Avanzan las pericias por el choque de helicópteros donde murió el youtuber Gaspi: qué se sabe de la investigación

Un video capturado en una zona urbana de Río de Janeiro muestra el momento exacto del accidente en el que murieron seis personas.

La Policía Civil de Río de Janeiro avanza con la investigación por el brutal choque entre dos helicópteros que terminó con la vida de seis personas, entre los que estaban el youtuber argentino Gaspi y el cineasta Lucas Vignale. Ahora, buscan determinar qué fue lo que ocurrió en los últimos minutos antes del impacto entre las aeronaves.

Según publicó G1, las autoridades cariocas confirmaron oficialmente las identidades de las víctimas por la detección de las huellas dactilares, excepto por una a la que todavía le llevarán a cabo otros estudios. De esta manera se informó oficialmente que a los fallecidos eran Gaspar Díaz Prim y Vignale, a los que se sumaron el cantante Oliver Tree, el piloto Alexandre Souza, el productor Lucas Brito Chaves y el otro piloto Charles Marsillac. Así, ahora resta la autorización para que las familias puedan tramitar la repatriación de los restos al país.

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En esa línea, hasta el momento, se sabe que el incidente ocurrió a las 8:59 hora local (11:59 GMT) en el barrio de Recreio dos Bandeirantes, en la zona oeste de la ciudad carioca, cerca de Avenida das Américas, la principal vía que une a todos los barrios de Río de Janeiro.

Uno de los helicópteros cayó sobre un estacionamiento de autos eléctricos y provocó un incendio

Los equipos de emergencia que se trasladaron de inmediato al lugar localizaron inicialmente cinco cuerpos calcinados dentro de la primera aeronave. Minutos más tarde, tras expandir el perímetro de búsqueda, los rescatistas hallaron a la sexta víctima fatal en el segundo helicóptero, el cual se precipitó a unos cien metros de distancia del primer punto de impacto.

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Tras el impacto, una de las aeronaves cayó en picada dentro del estacionamiento privado de un complejo comercial. El impacto provocó un incendio de grandes proporciones que alcanzó una estación de carga, desatando reacciones en cadena que destruyeron por completo unos veinte automóviles eléctricos que se encontraban estacionados en el lugar.

Todo quedó registrado en unas imágenes correspondientes a una cámara de seguridad que publicó el medio local Metropoles. Si bien es desde varios kilómetros de distancia, captó el momento exacto del impacto entre las dos aeronaves. De hecho, de acuerdo a lo que se ve en el video, uno de los helicópteros embiste desde atrás al otro y produce la caída inmediata.

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El video documenta las consecuencias de un choque entre dos helicópteros en Río de Janeiro.

Las rutas aéreas y la chance de una falla humana, en el centro de la investigación

El comisario Alan Luxardo, de la 42ª Comisaría Policial de Recreio dos Bandeirantes, afirmó en una entrevista con Bom Dia Rio que una falla humana pudo haber causado la colisión. “En el cielo hay rutas que deben respetarse. Es como si fueran calles, el equivalente a las calles en tierra. Si una aeronave no sigue la ruta correcta, es como si estuviera infringiendo esa norma de aviación, lo que podría provocar un accidente”, explicó.

La investigación avanza bajo la figura de homicidio culposo para determinar a quién atribuir la responsabilidad penal. Según indicó Luxardo, la pesquisa apunta a establecer si la falla correspondió a uno o ambos pilotos, o a algún controlador de tráfico aéreo. “Solo la investigación podrá determinarlo”, precisó el funcionario.

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El lugar donde ocurrió el accidente (Imagen Ilustrativa Infobae)

En ese sentido, el detective a cargo del caso ya entrevistó a los propietarios de las aeronaves y trabaja para determinar si las torres de control del aeropuerto de Río registraron alguna comunicación entre los dos pilotos. Además, analiza si los transpondedores de ambas máquinas estaban encendidos al momento del choque: se tratan de dispositivos que proporcionan datos de altitud, velocidad e identificación, y aguarda la entrega de los planes de vuelo que establecen la ruta que debía seguir cada helicóptero. La Policía Civil confirmó que la documentación de ambas aeronaves y de sus pilotos estaba en regla.

En paralelo, el Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos (Cenipa) recolectó partes de los dos helicópteros para su análisis forense. En total, tres organismos intervienen en la causa: la Policía Civil, la Fuerza Aérea Brasileña y la Agencia Nacional de Aviación Civil (ANAC).

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Lucas Vignale y Gaspi estaban trabajando en una nueva producción audiovisual

Las aeronaves involucradas fueron identificadas como un Eurocopter AS 350 B2 y un Bell Helicopter 206B. El primero, fabricado en 2012 y conocido en Brasil como Esquilo, es uno de los modelos más utilizados en el país para transporte ejecutivo, operaciones de seguridad pública y rescate, con capacidad para cinco pasajeros además del piloto. El segundo, fabricado en 1999, se emplea principalmente en transporte de pasajeros, vuelos turísticos y servicios aéreos privados, con capacidad para cuatro pasajeros más el piloto, según los registros de la ANAC.

Un mes antes, los vecinos ya habían advertido el peligro

El accidente no ocurrió en un vacío. Un mes antes de la colisión, residentes de Barra da Tijuca —zona contigua a Recreio dos Bandeirantes— habían expresado su preocupación ante las autoridades por la seguridad del tráfico aéreo en la región. El 29 de mayo mantuvieron una reunión con la ANAC y el Departamento de Control del Espacio Aéreo (DECEA) para solicitar una mayor supervisión de los vuelos.

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Los propios datos presentados por la DECEA durante ese encuentro revelaron que aproximadamente el 34% de los vuelos que parten del aeropuerto de Jacarepaguá infringen las normas de altitud mínima establecidas para la zona.

Delair Dumbrosck, presidente de la Cámara de Comercio de Barra, describió la situación como una perturbación cotidiana: “Hay constantes vuelos a baja altura, con un ruido que perturba las escuelas, las reuniones familiares y a quienes trabajan desde casa”, afirmó. Paulo Samico, director de la misma organización, señaló que muchas de esas aeronaves provienen de la Cuenca de Campos. “Son aeronaves que producen un estruendo enorme y vuelan a muy baja altura, por lo que quedan muy cerca de los edificios”, indicó.

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Los argentinos estaban en Brasil grabando contenido para el canal de YouTube

Quiénes eran los dos argentinos que fallecieron

Gaspar Prim Díaz era un youtuber de 23 años, oriundo de Buenos Aires, que contaba con más de 2,8 millones de seguidores en su cuenta de Instagram y era conocido por sus polémicos videos. Desde los 17 años tuvo éxito en la plataforma y sus publicaciones alcanzaban miles de reproducciones en YouTube, con su característico saludo: “Buenas”.

En 2022 fue reconocido como “Youtuber del Año” en los Coscu Army Awards, la ceremonia de premios que fue creada por el streamer Martín Pérez Disalvo para reconocer a los creadores de contenido jóvenes.

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Gaspi y Vignale en la preparación para "La Velada del Año V"

En ese marco, el último año decidió cambiar el rumbo de su carrera y participó de la “Velada del Año V”, el evento de boxeo que organiza el streamer Ibai Llanos en España y que es visto por cientos de personas en diferentes plataformas de streaming. Su combate frente al español Perxitaa terminó con una derrota por nocaut técnico en el primer asalto. Sin embargo, más allá del resultado deportivo, su participación le permitió ampliar su alcance y consolidar una audiencia internacional.

En tanto, Vigniale era oriundo de la Ciudad de Buenos Aires y tenía 28 años. Era cineasta y productor audiovisual que participó junto a Gaspi de la previa de la pelea que protagonizó en el Estadio de La Cartuja de Sevilla. Durante su carrera se dedicó a la producción independiente y llegó a tener colaboraciones con artistas como Bizarrap, Duki, Wos, Trueno o Nicki Nicole.

Además, participó junto a Lorenzo Ferro, quien protagonizó la película “El Ángel de la Muerte” (el filme que retrata la vida del asesino Carlos Robledo Puch), en la dirección y creación del cortometraje La Pasión, que se publicó en 2024. Este año estrenaron su primer largometraje titulado El Tren Fluvial que fue aclamado en la sección Perspectives del Festival de Berlín 2026.

Antes de dedicarse de lleno al audiovisual, Vignale también tuvo un paso por el rugby y formó parte de las divisiones juveniles del Club Liceo Naval. En su cuenta de Instagram contaba con cerca de 18 mil seguidores, donde compartía parte de sus proyectos profesionales y personales.