La psicología analiza qué significa que una persona levante siempre la voz al hablar

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Hablar en voz alta de manera habitual no es reflejo de una mayor autoridad o confianza por parte de la persona, según sostiene la psicología. Numerosos expertos y estudios recientes coinciden en que elevar el volumen durante las conversaciones responde, en la mayoría de los casos, a una necesidad de ser escuchado, a la búsqueda de atención y a dificultades para gestionar emociones como el estrés, la ansiedad o la frustración, más que a un carácter dominante o seguro.

Así, levantar la voz constantemente está relacionado con la necesidad de validación emocional y la dificultad para regular los estados emocionales intensos. Este comportamiento, frecuentemente interpretado socialmente como un indicio de liderazgo o firmeza, suele ser en realidad un reflejo de inseguridad. Varios estudios han demostrado que las personas que hablan en voz alta no refuerzan argumentos ni imponen criterios, sino que simplemente buscan ser reconocidas y escuchadas en su entorno.

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En varios experimentos publicados en revistas científicas en los últimos años, los participantes tienden a considerar a quienes hablan fuerte como personas más agresivas o dominantes, pero también detectan en ellas una mayor inseguridad. Por ejemplo, investigaciones lideradas por universidades como la de Washington, Zúrich o la Universidad Autónoma de Barcelona revelan que el volumen de la voz condiciona la percepción social, pero ese efecto no siempre se corresponde con la realidad interna del hablante. El artículo de Richard A. Page y José L. Balloun, publicado en The Journal of Social Psychology, muestra que las personas que elevan la voz despiertan en los oyentes una sensación de falta de seguridad, y no necesariamente de liderazgo.

Al contrario, otro experimento realizado por Mariëlle Stel y Eric van Dijk, publicado en Frontiers of Psychology, asegura que quienes bajan el tono de voz desarrollan una percepción interna de mayor poder personal, mientras que subir el volumen suele estar relacionado con la necesidad de autoafirmación, pero no con autoridad real. Un tono grave, pero a un volumen normal, puede transmitir seriedad, mientras que una voz firme, pero demasiado elevada, sólo genera una impresión de importancia y no de liderazgo genuino.

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Qué causas llevan a una persona a hablar de forma habitual en voz alta

La necesidad de atención o de reconocimiento es una de las razones predominantes. Cuando una persona siente que no es escuchada o valorada adecuadamente, tiende a subir el tono de voz para reforzar su mensaje y captar la validación del entorno.

La infancia y los patrones familiares también ejercen un peso importante. Crecer en ambientes ruidosos, desestructurados o competitivos fomenta la adopción inconsciente de hablar alto. Quienes aprendieron a alzar la voz desde pequeños pueden mantener este comportamiento durante años, ya que se convierte en parte de su repertorio comunicativo.

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Otra causa frecuente es la dificultad para regular emociones como la frustración, el estrés o la ansiedad. La reacción neurobiológica, mediante la liberación de adrenalina y cortisol, reduce el control racional y favorece respuestas impulsivas como gritar o elevar la voz ante una amenaza, aunque la situación no resulte verdaderamente peligrosa.