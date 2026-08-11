Aseguran que Luck Ra podría haber engañado a La Joaqui con una mujer en Madrid: los detalles

Juan Etchegoyen habló con el periodista español Roberto Antolín, quien le aseguró que Luck Ra estaba siéndole infiel a La Joaqui con una mujer en España (Mitre Live)

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A casi dos semanas de la separación de Luck Ra y La Joaqui, las versiones de infidelidad siguen generando repercusión en el mundo del espectáculo. Aunque en los primeros días tras el anuncio se mencionó a Tuli Acosta como la supuesta tercera en discordia, nuevas versiones surgieron en las últimas horas, señalando que otra mujer podría haber estado involucrada en la ruptura. El periodista Juan Etchegoyen analizó el tema en su ciclo Mitre Live (Radio Mitre) y, en diálogo con el periodista español Roberto Antolín, brindó detalles que sumaron un nuevo capítulo a la historia.

Durante el programa, Antolín compartió la versión que circula en Europa sobre la separación y el comportamiento del cantante cordobés. “He estado indagando, investigando. A mí lo que me dicen, y Joaqui, prepárate, si estás de pie, sentate, agarrate a la silla. A mí lo que me han dicho es que Luck Ra, hasta noviembre, no tiene que venir a España a actuar...”, relató. “Me dicen, me cuentan y me trasladan que él, durante la relación con La Joaqui, estaba viéndose con otra persona en España. No viene por un interés comercial ni artístico, sino porque tiene a su amante acá en España”. Y sumó: “Y ya estaba con esta persona cuando continuaba con La Joaqui”.

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La charla avanzó sobre la supuesta doble vida del cantante. “Vos lo que estás contando es que la información que te llega es que hace un tiempo Luck Ra empezó a salir con alguien que vive en España...”, agregó Etchegoyen. “En Madrid. Y más concretamente en España, en Madrid. Por eso sigue viniendo acá. Él no tiene ningún concierto. Hasta noviembre no tiene que venir por obligaciones laborales. Él está viniendo para verse con esa persona que ha sido su amante en su última etapa de la relación con La Joaqui”, respondió el periodista.

De acuerdo al periodista español, Luck Ra habría engañado a La Joaqui con una mujer que vivía en España (Instagram)

Si bien Etchegoyen intervino mencionando la versión de que Tuli Acosta era la señalada como la tercera en discordia, se mostró interesado en saber más detalles sobre la joven española. Ante eso Antolín respondió: “Todavía no, pero me enteraré. España es un país pequeño y Madrid es una ciudad muy pequeña. Todo se sabe... Y es lo que siempre sucede. Él estuvo tanteando la opción y cuando ya vio la seguridad de tener a esta persona, dejó a La Joaqui. Entonces, La Joaqui, que estaba rota en un stream, que la vi ahí con las gafas esas que le tapaban toda la cara, llorando y diciendo que habían dejado la relación en buenos términos. Quizás ella sí, pero Joaqui, la vida es como un huevo, siempre trae sorpresas”.

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Cabe recordar que el intérprete de “Qué sed” había intentado mantenerse ajeno a la polémica que se desató desde que se conoció su ruptura. La última vez que se pronunció al respecto fue en las últimas horas del lunes, cuando compartió un breve comunicado en sus redes. “Para la gente que no sabe ni cuántos años tengo, tengo 27, no 28. Busco un duelo tranquilo, privado, en paz. Ya soy adulto”, comenzó diciendo en alusión a los datos privados y confusiones que surgieron los últimos días.

El descargo de Luck Ra tras su separación de La Joaqui (Instagram)

Además, ante las especulaciones respecto a su amiga, a quien señalaron como la persona con la que habría sido infiel, sumó: “Ya se dijo, pero aún no salió de mi boca. Con Tuli no pasó absolutamente nada. Sí, ya sé que soy más feo que pisar bosta descalzo. No busco andar desacatado. Ahora me subo a un avión, pero mañana les cuento más”.

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Por el momento, ni Luck Ra ni La Joaqui se pronunciaron públicamente sobre esta nueva versión que suma misterio y tensión al final de su relación. El entorno de ambos artistas permanece en silencio, mientras las especulaciones y los rumores se multiplican en las redes sociales y los medios, a la espera de una palabra oficial que aclare la situación.