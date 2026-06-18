República Checa vs Sudáfrica, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Horarios del partido: 13:00 horas (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) / 12:00 horas (Chile, Bolivia, Venezuela y Miami, Estados Unidos) / 11:00 horas (Ecuador, Perú, Colombia y Panamá) / 10:00 horas (México, El Salvador, Honduras y Costa Rica) / 18:00 (España).
Televisación: DSports y Disney + (Sudamérica) / DSports, TyC Sports y Paramount+ (Argentina) / DAZN (España) / ViX (México) / DSports (Uruguay) / DSports (Ecuador) / DSports (Colombia) / DSports (Perú) / Dsports (Venezuela) / FOX, Telemundo y Peacock (Estados Unidos) / FOX (Centroamérica).
¿CÓMO LLEGA REPÚBLICA CHECA?
Los europeos culminaron segundos en su grupo en las Eliminatorias, por detrás de Croacia, por lo que tuvieron que disputar el Repechaje para acceder a la cita máxima. En su camino doblegaron a Irlanda y Dinamarca. Aunque en sus últimos amistosos superó a Kosovo y Guatemala, en su estreno mundialista cayeron por 2-1 contra Corea del Sur.
POSIBLES FORMACIONES:
República Checa: Matej Kovar; Stepan Chaloupek, Robin Hranac, Ladislav Krejčí; Vladimír Coufal, Michal Sadílek, Tomáš Souček, David Jurásek; Lukas Provod, Pavel Sulc y Patrik Schick. DT: Miroslav Koubek.
Sudáfrica: Ronwen Williams; Khuliso Mudau, Ime Okon, Mbekezeli Mbokazi, Aubrey Modiba; Jayden Adams, Teboho Mokoena; Bongokuhle Hlongwane, Relebohile Mofokeng, Tshepang Moremi; Lyle Foster. DT: Hugo Broos.
¡Bienvenidos! Aquí podrán seguir todos los detalles del partido entre República Checa y Sudáfrica por el Grupo A en Atlanta