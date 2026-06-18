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Ronaldo se rindió a Lionel Messi tras hacer historia y convertirse en el máximo goleador en los Mundiales: “Es el indicado”

El astro brasileño fue superado por el rosarino, quien quedó a un gol de convertirse en el único líder en la tabla por delante de Miroslav Klose

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Ronaldo elogió a Messi tras el hat trick

El exfutbolista brasileño Ronaldo Nazário utilizó su cuenta de TikTok para reconocer el logro histórico del capitán argentino Lionel Messi tras su debut en el Mundial 2026 con hat trick incluido. El campeón mundial de 2002 elogió la actuación de Messi y afirmó que ya no deberían existir dudas sobre su legado en la historia del fútbol.

La jornada en Kansas City marcó un nuevo hito para el astro argentino, quien anotó un triplete en la victoria de Argentina por 3 a 0 ante Argelia. Gracias a estos goles, Messi alcanzó los 16 tantos en Copas del Mundo, igualando al alemán Miroslav Klose en la cima de la tabla histórica y superando al propio Ronaldo, que quedó tercero con 15. Lejos de mostrar descontento por haber sido desplazado, Ronaldo celebró el récord con palabras contundentes. “Los récords están hechos para ser rotos y la persona que lo rompe no sorprende a ningún aficionado al fútbol en el mundo”, expresó el exdelantero.

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A través de la red social Ronaldo profundizó en el impacto de la marca conseguida por Messi. “Creo que si hay alguien que merece el título de máximo goleador de todos los Mundiales, de todos los tiempos, creo que Messi es el indicado”, sostuvo el brasileño. Al mismo tiempo, consideró: “Sí, he respondido a esto varias veces, porque cuando... ¿Cómo se llama el alemán? ¿Klose?cuando Klose me pasó, dije: ‘Chicos... son números, ¿no? Es una estadística’. Sí... Y los récords también están para romperse, ¿no? No hay ningún récord que dure para siempre. No es lo que define a cada jugador ni lo que han hecho durante toda su vida, pero es un buen número, una buena estadística”.

Messi marcó un triplete en su debut contra Argelia (AP)
Messi marcó un triplete en su debut contra Argelia (AP)

Estas declaraciones se sumaron a las que realizó tras la victoria albiceleste en su debut. En una rueda de prensa para acreditados de la FIFA en el estadio Arrowhead, el exjugador de Real Madrid y Barcelona matizó su respeto por el argentino y subrayó la vigencia de Messi incluso a los 38 años. “Cada vez que Messi pisa el césped, lo demás se vuelve histórico y elegante”, sentenció. Desde su perspectiva, la trascendencia del capitán de la Selección Argentina ya no admite discusión. “Es hora de que el mundo deje de esconderse y acepte el hecho de que es el mejor jugador de todos los tiempos”, manifestó Ronaldo.

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La actuación de Messi ante Argelia no solo le permitió igualar a Klose sino también disputar su partido número 200 con la selección mayor. Sobre la jornada completa, El Fenómeno consideró que la noche vivida en Kansas City será recordada. “Es una noche inolvidable e histórica que pasará a los libros de historia para siempre”, definió el exgoleador.

El propio Messi, al ser consultado sobre la marca que lo llevó a superar a Ronaldo, optó por restar peso a la comparación numérica. “Ronaldo, de los que yo vi, fue uno de los más grandes y no está primero, o sea que queda solo en una estadística”, respondió tras recibir el premio al mejor jugador del partido.

Con este nuevo récord, Messi suma un capítulo más a una carrera marcada por hitos individuales y colectivos. En ese contexto, el próximo partido ante Austria del próximo lunes 22 de junio podría ser clave para ubicarse como el único máximo goleador histórico, así como también, en caso de salir victorioso, romperá otro récord como el futbolista que más partidos ganó en Mundiales con 16.

El hecho de haber convertido un triplete en el debut mundialista le facilitó el camino hacia dicho récord, ya que en caso de no convertir ante el conjunto europeo, tendrá una nueva oportunidad de hacerlo frente a Jordania el 27 de junio.

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