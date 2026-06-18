Los aliados europeos de la OTAN asumieron el reajuste militar de EEUU pero pidieron tiempo para evitar lagunas de capacidades

El ministro de Defensa letón, Raivis Melnis, el ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, el ministro de Defensa neerlandés, Dilan Yesilgoz-Zegerius, y el ministro de Defensa estonio, Hanno Pevkur, posan antes de participar en una foto de grupo durante una reunión de ministros de Defensa de la OTAN en la sede de la alianza en Bruselas, Bélgica (REUTERS/Yves Herman)

Los ministros de Defensa de los aliados europeos de la OTAN consideraron este jueves “comprensible” y “previsible” el reajuste de las capacidades militares de Estados Unidos en Europa para priorizar el Indo-Pacífico. Al mismo tiempo, solicitaron a Washington más tiempo y una retirada sincronizada para evitar “lagunas peligrosas” en las capacidades defensivas.

Durante la reunión de los 32 ministros en la sede de la OTAN, los países europeos resaltaron la necesidad de que Europa asuma mayor responsabilidad en su propia disuasión convencional. Sin embargo, advirtieron sobre el desafío logístico que supone sustituir en el corto plazo plataformas militares estratégicas.

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El ministro de Defensa de Alemania, Boris Pistorius, manifestó que es “perfectamente comprensible” que Europa deba ocuparse de su defensa y que era “previsible” el menor compromiso de Estados Unidos en Europa para enfocarse en el Indo-Pacífico, “independientemente de qué administración estuviera en el poder”. Pistorius señaló: “La cuestión decisiva ahora es la hoja de ruta y la sincronización de cada uno de los pasos”. También lamentó que, aunque se conocía desde hace años el posible reajuste estadounidense, “aún no se ha tomado una decisión” sobre quién asumirá esas funciones. Solicitó a la Casa Blanca “algo más de tiempo” y una retirada “de forma sincronizada” para evitar “peligrosas lagunas de capacidades convencionales en Europa”.

Pistorius añadió: “Muchas capacidades podemos compensarlas o mitigarlas rápidamente; otras no. Si hablamos de capacidades de ataque de precisión de largo alcance u otras similares, necesitamos medidas transitorias o más tiempo antes de que se retiren”.

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La ministra de Defensa francesa, Catherine Vautrin (REUTERS/Alice Sacco)

La ministra de Defensa francesa, Catherine Vautrin, subrayó el compromiso de Francia con la asunción de responsabilidades, defendiendo que París “siempre ha apostado por la soberanía, la autonomía y la responsabilidad”. Indicó que Francia participa en la “OTAN 3.0” y ha incrementado su gasto en defensa, además de realizar misiones de disuasión y vigilancia en países aliados como Rumanía o la región del Báltico.

Por su parte, el titular de Defensa de Estonia, Hanno Pevkur, consideró “razonable” el reajuste de Washington y afirmó: “Europa tiene que ser más fuerte”. Dijo que espera detalles del SACEUR, el general Alexus G. Grynkewich, acerca de la reasignación. Aclaró: “Eso no significa que Estados Unidos se haya retirado de la OTAN o que vaya a modificar sus compromisos con la Alianza. No, esos compromisos siguen vigentes”.

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El nuevo ministro de Defensa británico, Dan Jarvis, instó a los aliados europeos a “trabajar estrechamente” para garantizar “su propia defensa colectiva”, remarcando la importancia para Europa y Reino Unido.

El ministro de Defensa belga, Theo Francken, anunció que Bélgica contribuirá con cazas F-16, MQ-9B Sky Guardian y capacidades de vigilancia, reconocimiento e inteligencia para reemplazar plataformas estadounidenses, y aseguró que “Bélgica asumirá su parte de responsabilidad. Bélgica ha vuelto”, recordando que su país incrementó en un 60% el gasto en defensa en un año.

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El ministro de Defensa belga, Theo Francken (REUTERS/Tom Little)

Las declaraciones de los ministros llegan después de que Estados Unidos anunciara el mes pasado que reasignará a otras regiones, como el Indo-Pacífico, una parte significativa de sus recursos militares desplegados en Europa y Canadá, reduciendo su participación en el “Modelo de Fuerzas de la OTAN”.

Los aliados europeos ya están trabajando en el reemplazo de las fuerzas estadounidenses, proceso en el que participarán España, Alemania, Países Bajos y varios países más. Diversas fuentes señalaron que el reajuste no debe confundirse con el repliegue de 5.000 tropas estadounidenses de Alemania anunciado por Trump tras críticas de Friedrich Merz sobre la guerra de Irán.

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El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, justificó los planes estadounidenses afirmando que representan “una señal de éxito” respecto a la evolución de la organización y valoró que los europeos “compartan de forma más equitativa la responsabilidad” de la seguridad del continente. Restó importancia a la inquietud generada por el reajuste y confirmó que, como se trata de una “herramienta de planificación”, los aliados incrementarían sus recursos de inmediato si estallara una guerra.