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Red SUBE: deja de funcionar un descuento para los usuarios que combinan trenes y subte

En un contexto de reacomodamiento tarifario y quita de subsidios, se eliminó un beneficio que regía para la combinación entre ambos medios de transporte

servicios públicos subte CABA
El descuento de la Red SUBE se mantiene en los medios de transporte que dependen de la Ciudad (Télam)
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A partir de agosto dejó de funcionar el beneficio de la Red SUBE que otorgaba un 50% de descuento en el segundo viaje en subte cuando el usuario había realizado previamente un trayecto en tren. En consecuencia, ambos servicios —tren y subte— serán abonados a tarifa plena, sin aplicar la bonificación vigente hasta el momento.

No obstante, el beneficio continuará para las combinaciones que comiencen en el Subte. En estos casos, el viaje en este medio se cobrará sin descuento, mientras que la conexión posterior con trenes o colectivos comprendidos en el esquema, tanto nacionales como porteños, contará con una reducción del 50% en la tarifa.

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Desde el área de Transporte de CABA detallaron que el descuento de la Red SUBE se mantiene en los medios de transporte que dependen de la Ciudad: el subte y las 27 líneas de colectivos porteñas (4, 7, 12, 25, 26, 34, 39, 42, 44, 47, 50, 61, 62, 64, 65, 68, 76, 84, 102, 106, 107, 108, 109, 115, 118, 132 y 151).

El beneficio continuará para las combinaciones que comiencen en el Subte
El beneficio continuará para las combinaciones que comiencen en el Subte

En estos servicios, el primer viaje se paga con tarifa completa, el segundo tiene un 50% de descuento y, desde el tercero, el descuento es del 75%. Para acceder al beneficio, las combinaciones deben realizarse dentro de los 120 minutos.

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Pero “la integración tarifaria con los trenes y con las líneas de colectivos provinciales o municipales dejó de aplicarse porque el Gobierno nacional dejó de financiar las combinaciones entre servicios de distintas jurisdicciones”, dijeron desde el gobierno porteño y agregaron que los subsidios se dejaron de enviar a fines del año pasado. Explicaron que, durante los últimos meses, la Ciudad asumió el costo mientras continuaban las negociaciones con el Gobierno nacional. Desde el Ejecutivo aseguraron que el descuento para la Red SUBE en Subtes siempre lo financió la Ciudad.

Ahora funciona de la siguiente manera: en el caso de los trenes y colectivos de jurisdicción nacional, el beneficio de la Red SUBE se aplica cuando estos servicios son utilizados como segundo viaje, siempre que el primer traslado se haya realizado en colectivos, subtes o premetro de jurisdicción de CABA, o en colectivos de jurisdicción nacional o de la Provincia de Buenos Aires.

Por su parte, los subtes y el premetro de la Ciudad de Buenos Aires aplican descuentos a partir del segundo viaje cuando se combinan con líneas de colectivos de jurisdicción de CABA o de jurisdicción nacional.

No todos los medios de transporte forman parte del esquema de combinaciones de la RED SUBE. Quedan excluidos:

  • Los colectivos de jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires cuando son utilizados como segundo viaje.
  • Los subtes de la Ciudad de Buenos Aires cuando son utilizados como segundo viaje después de haber viajado en tren.

La RED SUBE incluye las siguientes líneas de colectivos de jurisdicción nacional: 1, 2, 8, 9, 10, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 37, 41, 45, 46, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 67, 70, 71, 74, 78, 79, 80, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 103, 105, 110, 111, 113, 114, 117, 119, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 136, 140, 143, 145, 146, 148, 150, 152, 153, 154, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 166, 168, 169, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 188, 193, 194, 195 y 197.

demoras trenes linea roca estacion avellaneda
(Luciano González)

En el sistema también están incluidas las principales líneas ferroviarias que conectan distintos puntos del AMBA:

  • Sarmiento
  • Roca
  • Mitre
  • San Martín
  • Belgrano Sur
  • Belgrano Norte
  • Urquiza
  • Tren de la Costa

El único requisito es usar el mismo medio de pago en cada combinación: Tarjeta SUBE física registrada, SUBE Digital activa o QR de la app SUBE.

Quienes cuentan con la Tarifa Social Federal pueden combinar este beneficio con los descuentos de la Red SUBE.

Vale recordar que el boleto de Subte subió 3,9% en agosto y se ubica en $1.685,26, mientras que la tarifa mínima de colectivo ascendió a $853,01.

En tanto, los precios de los trenes metropolitanos experimentaron un ajuste de casi 12%. Los usuarios con tarjeta SUBE registrada pasaron a pagar $480 en la primera sección, $624 en la segunda y $768 en la tercera. Quienes no utilizan una SUBE nominada deben enfrentar un boleto en efectivo de $1.600.

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