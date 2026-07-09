Descansar también es productivo: qué dice la ciencia sobre la culpa que perjudica el reposo

Descansar sin culpa gana lugar como parte del autocuidado productivo porque favorece la recuperación y protege la salud mental (Imagen Ilustrativa Infobae)

La culpa por descansar puede instalarse con fuerza en una cultura que mide el valor personal por lo que cada quien produce. Según VeryWell Mind, romper con esa idea exige revisar la relación entre trabajo, autoestima y descanso, y entender que parar también sostiene el bienestar.

La psicoterapeuta Sophie Elkins sostiene en VeryWell Mind que el descanso sí es productivo porque permite recuperarse del esfuerzo y evita caer en la “trampa de la productividad”. Define ese ciclo como una exigencia constante de producir, incluso a costa del bienestar, con efectos sobre las relaciones personales, la salud mental, la salud física y hasta el rendimiento laboral.

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Elkins lo resume con una comparación directa: “Así como no esperamos que nuestros teléfonos hagan una llamada con la batería vacía, tampoco podemos esperar dar lo mejor de nosotros cuando funcionamos al límite”. En ese sentido, las investigaciones han asociado el agotamiento emocional con una mayor pérdida de productividad.

La terapeuta matrimonial y familiar Emily Sotiriadis plantea que ver el descanso como una recuperación productiva ayuda a dejar atrás la idea de que el autocuidado es tiempo perdido. Desde esa mirada, parar deja de ser un desvío y pasa a formar parte del equilibrio diario.

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Separar la autoestima del trabajo

La trabajadora social clínica Aliza Shapiro afirma que la productividad también puede verse en actividades alejadas del empleo, como cuidar los vínculos, bajar el ritmo lo suficiente para escuchar los propios pensamientos y practicar la atención plena. Se trata, afirma, de “abrazar momentos de ‘ser’ por encima del ‘hacer’ constante”.

Emily Sotiriadis plantea que ver el descanso como recuperación productiva ayuda a integrar el autocuidado al equilibrio diario (Imagen Ilustrativa Infobae)

El texto señala que dar prioridad a la vida fuera del trabajo también puede mejorar el desempeño laboral. Un buen estado de bienestar mental y el sentimiento de conexión social aportan beneficios al trabajo, mientras que el aislamiento social y los síntomas depresivos se asocian con pérdida de productividad.

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Shapiro añade que no es raro sentir culpa por no hacer nada en una sociedad que ha inculcado la idea de que el valor personal depende de cuánto se produce, cuánto se trabaja y cuánto se logra. Esa lógica, agrega, también puede llevar a despreciar en silencio a quienes se percibe como personas que no aportan a la sociedad, como quienes no tienen vivienda o empleo.

Sotiriadis identifica ese mecanismo como “autoestima condicional”. “La culpa por no hacer nada surge de creencias profundas según las cuales debemos ganarnos nuestro valor a través de la producción”, afirma.

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Ese patrón se expresa cuando alguien solo se siente valioso si consigue un ascenso, acepta tareas fuera de su puesto o recibe el mando de un proyecto grande. Elkins rebate esa idea con una afirmación más amplia: “Somos dignos de existir simplemente porque somos humanos y estamos aquí”.

Reconocer la culpa y revisar si está justificada

Elkins advierte que una conversación interna constante cuando la culpa por no producir la sobrepasa puede bajar la autoestima, aumentar la ansiedad y la depresión, dificultar las relaciones e incluso complicar la toma de decisiones por la desconfianza hacia uno mismo. El resultado, señala VeryWell Mind, puede ser un freno aún mayor para la productividad.

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La psicoterapeuta Sophie Elkins afirma que el descanso es productivo porque evita la trampa de la productividad y el agotamiento emocional (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ante esas rachas, VeryWell Mind recomienda reconocer la culpa frente a la persona que le pide trabajo, ya que puede haber algo liberador en admitir la dificultad y que, muchas veces, la otra parte agradece la honestidad, ofrece soluciones o recuerda logros ya alcanzados.

Por otra parte, la culpa no siempre cumple una función negativa. Elkins explica que existe una razón biológica para sentirla: del mismo modo que un poco de ansiedad antes de un examen puede empujar a estudiar 15 minutos más, la culpa puede ayudar a reconocer una conducta cuestionable, asumir responsabilidad y corregir el rumbo.

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Shapiro precisa que la culpa sirve cuando mantiene a la persona ligada a su brújula moral y a su sistema de valores. Si nace de un esquema ajeno, como la cultura de la hiperexigencia, deja de orientar y empieza a estorbar.

La propuesta final es hacerse una pregunta simple cada vez que aparece esa incomodidad: por qué surge. Si responde a expectativas personales o a una idea aprendida de que solo quien produce cumple su papel social, la pausa sigue teniendo valor, porque descansar también puede ser una forma de sostenerse.

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