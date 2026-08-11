De firmante de la paz en El Salvador a acusado por presunto atentado a Nayib Bukele: su familia exige un juicio justo

El exguerrillero y firmante de los Acuerdos de Paz, Atilio Montalvo, recibe el apoyo de sus allegados tras ser señalado de planear atentados durante la toma de posesión presidencial de 2024 (Cortesía: La Noticia Sv).

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La sala del Tribunal Primero del Crimen Organizado de San Salvador se prepara para escuchar, a partir de este día hasta el 14 de agosto, los argumentos en el proceso judicial que enfrenta Atilio Montalvo, excomandante guerrillero y firmante de los Acuerdos de Paz de El Salvador en 1992.

La audiencia adquiere un cariz especial luego de que la familia de Montalvo solicitara públicamente que se garantice un juicio justo, con pleno respeto al debido proceso y las garantías constitucionales e internacionales.

El caso involucra a otros nueve acusados, todos exintegrantes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), señalados de planificar atentados durante la toma de posesión del segundo mandato del presidente Nayib Bukele en 2024.

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La familia de Montalvo ha dirigido su mensaje tanto al tribunal como a la opinión pública. En un comunicado citado por EFE, subrayaron: “Hacemos un respetuoso pero firme llamado a que se garantice un juicio justo, con pleno respeto al debido proceso y a las garantías constitucionales y de derecho internacional que le asisten”. El texto familiar insiste en que la resolución judicial debe basarse exclusivamente en la valoración objetiva e imparcial de las pruebas, y solicita que se tomen en cuenta las condiciones de salud y edad del acusado.

Comunicado familiar en el que los allegados de José Atilio Montalvo Cordero solicitan garantías de debido proceso y atención a su delicada salud, previo a la audiencia clave que definirá su situación jurídica en San Salvador.

El estado físico de Atilio Montalvo se ha deteriorado de manera evidente desde su detención. Según la familia y organizaciones de derechos humanos, el excomandante sufre enfermedad renal crónica terminal, depende de diálisis periódicas y ha experimentado secuelas severas tras un accidente cerebrovascular y un infarto agudo de miocardio.

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Además, enfrenta diabetes mellitus y episodios de hemorragias gástricas. Durante su estancia en el hospital del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), sufrió dos síncopes y requirió reanimación cardiopulmonar.

De acuerdo con EFE, este delicado cuadro de salud fue determinante para que, en julio de 2025, un tribunal le concediera la libertad condicional con medidas sustitutivas a la detención. Pese a ello, Montalvo deberá comparecer ante el tribunal en condiciones físicas frágiles.

La ilustración muestra la tensión entre Atilio Montalvo, representante de los Acuerdos de Paz de 1992, y Nayib Bukele en un entorno judicial que sugiere un conflicto político en El Salvador. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Por qué está siendo juzgado Atilio Montalvo?

El 30 de mayo de 2024, Atilio Montalvo fue detenido por la Policía Nacional Civil junto a otros miembros de la Alianza Nacional El Salvador en Paz. De acuerdo con la Fiscalía General de la República, la acusación formal sostiene que el grupo habría preparado acciones con explosivos para sabotear la ceremonia de investidura de Bukele.

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Por lo que, la Fiscalía imputa a los procesados los delitos de pertenencia a organizaciones terroristas y actos terroristas, en un contexto que reaviva tensiones latentes desde el conflicto armado de los años ochenta.

El expediente judicial incluye a:

José Santos Melara Wilfredo Parada Eliseo Alvarado Orlando Cartagena Douglas Recinos Pedro Alfonso Mira José Ismael Santos Roberto Antonio Esquivel Luis Menjívar.

Atilio Montalvo, excomandante del FMLN y firmante de los Acuerdos de Paz de 1992, enfrenta actualmente un proceso judicial bajo acusaciones presuntamente de terrorismo en El Salvador (Cortesía: Diario El Salvador).

Todos comparten pasado en la exguerrilla del FMLN y un presente marcado por procesos judiciales de alto perfil en El Salvador.

La historia de Atilio Montalvo está íntimamente ligada al devenir político de El Salvador. Su rol como firmante de los Acuerdos de Paz de 1992 lo convirtió en un actor relevante en la transición democrática del país, según enfatiza su familia. Tras la desmovilización, el FMLN se transformó en partido político y alternó el poder con la derechista Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) durante tres décadas, hasta la llegada de Bukele al Ejecutivo.

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El desenlace del juicio será seguido de cerca tanto por organizaciones de derechos humanos como por sectores políticos y sociales en El Salvador y en el exterior. La causa de Montalvo se inscribe en la memoria reciente de la nación y en la disputa por el significado de la justicia en una sociedad marcada por el recuerdo de la guerra y la búsqueda de estabilidad democrática.