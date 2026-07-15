Sociedad

Una encuesta reveló que el Mundial mejora el clima laboral para casi la mitad de los trabajadores argentinos

Un estudio mostró que el torneo de fútbol genera un impacto positivo en las oficinas: la mayoría de los empleados asegura que mantiene o incrementa su rendimiento

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El trabajo híbrido y el trabajo remoto permiten combinar las tareas laborales con el seguimiento de los partidos del Mundial.

Durante el Mundial, las empresas argentinas experimentan modificaciones en la rutina de trabajo. El torneo influye en la productividad, el clima laboral y las políticas empresariales. La mayoría de los trabajadores declaró sentirse igual o más productiva mientras sigue los partidos en horario laboral. Las compañías adaptan sus prácticas para acompañar el fenómeno.

Una encuesta elaborada por Boomerang muestra que nueve de cada diez empleados percibe su productividad igual o mejor durante el Mundial. El 47% considera que el clima de trabajo mejora, mientras el 36% no nota cambios. El 14% cree que el impacto depende de los resultados del seleccionado argentino. Solo un 3% sostiene que el torneo empeora el ambiente en la oficina.

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El director de negocios de Hiring Room, Tomás Bence Pieres, señaló que estos datos surgen de consultas recurrentes que la empresa realiza ante acontecimientos culturales de alta visibilidad, como el Mundial. El especialista explicó que la modalidad híbrida y el trabajo remoto permiten combinar tareas laborales y el seguimiento de los partidos.

Cambios en el ambiente laboral durante el Mundial

Según el informe citado por Bence Pieres, el clima laboral se ve afectado principalmente por el entusiasmo y la satisfacción que genera el evento deportivo. “El dato relevante es que hay mucha gente que se siente más productiva. Eso creo que tiene que ver también con que está más contenta o que está disfrutando de algo y eso se traslada al trabajo”, afirmó el director de negocios de Hiring Room.

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Un grupo diverso de empleados, vestidos con camisetas de Argentina, aplaude y celebra un partido de fútbol en una pantalla gigante en una oficina moderna, con globos y confeti.
Una encuesta sobre el Mundial mostró que nueve de cada diez trabajadores argentinos percibe una productividad igual o mejor durante el torneo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La encuesta refleja que el 3% de los empleados cree que el clima laboral empeora, una minoría que, según Bence Pieres, resulta “superpoco y está alineado”. El directivo de recursos humanos aclara que las respuestas corresponden a trabajadores, no a sus jefes o gerentes. Considera que si la consulta se dirigiera a los líderes, “la respuesta es otra”.

La percepción de productividad también varía según el contexto. Un 56% de los encuestados afirma que sigue trabajando de manera habitual durante los partidos importantes. Bence Pieres advirtió que muchos empleados combinan tareas laborales y seguimiento del torneo, especialmente en el marco del teletrabajo.

Estrategias empresariales ante el Mundial

Las compañías argentinas adoptan diferentes medidas para enfrentar la alteración de la rutina durante el Mundial. El 46% de las empresas habilita espacios en la oficina para ver los partidos en grupo. El 17% permite ingresar más tarde o retirarse antes en los horarios de partido. Un 15% implementa home office, mientras el 9 % recurre a turnos rotativos.

Bence Pieres remarcó que estas políticas buscan mantener la productividad y la cultura de trabajo, aunque reconoce que “las compañías se ven afectadas”. Señaló que los horarios de los partidos suelen coincidir con la jornada laboral, lo que obliga a las empresas a encontrar soluciones flexibles. “Es un suceso muy importante en esta cultura, no hay que dejar eso de lado”, afirmó.

Cuatro personas de espaldas sentadas en una oficina con monitores, observan un partido de fútbol en una televisión. Se ve una bandera argentina y guirnaldas.
Las empresas adaptan sus políticas durante el Mundial para sostener la productividad, con reglas distintas según cada sector y sin compensaciones económicas generalizadas (Imagen Ilustrativa Infobae)

En algunos casos, las empresas organizan la jornada para que los empleados trabajen hasta minutos antes del partido y retomen luego la actividad.

El rol de la virtualidad y el trabajo remoto

El avance de las modalidades virtuales y mixtas facilita la compatibilidad entre las responsabilidades laborales y el seguimiento del Mundial. Bence Pieres sostuvo que hoy existen herramientas para que los líderes monitoreen la productividad de los equipos a distancia. Subrayó que las empresas cuentan con recursos para asegurar el cumplimiento de las tareas, incluso cuando los empleados se encuentran fuera de la oficina.

Las diferencias sectoriales también influyen en la aplicación de políticas durante el torneo. Bence Pieres aclaró que cada industria establece reglas propias según sus necesidades. Algunos sectores, como hospitales o medios de comunicación, requieren guardias mínimas o adaptaciones específicas. Otras empresas pueden recurrir a jornadas comprimidas o turnos flexibles.

La encuesta no registra casos generalizados de compensaciones económicas para quienes trabajan durante los partidos. Bence Pieres señaló que, aunque puede existir alguna excepción, no se trata de una práctica extendida en el mercado argentino.

El Mundial de fútbol representa un acontecimiento cultural que atraviesa la vida laboral en la Argentina. Las empresas, lejos de ignorarlo, eligen adaptarse para mantener la satisfacción de sus equipos y el funcionamiento de sus operaciones.

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