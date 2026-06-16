Un chofer de un colectivo de larga distancia dio positivo en un control de alcoholemia antes de salir de la terminal

La normativa nacional establece tolerancia cero de alcohol para los conductores profesionales de transporte de pasajeros en todo el país

Un conductor profesional de transporte de pasajeros fue desafectado de su servicio antes de partir desde la Terminal de Ómnibus de Pacheco -al norte de la provincia de Buenos Aires- tras registrar 0,35 gramos de alcohol por litro de sangre en un test de alcoholemia.

El chofer tenía previsto trasladar pasajeros hacia la provincia de Córdoba, con destino final en la ciudad de Capilla del Monte. El operativo estuvo a cargo de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT).

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El valor detectado supera el límite permitido por la normativa vigente, que establece tolerancia cero de alcohol para los conductores profesionales de transporte de pasajeros en todo el territorio nacional.

Los agentes de fiscalización de la CNRT que llevaron adelante el operativo de control actuaron de inmediato al conocer el resultado: impidieron que el conductor iniciara el servicio programado y garantizaron así la seguridad de los pasajeros y de los usuarios de la vía pública.

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Frente a la situación, la empresa operadora del servicio dispuso el reemplazo del chofer por otro conductor profesional habilitado. La medida permitió que el viaje a Córdoba continuara con normalidad una vez que el nuevo chofer se presentó en la terminal.

El caso no quedó solo en la desafectación. Respecto del conductor con resultado positivo, la CNRT labró el acta de infracción correspondiente y abrió un expediente administrativo orientado a la quita de licencia profesional, de acuerdo con lo informado por el organismo, de acuerdo con lo que supo Infobae.

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Cumplía tareas comunitarias por manejar borracho y volvió a dar positivo de alcoholemia

Durante un operativo de control desplegado por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) sobre la Ruta Nacional 8, a la altura del peaje Pilar, en la provincia de Buenos Aires, quedó detenido un conductor de 22 años con alcoholemia positiva. El detalle que distinguió el caso fue que el joven se encontraba en pleno cumplimiento de tareas comunitarias impuestas por haber cometido la misma infracción el año anterior.

El alcoholímetro registró 0,39 gramos de alcohol por litro de sangre, valor suficiente para configurar una infracción bajo la normativa bonaerense, que fija tolerancia cero al volante.

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El joven dijo que había comido una ensalada con vinagre como motivo del resultado positivo

Frente a la medición, el conductor ofreció una explicación poco convincente: dijo haber comido una ensalada con vinagre en una reunión familiar y admitió haber tomado una copa de vino porque “me dio para probar el abuelo de ella”, en alusión a su novia, que viajaba junto a él.

La respuesta de los agentes de la ANSV fue tajante: “Esto es una alcoholemia positiva, no es la ensalada. Esto es alcohol”.

El historial del conductor le sumó un matiz particular al procedimiento. El propio joven reconoció ante los inspectores que ya había sido inhabilitado por una alcoholemia positiva un año atrás y que aquel episodio lo había expuesto públicamente. “Tuve un quilombo que me hizo viral, imaginate”, les dijo.

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Dentro del vehículo, los agentes detectaron vasos con bebidas alcohólicas, evidencia que quedó incorporada al expediente. El conductor intentó desligarse: “Yo no lo toqué, lo compré para ella”, sostuvo.

En paralelo al operativo, el joven recurrió al teléfono para contactar a su familia. Las cámaras captaron el momento en que pedía que despertaran a su padre: “¿Podés hablar con papá, por favor? Despertalo”.

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Las consecuencias llegaron de forma inmediata. La ANSV retuvo la licencia del conductor, quien además deberá pagar una multa de hasta 2.215.000 pesos y enfrenta una inhabilitación de entre 3 y 18 meses, según confirmaron a Infobae.

El hecho se enmarcó en un operativo de mayor escala desplegado por la ANSV durante el fin de semana en dos corredores del área metropolitana: la Ruta Nacional 8, en el peaje Pilar, el sábado, y la Autopista Riccheri, a la altura del kilómetro 15, el domingo.

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A lo largo de ambas jornadas, los agentes fiscalizaron 4.770 vehículos, labraron 263 infracciones y detectaron 194 alcoholemias positivas. Los valores más altos del operativo alcanzaron 2,08 y 1,74 gramos de alcohol por litro de sangre, cifras que superan varias veces el umbral ya de por sí prohibido en la provincia.