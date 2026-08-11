Cuánto sale el boleto de colectivo en CABA en agosto 2026

El boleto de colectivo en CABA aumentó en agosto de 2026 y parte de $852,90 con SUBE registrada (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Viajar en CABA cuesta más en agosto de 2026 tras la actualización de tarifas del transporte público en el AMBA. Según la información oficial, el boleto de colectivo en la Ciudad de Buenos Aires parte de $852,90 con SUBE registrada, mientras que el subte llega a $1.684 para quienes hacen entre 1 y 20 viajes mensuales.

El esquema también mantiene diferencias de precio entre usuarios con tarjeta registrada y sin registrar, además de cambios en la aplicación de los descuentos de la RED SUBE.

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Los valores vigentes figuran en el sitio oficial de la Secretaría de Transporte y en la web de Argentina.gob.ar, que publica el cuadro tarifario actualizado para colectivos, trenes, subte y premetro en el área metropolitana. En ese esquema, las líneas porteñas con recorrido íntegramente dentro del territorio de la ciudad tienen una tarifa diferenciada por distancia y por tipo de SUBE.

El sistema de beneficios también muestra modificaciones para quienes combinan medios de transporte. La página oficial de RED SUBE detalla cuáles son los servicios alcanzados por los descuentos, cuáles quedaron excluidos y bajo qué condiciones se aplica la rebaja del segundo y tercer viaje.

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A eso se suma la Tarifa Social Federal, un beneficio nacional para grupos específicos que usan transporte público con tarjeta SUBE.

Cuánto sale el boleto de colectivo en CABA

El valor del boleto de colectivo en CABA depende de la distancia recorrida y de si la tarjeta está registrada. De acuerdo con Tarifas del transporte público en el AMBA a partir de agosto, el cuadro para las líneas que circulan íntegramente dentro de la Ciudad establece estos precios.

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Para tramos de 0 a 3 kilómetros, el pasaje cuesta $852,90 con SUBE registrada y $1.356,11 con SUBE sin registrar. En distancias de 3 a 6 kilómetros, la tarifa sube a $947,71 con tarjeta registrada y a $1.506,86 sin registrar.

En el tramo de 6 a 12 kilómetros, el boleto pasa a $1.020,71 con SUBE registrada y $1.622,93 sin registrar. Para recorridos de 12 a 27 kilómetros, el valor alcanza $1.093,77 con tarjeta registrada y $1.739,09 con SUBE sin registrar.

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La información oficial aclara que estas tarifas corresponden a las líneas de colectivos con recorrido íntegramente dentro del territorio de la Ciudad. Allí figuran, entre otras, las líneas 4, 6, 7, 12, 23, 25, 26, 34, 39, 42, 44, 47, 50, 61, 62, 64, 65, 68, 76, 84, 90, 99, 102, 106, 107, 108, 109, 115, 118, 132 y 151.

Cuánto sale el pasaje en subte en CABA

El precio del subte en CABA en agosto de 2026 varía según la cantidad de viajes mensuales realizados con SUBE registrada. Según Tarifas del transporte público en el AMBA a partir de agosto, el valor para quienes realizan entre 1 y 20 viajes por mes es de $1.684,00. Para usuarios con SUBE sin registrar, la tarifa es de $2.526,00.

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En el segundo escalón, de 21 a 30 viajes mensuales, el pasaje cuesta $1.347,20 con SUBE registrada. Para quienes hacen entre 31 y 40 viajes, baja a $1.178,80. A partir del viaje 41, el valor queda en $1.010,40. En todos los casos, el precio con SUBE sin registrar continúa en $2.526,00.

El cuadro oficial también incluye al Premetro, que en agosto de 2026 cuesta $589,40 con SUBE registrada y $884,10 con SUBE sin registrar. Estos valores forman parte del mismo esquema tarifario difundido por Argentina.gob.ar para el transporte público metropolitano.

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Los usuarios con SUBE sin registrar pagan un boleto de colectivo más caro en CABA, con valores que van de $1.356,11 a $1.739,09 (Ministerio de Transporte)

Qué pasó con el descuento del 50% de la red SUBE

La página oficial de RED SUBE indica que los subtes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires quedan excluidos como segundo viaje después de haber usado el tren como primer viaje. Ese detalle explica por qué ya no se aplica el descuento del 50% en esa combinación puntual.

El sitio oficial también precisa que los trenes y las líneas de colectivos de jurisdicción nacional realizan descuentos cuando se usan como segundo viaje y el pasajero hizo el primer tramo en colectivos, subtes o premetro de CABA, o en colectivos nacionales o de la provincia de Buenos Aires. A la vez, los subtes y el premetro aplican descuentos desde el segundo viaje cuando la combinación se hace con colectivos de jurisdicción de CABA o nacional.

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Según RED SUBE , el esquema general sigue igual para las combinaciones alcanzadas: el primer viaje se paga completo, el segundo tiene un 50% de descuento y desde el tercero el descuento es del 75%. El beneficio permite hasta cinco combinaciones dentro de un plazo de dos horas desde el primer viaje, con un mínimo de dos minutos entre una validación y otra.

La misma fuente oficial aclara que el único requisito es usar el mismo medio de pago en cada tramo: tarjeta SUBE física registrada, SUBE Digital activa o QR de la app SUBE.

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Quiénes pueden acceder a la Tarifa Social de la Tarjeta SUBE

De acuerdo con la información publicada por el gobierno nacional, pueden acceder:

Jubilados y pensionados.

Personal de trabajo doméstico.

Veteranos de la Guerra de Malvinas.

Beneficiarios de la AUH y la AUE.

Estudiantes del programa Progresar.

Personas con Seguro por Desempleo.

Seguro de Capacitación y Empleo.

Programa Promover Igualdad de Oportunidades.

Programa Volver al Trabajo.

Programa Acompañamiento Social.

Pensiones No Contributivas.

Monotributistas sociales.

La web señala que la Tarifa Social permite viajar con un 55% de descuento sobre la tarifa de referencia vigente al 30 de junio de 2026. El beneficio se aplica de forma automática en la tarjeta SUBE principal del usuario y puede utilizarse en cualquier localidad donde funcione el sistema.

Para acceder, el usuario debe crear su cuenta con el PIN SUBE disponible en Mi ANSES o presentarse en un Centro de Atención SUBE con el último DNI vigente.