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Un estudio apunta que sentirnos solos nos quita años de vida y deteriora nuestro cerebro

La soledad aumenta la probabilidad de sufrir deterioro cognitivo, que a su vez incrementa el riesgo de mortalidad

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Un señor sentado en un banco en el parque (Magnific)
Un señor sentado en un banco en el parque (Magnific)

La soledad puede acortarnos la esperanza de vida. Así lo ha demostrado un reciente estudio de la Universidad de California tras encontrar una relación entre la soledad en mayores de 50 años y una vida más corta. Así, la percepción subjetiva de soledad pesa más que el aislamiento social por sí solo en la evolución mental y física al final de la vida.

Para llevar a cabo la investigación, el equipo ha analizado datos de 175.000 personas de 18 países y ha encontrado que un aumento del 10 % en los informes de soledad se asocia con un incremento de entre el 8 % y el 9 % en el riesgo de deterioro cognitivo grave o de pasar de no tener deterioro a presentar deterioro leve. El estudio, publicado en la Journal of Personality and Social Psychology, también vincula esa mayor frecuencia de soledad con una reducción del 3 % en la probabilidad de recuperar una función cognitiva normal tras un deterioro leve.

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Tomiko Yoneda, profesora ayudante de psicología en UC Davis y autora principal del estudio, ha explicado en declaraciones recogidas por Medical Xpress que “la soledad es una percepción”. La investigadora ha precisado al medio que una persona puede estar rodeada de gente y aun así sentirse sola, mientras que el aislamiento consiste simplemente en estar solo.

La frecuencia con la que nos sentimos solos

El equipo de 24 investigadores ha examinado a participantes de más de 50 años que informaron sobre la frecuencia con la que se sentían solos y sobre la frecuencia con la que mantenían contacto con otras personas. A partir de esos datos, los modelos midieron cómo cambiaban los riesgos de deterioro cognitivo y muerte según avanzaba la edad.

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Los resultados han revelado que la soledad ha aparecido de forma constante asociada a un mayor riesgo de deterioro cognitivo y a una vida más corta, incluso después de tener en cuenta el aislamiento social. El aislamiento por sí solo, en cambio, no ha mostrado una relación constante con el deterioro cognitivo y solo ha mantenido una asociación débil con una menor esperanza de vida.

Yoneda ha señalado que este enfoque resulta necesario porque el deterioro cognitivo incrementa el riesgo de mortalidad y ambos riesgos aumentan con la edad. Esa combinación es la que ha llevado al equipo a modelizar conjuntamente el deterioro y la muerte, en lugar de estudiar cada proceso por separado.

La investigación también sugiere que la soledad puede actuar antes de que aparezca un deterioro medible. De hecho, los autores sostienen que se trata del factor de riesgo más constante en etapas más tempranas de la vida, incluso antes de que se detecten cambios cognitivos objetivos.

Pilar Pérez, de 78 años, vive sola en el barrio madrileño de Chamberí. Un desprendimiento de retina le hizo perder la visión hace muchos años y eso redujo su movilidad y sus opciones de ocio. Lejos de resignarse a quedarse sola en casa, acudió a la Fundación Grandes Amigos que, desde 2003, desarrolla programas de acompañamiento afectivo y socialización

Reducir la soledad para luchar contra el deterioro cognitivo

Eileen K. Graham, profesora asociada de ciencias sociales médicas en Northwestern University y supervisora del estudio, ha afirmado a Medical Xpress que “la soledad puede ser más prominente en las primeras fases del deterioro cognitivo, pero también es un factor de riesgo después de que el deterioro se desarrolle”. Graham ha añadido al medio que las personas más solas pueden tener más probabilidades de avanzar hacia fases más graves y menos opciones de recuperarse.

El trabajo plantea que reducir la soledad podría amortiguar sus efectos sobre el deterioro cognitivo y rebajar los costes asistenciales vinculados a la demencia y a otras alteraciones cognitivas. Los investigadores también apuntan que las personas preocupadas por un posible declive cognitivo pueden reforzar sus vínculos sociales con quienes les rodean.

Entre las medidas propuestas figuran herramientas de cribado de la soledad en hospitales y organizaciones asistenciales, así como iniciativas comunitarias que creen oportunidades para que los mayores se relacionen y desarrollen un sentimiento de pertenencia.

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