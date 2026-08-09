El futbolista argentino detenido por el ICE de EEUU será trasladado a un centro de seguridad para migrantes: el pedido de la familia

Matías Pourrain fue detenido por agentes de ICE cuando estaba a punto de embarcar rumbo a Los Ángeles para disputar una semifinal nacional con su equipo

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“Matías es víctima de un área gris de la ley de inmigración. No tiene antecedentes criminales, considero que una fianza de cinco mil dólares va a estar bien”, afirmó la abogada Regina de Moraes, representante legal del futbolista argentino Matías Pourrain, quien permanece detenido desde el jueves por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) luego de ser interceptado en el aeropuerto de Fort Lauderdale cuando se disponía a viajar con su equipo hacia Los Ángeles para disputar una semifinal nacional.

La abogada confirmó que el jugador será trasladado al Centro de Procesamiento Krome de Florida, un lugar de máxima seguridad para migrantes que fue denunciado por las condiciones en las que se encuentran los detenidos.

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El caso ocurre en medio del endurecimiento de la política migratoria impulsada por la administración de Donald Trump. Según explicó De Moraes, “los agentes de ICE tienen actualmente el objetivo de realizar 3.000 arrestos diarios y el Gobierno estadounidense busca avanzar hacia la deportación de un millón de personas”.

La abogada también reveló que los controles migratorios sobre pasajeros que realizan vuelos domésticos dentro del país “son una práctica reciente que comenzó hace apenas una semana, ampliando significativamente el alcance de las detenciones”.

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El futbolista argentino permanece alojado en un centro de detención migratoria de Florida mientras su defensa tramita un pedido de libertad bajo fianza

Pourrain, de 34 años, nació en Argentina y reside desde hace siete años en Estados Unidos. Su abogada contó que el día de la detención, “el plantel ya había superado los controles habituales de seguridad y aguardaba el embarque cuando tres hombres vestidos de civil se acercaron al futbolista”. Le informaron que necesitaban hacerle algunas preguntas y lo apartaron del grupo. “Lo que inicialmente parecía una breve verificación terminó convirtiéndose en una detención migratoria”, afirmó durante una entrevisa en C5N.

“Matías no se resistió, no hubo ningún incidente. Después de unos minutos comenzó a enviar mensajes a sus compañeros avisando que lo estaban deteniendo”, explicó De Moraes.

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El problema migratorio que derivó en el arresto

La defensa sostiene que “Pourrain ingresó a Estados Unidos en 2019 con una visa de turista y posteriormente inició una petición migratoria que aún se encuentra pendiente de resolución”. De acuerdo con la abogada, “el trámite nunca fue rechazado y permanece abierto”

El argumento utilizado por las autoridades habría sido que, al no estar aprobada definitivamente la petición, podían proceder con la detención.

Antes de emigrar, Pourrain desarrolló gran parte de su carrera en el ascenso argentino. Pasó por clubes como Real Pilar, San Martín de Burzaco y Mercedes.

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Regina de Moraes, abogada del deportista, sostiene que el caso se originó en una “zona gris” de la legislación de inmigración estadounidense

Uno de los momentos más destacados de su trayectoria ocurrió en 2019, cuando integró el plantel de Real Pilar que consiguió el ascenso a la Primera C y protagonizó una de las mayores sorpresas de la Copa Argentina al eliminar a Vélez Sarsfield.

Ya instalado en Estados Unidos, continuó su carrera en distintos clubes del área de Miami. Actualmente integra el Club de Lyon FC, institución que compite en la National Independent Soccer Association (NISA), considerada una de las principales categorías independientes del fútbol estadounidense. También participa en la Baller League, una competencia de fútbol reducido que busca replicar el fenómeno internacional de la Kings League.

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Dónde está detenido y qué puede ocurrir ahora

Tras su arresto, Pourrain fue trasladado inicialmente a un centro de procesamiento de ICE ubicado en Miramar, en el condado de Broward. Posteriormente comenzó el proceso para ser derivado al Krome Detention Center, uno de los principales centros de detención migratoria del sur de Florida.

La defensa estima que la fianza podría ubicarse entre 3.000 y 5.000 dólares y asegura que Pourrain no registra antecedentes penales en Estados Unidos

La estrategia de la defensa apunta a obtener una liberación bajo fianza. Según explicó la letrada, el futbolista reúne las condiciones necesarias para acceder a ese beneficio porque no posee antecedentes penales ni registra infracciones relevantes en Estados Unidos.

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“La fianza mínima es de 1.500 dólares, pero en un caso como el de Matías estimo que podría ubicarse entre 3.000 y 5.000 dólares”, señaló. También aclaró que para concretar el pago es necesario que intervenga un ciudadano estadounidense o un residente legal permanente y que previamente un juez de inmigración autorice la medida.

Recordemos que días atrás, la niñera argentina Iliana Noeli Lick -también detenida por el ICE- recuperó la libertad tras pagar una fianza de 10.000 dólares.

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De Moraes se mostró optimista respecto a la posibilidad de que suceda lo mismo con su cliente en el corto plazo. Según explicó, una vez concedida y abonada la fianza, “Pourrain podría salir del centro de detención en cuestión de horas, aunque su proceso migratorio continuará abierto entre cuatro y cinco años”.

Mientras tanto, el futbolista permanece detenido lejos de las canchas y de su pareja, Stefanía Almandoz, también argentina, quien reside legalmente en Estados Unidos con una visa de estudiante.

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En ese sentido, su familia inició una campaña pública para reclamar por la liberación del jugador: “Matías no es un criminal. Es un hijo, un miembro de una familia, un amigo, un compañero de trabajo y una persona profundamente querida por quienes lo rodean. Detrás de un caso migratorio hay un ser humano real: una familia, un trabajo, amistades y una vida construida durante años”, señalaron en un mensaje que rápidamente se difundió.

Su caso se convirtió en un nuevo ejemplo de cómo el endurecimiento de los controles migratorios está alcanzando incluso a personas que cuentan con permisos de trabajo vigentes y trámites migratorios en curso.