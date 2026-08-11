Juicio por la muerte de Maradona: un perito que analizó la autopsia afirmó que Diego empezó a descompensarse 10 días antes

Diego Armando Maradona (Foto/Hector Vivas/Getty Images)

El juicio por la muerte de Maradona entró en su última fase: la de la Junta Médica. Se trata de la etapa final de la acusación que planeó la Fiscalía para demostrar su teoría de que el fallecimiento del Diez se podía evitar.

El primer perito que declarará será Carlos Cassinelli, exdirector de Medicina Legal de la Policía Científica bonaerense y uno de los especialistas que realizó la autopsia a Diego Armando Maradona el 25 de noviembre de 2020.