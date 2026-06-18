El doloroso adiós de Francisco Vignale a su hermano Lucas a tres días de su trágica muerte: “Te amo con mi alma”

Francisco Vignale comparte una imagen de su hermano Lucas, quien falleció trágicamente en un accidente en Brasil, recordándolo con alegría junto al mar

La mañana del último domingo en Río de Janeiro estuvo marcada por la tragedia tras el choque de dos helicópteros que dejó un saldo de seis víctimas fatales. Entre quienes perdieron la vida se encontraban Lucas Vignale, reconocido cineasta argentino, y el youtuber Gaspar Prim Díaz, conocido como Gaspi. El impacto de la noticia se sintió con fuerza tanto en el ámbito artístico como en el círculo íntimo de quienes perdieron la vida. En las últimas horas, el mensaje de Francisco Vignale adquirió un protagonismo especial al compartir una despedida cargada de emoción.

El también realizador audiovisual publicó en Instagram una serie de fotografías que retratan distintas etapas de su vida junto a Lucas. Las imágenes recorren momentos de la infancia, viajes, logros profesionales y celebraciones familiares, reflejando una relación de profunda cercanía. Acompañando la galería, el mensaje fue contundente: “Te amo con todo mi corazón, mi alma y espíritu”. Este homenaje inmediato, compartido abiertamente en redes, generó una ola de respuestas y acompañamiento por parte de amigos, colegas y seguidores.

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Francisco Vignale (derecha) posa junto a su hermano Lucas (izquierda), a quien recordó tras el fatal accidente en Brasil

Entre los mensajes destacados, se leen expresiones como “Fuerza Fran, un abrazo enorme para vos” y “Yo quiero justicia por estos pibes llenos de sueños con un futuro magnífico por delante, algo pasó esto no es normal, no miremos para el costado”. Otros usuarios sumaron palabras de aliento: “Abrazo gigante lleno de amor para vos, Fran querido”, y reflexiones sentidas sobre la pérdida: “Nadie debería desgarrarse el alma nunca en su vida. Nadie debería suspirar por última vez en la mitad de la fiesta. Nadie debería tener que despedir un hermano, un hijo. Qué bronca para todos los que nos quedamos. Mis condolencias para toda la familia y mi rezos para que su alma esté en un lugar increíble”.

El siniestro tuvo lugar cuando dos helicópteros colisionaron en pleno vuelo. Una de las aeronaves cayó en picada, impactando contra el estacionamiento de un complejo comercial. El choque provocó un incendio de gran magnitud que destruyó una veintena de autos eléctricos, generando conmoción entre testigos y autoridades locales. La tragedia ocurrió durante la mañana del domingo y rápidamente fue difundida por medios brasileños y argentinos.

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Lucas Vignale (izquierda) y su hermano Francisco (derecha) compartiendo un momento alegre, una imagen que Francisco publicó en memoria de Lucas tras su trágico fallecimiento en Brasil

Entre las seis víctimas se encontraban Lucas Vignale y Gaspar Prim Díaz. Ambos se encontraban en Brasil por motivos profesionales relacionados con la industria audiovisual y musical. La magnitud del accidente y sus consecuencias materiales y humanas generaron una reacción inmediata de la comunidad, que se manifestó en pedidos de esclarecimiento y justicia.

La noticia del accidente cobró especial relevancia en redes sociales, donde la última publicación de Lucas Vignale en Instagram, realizada horas antes del hecho, adquirió un tono premonitorio. En el video se observaba una vista nocturna del Cristo Redentor y el mensaje “#Dios”, que fue ampliamente compartido y comentado tras conocerse el desenlace.

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Esta tierna fotografía muestra a Francisco y Lucas Vignale sonriendo y abrazándose en un momento de su infancia, simbolizando su unión familiar

Lucas era conocido por su trabajo en videoclips, cortometrajes y cine de autor. Había colaborado con destacados referentes de la música urbana local, como Bizarrap, Duki, Nicki Nicole, Trueno y Nathy Peluso. Su participación en proyectos audiovisuales lo posicionó como una figura reconocida dentro del circuito artístico argentino e internacional.

En el ámbito cinematográfico, Vignale dirigió el documental Tripolar 360° sobre la banda Usted Señalemelo. Además, codirigió junto a Lorenzo Ferro el largometraje El tren fluvial, obra seleccionada para la sección Perspectives del Festival de Berlín y presentada en el BAFICI 2026, donde recibió elogios de la crítica especializada. Su aporte al cine independiente y a los formatos experimentales fue señalado por colegas y especialistas tras conocerse la noticia de su fallecimiento.

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Francisco Vignale (izquierda) y su hermano Lucas (derecha) compartieron experiencia en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata

La despedida de Francisco Vignale se convirtió en uno de los gestos más representativos del duelo colectivo. Las imágenes compartidas recorren desde la infancia de ambos hasta momentos recientes, como la participación en festivales de cine y eventos culturales. Las fotografías documentan una relación de complicidad y acompañamiento mutuo, tanto en lo personal como en lo profesional.

El posteo fue acompañado por cientos de respuestas y mensajes de afecto. Entre ellos, se destacó la frase “Tu hermano es la leyenda de la autenticidad del amor y del compañerismo que pueda haber existido! El honor de tenerlo en mi corazón es gigantesco y me llena de orgullo”, reflejando el vínculo de Lucas con quienes lo conocieron de cerca. La comunidad artística y cultural expresó su pesar y recordaron a Lucas por su creatividad y su generosidad en el trabajo colectivo.

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