Continúa el temporal de nieve en la cordillera y ya hay más de 3000 camiones varados en la frontera

Las inclemencias climáticas afectó rutas y pasos fronterizos, dejando alrededor de 1500 camiones varados (Video X: Hechosanderecho)

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El intenso temporal de nieve y viento blanco continúa afectando a las provincias de la Cordillera, donde además varios pasos fronterizos debieron ser cerrados por la imposibilidad de circular. En algunos casos, la interrupción ya lleva casi un mes y esto complica la circulación de vehículos que permanecen varados.

Para este lunes, las condiciones meteorológicas son poco alentadoras, dado que se espera que las temperaturas lleguen a los -13°C en la Alta Montaña. Eso no garantiza ninguna mejora inmediata según los pronósticos oficiales. Además, se registraron cortes totales en rutas nacionales clave y ya hay más de 1.500 camiones varados a lo largo de Neuquén.

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El caso del Paso Internacional Cristo Redentor, que conecta Villa Las Cuevas con Los Andes y constituye uno de los principales corredores terrestres de cargas entre ambos países, permanece inhabilitado justamente por las inclemencias climáticas, desde mediados de julio lo que implica más de tres semanas consecutivas sin tránsito, con alrededor de 2.000 camiones acumulados en la zona de espera. También la Ruta Nacional 7 registra corte total en el tramo del Túnel Internacional.

Gendarmería Nacional asiste a los choferes que permanecen expuestos a temperaturas extremas

La interrupción prolongada genera un efecto acumulativo: cada jornada sin tránsito incorpora nuevas unidades a las playas de espera, mientras los transportistas aguardan que las autoridades habiliten condiciones seguras para avanzar.

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Por otro lado, el Paso San Francisco, entre Las Grutas y Copiapó, también permanece cerrado, según informó el Ministerio de Seguridad Nacional a través del portal oficial de pasos internacionales. En el sur de Mendoza, el Paso Pehuenche, que une Malargüe con Talca por ruta asfaltada, tiene corte total sobre la Ruta Nacional 145 en el tramo Cajón Grande - límite internacional, con nevadas y fuerte viento blanco como causas del cierre, de acuerdo con los datos publicados por el Gobierno de Mendoza y Vialidad Nacional-.

En esta área, se espera para el lunes mal tiempo con precipitaciones débiles en la alta montaña, con una mínima de -3°C en Malargüe y máxima de apenas 9°C en el llano provincial.

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El panorama en Neuquén tiene su epicentro en el Paso Pino Hachado, que conecta Las Lajas con Liucura en Chile. La Ruta Nacional 242 registra corte total en el tramo Aduana debido a la gran acumulación de hielo y nieve en la calzada. El último reporte emitido por Vialidad Nacional indicaba viento blanco y advertía por la presencia de animales sueltos. Debido a las dificultades, es obligatorio transitar con precaución y portación obligatoria de cadenas, aunque los últimos nueve kilómetros hasta el paso son intransitables. Este paso “permanecerá cerrado durante todo el día por acumulación de hielo y nieve”, confirmó Carlos Cruz, director provincial de Defensa Civil de Neuquén, en declaraciones a LM Neuquén.

Se desconoce cuando se abrirar los pasos (Foto NA:Gonzalo Calvelo/plzzzz)

Una de las tantas consecuencias producidas es la acumulación de vehículos de carga que este domingo alcanzó 1.581 camiones distribuidos en distintos puntos de la provincia, según datos confirmados por Cruz a LM Neuquén. La mayor concentración se registra en Cutral Co y Plaza Huincul, con 460 unidades; le siguen Las Lajas con 304 y Zapala con 303. En el Alto Valle, entre Arroyito y Senillosa, hay 195 camiones; en la ciudad de Neuquén capital, 121; en Añelo, 30; y en el Paso Cardenal Samoré, otros 200.

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En paralelo, el comercio internacional se ve afectado. La Ruta Nacional 7 y el corredor del Cristo Redentor concentran una parte sustancial del transporte terrestre de cargas entre ambos países. Representantes del sector empresario manifestaron su preocupación por las pérdidas económicas derivadas del cierre extendido, señalando que cada jornada de espera genera gastos adicionales para los vehículos y sus operadores. Por esto mismo, Vialidad Nacional recuerda que, ante nieve o hielo en ruta, es obligatorio consultar el estado de los caminos antes de partir, portar cadenas y respetar las indicaciones de los organismos de seguridad.

También hay rutas cortadas

El pronóstico del Gobierno de Mendoza para el martes 11 anticipa cielo nublado en toda la franja oeste de la provincia y precipitaciones débiles en la alta montaña, primero en el sector norte y luego en el sur durante la tarde, con mínimas de -3°C (-26,6°F) en Malargüe y máximas de 12°C (53,6°F) en el llano. La Dirección Provincial de Defensa Civil mantiene el monitoreo de la situación meteorológica. La posibilidad de comenzar a descomprimir las playas de espera dependerá de la evolución del tiempo y de la reapertura de Pino Hachado, que este lunes no recibe tránsito.

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