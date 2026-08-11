Crimen y Justicia
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Facundo Moyano acusó a un policía de “inventar” los hechos que derivaron en su detención

El exdiputado rechazó las acusaciones en su contra y aseguró que la versión policial que motivó su detención fue inventada, mientras la fiscalía mantiene la investigación y la medida restrictiva en su contra

Facundo Moyano apuntó contra la policía
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Facundo Moyano apuntó directamente contra el accionar policial al asegurar que un agente “inventó” el relato que originó su detención e imputación por lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en contexto de violencia de género. El exdiputado nacional realizó estas declaraciones en América TV, tras el episodio que protagonizó junto a su pareja, Candela Arizaga, y que lo mantiene bajo investigación judicial.

Durante la nota, Moyano negó de manera tajante la versión oficial que figura en la causa y que sostiene que la policía intervino al observar a una mujer corriendo y pidiendo auxilio, presuntamente tras ser agredida y retenida en contra de su voluntad. “Sí, totalmente inventado. Aparte, después me golpearon todo. Pero eso es lo que Candela desmiente. Cuando salió del estado de shock, Candela no podía hablar y yo estaba ahí”, afirmó.

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De acuerdo con el relato policial incorporado al expediente, al momento de intervenir, Candela Arizaga habría manifestado que su pareja la golpeó y mantuvo encerrada en el domicilio. Moyano rechazó esa versión y sostuvo que la joven nunca formuló semejante acusación. “Yo estaba ahí, no podía decir nada. Y ahí me decían: ‘No pudo haber dicho eso nunca’, porque aparte no pasó. Y después no se desdice nueve veces, once veces se desdice. ¿Cómo se puede decir once veces?”, expresó el exdirigente sindical.

Consultado sobre la motivación que pudo haber tenido el agente para declarar en su contra, Moyano respondió: “Eso le tendrías que preguntar al policía por qué mintió. Yo lo que estoy afirmando es que mintió, porque Candela lo asevera en todas sus declaraciones”. Según la defensa del exdiputado, Arizaga brindó varias declaraciones ante la fiscalía y otros organismos, en las cuales negó que existiera violencia o privación de la libertad.

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En otro tramo del diálogo, Moyano insistió en que la detención fue “totalmente injusta” y atribuyó la decisión a un relato policial que, a su entender, no tiene sustento. “La detención fue sin ningún tipo de prolijidad. No digo el tratamiento de los medios, de la fiscalía. No sé, tendrán sus argumentos. Tendrás que hablar con la fiscal y preguntarle por qué no lo hace”, señaló en referencia a la medida restrictiva que todavía sigue vigente.

Facundo Moyano habló por primera vez sobre el escándalo junto a su pareja en Belgrano
Facundo Moyano

El exdiputado también se refirió al episodio que desencadenó la intervención policial. Explicó que su novia sufrió “un brote psicótico” y que tuvo que asistirla practicándole maniobras de RCP. “Cuando le hago RCP, lo que yo ratifico es que tuvo un brote psicótico y que antes del brote psicótico, yo hablé porque había tenido un paro cardíaco. Yo le hago RCP, cuando ella se reanima, ella está en un estado de confusión”, detalló Moyano. Además, remarcó que todo el procedimiento quedó registrado en videos y cámaras de seguridad del domicilio.

Sobre las acusaciones de consumo de sustancias, el exlegislador negó haber estado bajo efectos de estupefacientes y aseguró que la médica legista constató que no presentaba síntomas compatibles. “Si hay un tema de gravedad o algún tema de adicción o de consumo que vincula a delito, yo te lo puedo aceptar. Ahora, cuando ni la fiscalía me está pidiendo una cuestión de consumo, porque si no hubiera hecho compulsiva la extracción de sangre y la orina”, argumentó Moyano.

Por último, el exdiputado denunció haber sido víctima de agresión por parte del propio policía que intervino en el operativo. “Este mismo, Ezequiel Ríos, me pega con abuso de autoridad, queriendo que yo reaccione para tenerme detenido ahí mismo. Eso también se lo dije al comisario de la 13 A”, relató Moyano. La causa se encuentra en etapa de investigación y la medida restrictiva sobre Moyano permanece vigente.

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