Cuál es la estrategia física que acompaña la vigencia deportiva de Serena y Venus Williams después de los 40 años

Las hermanas Williams regresarán a Wimbledon para disputar el torneo de dobles, en el que conquistaron seis títulos a lo largo de sus carreras (REUTERS)

El regreso de Serena y Venus Williams a Wimbledon mediante una invitación especial vuelve a poner el foco sobre una de las trayectorias más extensas y exitosas del tenis profesional.

Más allá de los títulos y los récords acumulados durante décadas, las hermanas estadounidenses continúan siendo una referencia por su capacidad para sostener un elevado nivel de condición física a una edad en la que muchos deportistas ya dejaron la competencia.

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La vigencia de ambas no responde a fórmulas extraordinarias. De acuerdo con un informe de Women’s Health, sus hábitos de entrenamiento muestran una estrategia basada en principios ampliamente respaldados por la investigación científica: la combinación de ejercicio cardiovascular, entrenamiento de fuerza, trabajo de movilidad y una atención constante a la recuperación física.

En distintas entrevistas y publicaciones recientes, Serena y Venus compartieron aspectos de una preparación que busca preservar el rendimiento y la salud a largo plazo.

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Fuerza, resistencia y estabilidad como pilares del entrenamiento

Venus Williams, que suele difundir contenidos relacionados con actividad física en su canal de YouTube, explicó a Women’s Health que la combinación de fuerza y cardio ocupa un lugar central en su rutina.

Venus Williams afirmó que la fuerza y el cardio ocupan un lugar central en su entrenamiento dentro y fuera de la cancha (REUTERS)

“Estoy en la cancha haciendo tantas repeticiones como sea posible para el cardio, en el gimnasio haciendo ejercicios de fuerza o recuperándome y tratando de poner mi cuerpo en las mejores condiciones posibles”, afirmó la tenista de 46 años.

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Su preparación incluye ejercicios destinados a fortalecer el tren inferior, la zona media y la estabilidad corporal. Entre ellos mencionó elevaciones de cadera tumbada, elevaciones alternas de piernas con bandas elásticas y variantes con peso del ejercicio conocido como dead bug.

A estas sesiones suma prácticas de pilates, además de ejercicios realizados sobre una pelota BOSU, un implemento utilizado para mejorar el equilibrio, la coordinación y el control postural.

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La preparación de Venus Williams incluye ejercicios para el tren inferior, la zona media y la estabilidad corporal, además de Pilates con reformer y trabajo con pelota BOSU (REUTERS)

La movilidad también forma parte de su programa. Durante el último año, mostró una secuencia de estiramientos orientada a la recuperación después de los entrenamientos. El trabajo incluye movimientos dinámicos y estáticos enfocados en la espalda superior, las caderas, los hombros y los isquiotibiales, regiones corporales sometidas a una alta exigencia durante los partidos de tenis.

El enfoque de Serena: actividad diaria y adaptación física

Serena Williams también destacó en distintas oportunidades la importancia de combinar modalidades de entrenamiento. Según explicó en una entrevista con Vogue citada por Women’s Health, sus sesiones suelen integrar trabajo cardiovascular, rutinas de alta intensidad, fuerza y estiramientos.

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La ex número uno del mundo señaló que una parte importante de su preparación consiste en adaptarse a las necesidades de su cuerpo tras años de competencia profesional.

“Sin duda escucho a mi cuerpo. Mi tipo de cardio favorito es correr, pero mi cuerpo tiene que estar en forma para poder hacerlo, de lo contrario me dolerán las rodillas”, declaró la tenista de 44 años a Vogue.

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Serena Williams explicó que adapta su entrenamiento a las necesidades de su cuerpo y que busca hacer cardio todos los días con carrera, elíptica o caminatas (REUTERS)

También destacó que “después de jugar al tenis durante tantos años, las rodillas se desgastan, así que la elíptica también me está gustando cada vez más. Básicamente, intento hacer cardio todos los días; aunque solo sea caminar unos kilómetros, cuenta”.

Durante 2026 también compartió en TikTok imágenes de su progreso en ejercicios realizados con barra y aro aéreo, disciplinas que requieren fuerza, coordinación y control corporal.

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Lo que muestran los estudios sobre este tipo de rutina

El modelo de entrenamiento seguido por las hermanas Williams coincide con los resultados de investigaciones recientes sobre actividad física y salud.

Un estudio de gran escala que analizó los niveles de ejercicio de más de 147.000 personas identificó el menor riesgo de mortalidad entre quienes combinaban altos niveles de actividad aeróbica con entrenamiento de fuerza.

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La rutina de Serena y Venus Williams combina ejercicio cardiovascular, entrenamiento de fuerza, movilidad y recuperación física para sostener el rendimiento (REUTERS)

El análisis mostró que quienes realizaban regularmente ejercicio aeróbico y sumaban entre una y dos horas semanales de entrenamiento de fuerza presentaban un riesgo de mortalidad un 45% menor en comparación con las personas físicamente menos activas.

Otro estudio, basado en datos de 111.373 participantes, evaluó el impacto de la variedad de actividades físicas durante el tiempo libre. Los resultados mostraron que las personas que practicaban una mayor diversidad de ejercicios registraban un 19 % menos riesgo de muerte por cualquier causa.

Además, presentaban reducciones de entre el 13% y el 41% en el riesgo de fallecimiento asociado a enfermedades cardiovasculares, cáncer, afecciones respiratorias y otras causas.

La combinación de fuerza, cardio, movilidad, ejercicios de equilibrio y una amplia variedad de estímulos físicos forma parte de la rutina que Serena y Venus Williams mantienen mientras continúan ligadas al tenis de alto nivel y se preparan para una nueva participación en Wimbledon.