Juicio por la muerte de Maradona: un perito que analizó la autopsia afirmó que Diego empezó a descompensarse 10 días antes

El juicio por la muerte de Maradona entró en su última fase: la de la Junta Médica. Se trata de la etapa final de la acusación que planeó la Fiscalía para demostrar su teoría de que el fallecimiento del Diez se podía evitar.
El primer perito que declarará será Carlos Cassinelli, exdirector de Medicina Legal de la Policía Científica bonaerense y uno de los especialistas que realizó la autopsia a Diego Armando Maradona el 25 de noviembre de 2020.
“Nosotros no tenemos dudas de que Maradona murió de una insuficiencia cardíaca congestiva con un edema agudo de pulmón, que tuvo un período agónico y que tenía patologías previas”. Con esa contundencia, el perito forense Carlos Cassinelli inauguró este martes en el juicio por la muerte de Diego las declaraciones de los expertos que participaron en la Junta Médica que analizó el fallecimiento.
El forense enumeró de qué manera los médicos pudieron ayudar a Maradona
En la segunda parte de su declaración, Cassinelli contó a los jueces de qué manera los médicos y enfermeros pudieron haber ayudado a Maradona para evitar su fallecimiento: “Con la toma de la tensión arterial, el control de la frecuencia cardiaca, control respiratorio, oximetría, balance de agua y control de peso diario del paciente”.
En la misma línea, explicó que si Diego se resistía a alguno de estos controles, el deber de los profesionales era reportarlo y luego cambiar su actitud para tratarlo. “Tenían que pedir cambio de enfermeros o trasladarlo”, aseguró.
Al ser consultado por la agonía que habría sufrido el Diez según su análisis forense, aseguró que los síntomas pudieron haber sido advertidos en un control de enfermería.
Se reanuda el debate: sigue declarando el perito Cassinelli
Cuarto intermedio hasta las 14:30
Las conclusiones de Cassinelli
“Nuestra conclusión fue que Maradona murió de una insuficiencia cardíaca congestiva, que tuvo un período agónico, que tenía patologías previas y que la operación de cabeza no tuvo nada que ver con el fallecimiento. También que la internación domiciliaria no era indicada y que además no recibió los controles médicos necesarios, acorde ni en general a su abstinencia ni en particular”, comenzó el testigo.
Y siguió: “Creemos que el rol de la enfermería fue insuficiente, que los acompañantes terapéuticos eran necesarios y que la coordinación de la enfermería no fue correcta. A su vez, creemos que había un doble comando donde la enfermería reportaba a la obra social y que ellos, que tomaron conocimiento de todos los signos de Maradona, no tuvieron una actitud para cambiar el transcurso de la evolución del paciente”.
La agonía de Maradona, según el perito forense
“La agonía es un período entre la vida y la muerte donde de a poco se van perdiendo funciones. Es un período donde el pasaje a la muerte es irreversible. Tenemos signos de que el corazón empieza a latir con menos frecuencia, la respiración que se vuelve con falta de aire, hipotensión, cianosis. Este proceso de muerte en Maradona consideramos que se extendió durante 12 horas. Decimos eso porque hasta el momento que nosotros evaluamos, el enfermero lo vio a las 11 de la noche. No hay constancia de que nadie lo haya visto hasta que entraron Cosachov y Díaz a la mañana siguiente”, explicó Cassinelli.
Asimismo, aseguró que Cosachov y Luque, como médicos a cargo del Diez, nunca se representaron la idea de la muerte de Maradona, aunque tampoco cambiaron de actitud cuando vieron las numerosas alertas.
“La hinchazón que tenía Maradona era un riesgo de vida”
El testigo enumeró las alertas de salud que hubo días previos a la muerte de Diego. “Presentó edema de los miembros inferiores, de las manos, diuresis abundante, registros de hipertensión arterial, episodios de taquicardia. Eran signos compatibles con la insuficiencia cardíaca. Cuando el corazón no puede sacar la cantidad de sangre que le llega, empieza a inundar los pulmones, los miembros inferiores, ascitis, derrame pericárdico”, detalló.
“Nadie fue a ver de qué se trataba esa hinchazón. Representaba un riesgo de vida; el desenlace final fue la muerte. Estas pautas de alarma consideramos que no fueron ponderadas por los médicos porque no se cambió la actitud de ellos. Al menos tuvieron que haber hecho una visita presencial para evaluar estos síntomas, consultar con un cardiólogo. O directamente internarlo en un sanatorio para establecer un correcto diagnóstico”, siguió.
Y aseveró: “El deterioro fue progresivo. Desde que se externa hasta su fallecimiento, fue en ese lapso. Unos 10 días antes, por lo menos. Se pudo haber alertado”.
Cassinelli dijo que no hubo un médico a cargo de Maradona
“No hubo un médico que se hiciera cargo de toda la evolución del paciente. Luque y Cosachov eran los médicos de él. También había una doctora que coordinaba, que era Forlini. Pero Luque y Cosachov figuran como los que se hacen cargo de la internación domiciliaria y Forlini, la encargada de dar todo lo que ellos solicitaban”, explicó el perito.
Y siguió: “Luque creo que fue solo dos veces, una se retira los puntos y en la otra Maradona lo echó. Cosachov fue cuatro veces; solo una entró a verlo, otras dos no lo vio y la cuarta es cuando murió”.
En este contexto, explicó: “Todos los signos que tuvo en el último tiempo eran de insuficiencia cardíaca. Lo tuvieron que haber evaluado para ver de dónde venían. Son signos que indican que se va descompensando”.
“Hubo signos de alarma que no se atendieron”, aseguró el perito forense
Cassinelli explicó que a principios de noviembre de 2020, Maradona “estaba en condiciones de alta por la cirugía, pero había entrado en un cuadro de abstinencia alcohólica”. Y dijo: “Eso había que tratarlo hasta que estuvieran seguros de que no iba a tener otra complicación por la ingesta de alcohol”.
“Nosotros en la Junta determinamos que lo mejor para Maradona era un centro de rehabilitación. La internación domiciliaria, en este caso en particular, no tenía que ser la primera opción por su cuadro. Era un paciente difícil de poder controlarlo y seguirlo en su domicilio”, explicó.
Y siguió: “Edema de miembros inferiores, edema en los dedos, ronquidos, falta de aire, signos de hipertensión o taquicardia, son todos signos de alarma que deberían haberse profundizado para ver qué origen podían tener. Se tenían que controlar con un clínico diario, controles de enfermería cada dos horas y profesionales”.
Cassinelli: “Maradona era un paciente de riesgo”
El perito declaró que, en la Junta Médica, se determinó que Maradona era un paciente de riesgo, que tenía una insuficiencia renal, hepática y cardíaca. “Estos cambios son crónicos, no pudieron haber sido causados en las semanas previas a su muerte”, aseguró.
“El estado general de Maradona se puede dividir en dos etapas. La previa a la cirugía, que era un paciente con muchas complicaciones, sometido a una ingesta de alcohol desmedida con alteraciones cognitivas, que hacen presuponer a sus médicos que podría tratarse de un paciente con una demencia alcohólica, o de un síndrome. Y otro es post internación: salió compensado, sin insuficiencia cardíaca, con parámetros dentro de los normales, con el alta neuroquirúrgica. Pero con el correr de los días empezó a dar signos de que ese estado iba desmejorando y eso está en declaraciones, audios, chats. Había signos de alarma que indicaban que no estaba en el estado que estuvo en sus primeros días”, declaró el perito.
Sobre los días en la internación domiciliaria, remarcó que tuvo que haber tenido un seguimiento clínico diario, además de ser atendido por otros profesionales. “En esta última etapa surgió que Maradona tenía insuficiencia cardíaca compensada, alcoholismo, cirrosis e insuficiencia renal. En un paciente como él, sus antecedentes cardiológicos pesan a la hora del seguimiento del estado de salud. En el caso puntual de un paciente con insuficiencia cardíaca crónica, el paciente debe tener medicación diaria para el resto de su vida aunque estuviera compensado”.