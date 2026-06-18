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Donald Trump tildó de “envidiosos, gente mala o estúpidos” a quienes critican el acuerdo de paz con Irán

El presidente de Estados Unidos valoró que “la bolsa acaba de alcanzar un máximo histórico y los precios del petróleo se están desplomando”

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (Europa Press/Contacto/Matthieu Mirville)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (Europa Press/Contacto/Matthieu Mirville)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tachó este jueves de “envidiosos, gente mala o estúpidos” a quienes consideran que el acuerdo con Irán incluye demasiadas concesiones a la república islámica.

“Estos tontos, que piensan que no he sido lo suficientemente duro con Irán, cuando la bolsa acaba de alcanzar un MÁXIMO HISTÓRICO y los precios del petróleo se están ‘desplomando’, o son envidiosos, gente mala o estúpidos”, escribió en un mensaje en la plataforma Truth Social.

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Trump confirmó en horas de la noche de este miércoles que firmó personalmente el acuerdo alcanzado con Irán para poner fin a la guerra en Oriente Medio, acelerando un proceso que inicialmente contemplaba una ceremonia formal en Suiza el próximo viernes.

Ya está firmado”, declaró Trump ante periodistas al abandonar el Palacio de Versalles, en Francia. “Lo firmé en Versalles. Lo acabo de firmar”, agregó, en referencia al memorando de entendimiento negociado entre Washington y Teherán.

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La confirmación del mandatario se produjo horas después de que funcionarios estadounidenses revelaran que el acuerdo había sido suscrito por ambas partes y ya había comenzado a implementarse.

Donald Trump tuit
El mensaje de Donald Trump

Poco después del anuncio, el asesor presidencial Dan Scavino difundió en la red social X un video en el que se observa a Trump rubricando el memorando y entregando el documento al secretario de Estado, Marco Rubio.

La firma se realizó durante una cena en el Palacio de Versalles, con el presidente francés, Emmanuel Macron, sentado a su lado. Tras completar el trámite, el mandatario francés respondió con aplausos.

“Buen trabajo”, dijo Macron tras la firma.

Según funcionarios estadounidenses, la copia firmada fue enviada posteriormente a Teherán para completar el proceso acordado entre ambas partes.

Una cena con altos representantes de Francia en el Palacio de Versalles, en París, fue testigo de la firma del acuerdo entre Estados Unidos e Irán

Desde Teherán, el portavoz de la Cancillería iraní, Esmail Baqai, también confirmó que el memorando fue firmado electrónicamente por ambos gobiernos y afirmó que el proceso quedó concluido.

“El memorando entre Irán y Estados Unidos ahora está oficialmente finalizado porque ambas partes lo han firmado”, sostuvo.

Baqai explicó que, como consecuencia de esa firma digital, ya no será necesaria una ceremonia formal de suscripción en territorio suizo, aunque las delegaciones de ambos países tienen previsto reunirse en Ginebra para abordar la siguiente fase de negociaciones.

El funcionario iraní indicó que el documento fue redactado tanto en inglés como en farsi a pedido de Teherán.

Esto representa el más alto nivel de transparencia en nuestra comunicación pública”, afirmó, al señalar que la existencia de dos versiones oficiales busca evitar diferencias de interpretación sobre el contenido del acuerdo.

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