Quién es Domingo Catoira, la nueva apuesta de River Plate para el mercado de pases

Domingo Catoira se suma a la estructura de fútbol de River Plate

Domingo Catoira, de 53 años, desembarcó en el fútbol argentino para integrarse a la estructura de Pablo Longoria en River Plate. Su designación responde a la necesidad de fortalecer el área de scouting y potenciar la búsqueda de jóvenes talentos, en un contexto donde el club busca renovar su plantel y ampliar su red de captación. Esta incorporación marca la primera experiencia profesional de Catoira fuera de España y su arribo coincide con una etapa de importantes movimientos en el mercado para el conjunto de Núñez.

Nacido en Évian-les-Bains, Francia, pero criado en Galicia, Domingo Catoira forjó su nacionalidad española a partir de sus raíces familiares. Su carrera como futbolista se desarrolló en el ascenso español, actuando como defensor central en equipos como Lugo, Novelda y Benidorm, hasta su retiro en 2007. Desde entonces, orientó su camino hacia la gestión deportiva, donde construyó un perfil con fuerte presencia en secretarías técnicas y direcciones deportivas de clubes de la Primera División de España.

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La trayectoria de Domingo Catoira en el fútbol español comenzó formalmente en 2010, cuando se sumó a la Secretaría Técnica de Valencia Club de Fútbol. Su ingreso se produjo por la intermediación de Braulio Vázquez, ex compañero en su etapa de jugador. Durante tres años, participó en la estructura de análisis y seguimiento de futbolistas, consolidando experiencia en la identificación y evaluación de perfiles para el primer equipo y las divisiones juveniles.

En 2014, Catoira aceptó el desafío de sumarse a la dirección deportiva de Real Valladolid, donde permaneció hasta 2017 como secretario técnico. Allí conformó un tándem con Vázquez que buscó reestructurar el plantel y sentar bases para el regreso a Primera. En 2017, el directivo volvió a Valencia, esta vez en una etapa que coincidió con la gestión de Pablo Longoria como Director Deportivo, lo que permitió que ambos trabajen codo a codo en la planificación y ejecución de políticas de fichajes y promoción de juveniles.

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El recorrido de Domingo Catoira continuó en Espanyol de Barcelona, primero como secretario técnico entre 2020 y 2022, y luego como Director Deportivo hasta 2023. Su gestión en Cataluña incluyó la participación en mercados de pases y la toma de decisiones deportivas en un contexto de presión, que concluyó con el descenso del equipo. Posteriormente, regresó a Real Valladolid como Director Deportivo en 2023, cargo que ocupó hasta mediados de 2025. En esa etapa logró el objetivo del ascenso a La Liga, aunque la campaña subsiguiente terminó con el equipo firmando su peor desempeño histórico en Primera División, lo que derivó en la no renovación de su contrato.

A lo largo de su carrera, diversas fuentes del fútbol español han coincidido en describir a Catoira como un profesional con gran capacidad para integrarse y desempeñarse dentro de estructuras deportivas complejas. Su especialidad radica en la observación y el análisis de futbolistas, con un enfoque que prioriza la identificación de talentos que no suelen figurar en el radar tradicional de los grandes clubes. Durante su paso por el fútbol español, este método fue apodado como la “Zona Catoira”, debido a su habilidad para encontrar jugadores que luego ofrecían un rendimiento destacado.

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En River Plate, Domingo Catoira asume la responsabilidad de liderar el área de scouting y coordinar la búsqueda de jóvenes talentos, reportando directamente a Pablo Longoria. El área que encabeza funciona como nexo entre la presidencia del club y Enzo Francescoli, ídolo uruguayo y referente del proyecto futbolístico de la institución.

Durante las primeras semanas en el club, el equipo de trabajo que integran Longoria, Catoira, el presidente Stefano Di Carlo y el entrenador Eduardo Coudet impulsó una depuración importante del plantel profesional, con la salida de catorce futbolistas y la declaración de transferibles de varios nombres de peso. Paralelamente, la nueva estructura se involucró de manera activa en la negociación de refuerzos y salidas, marcando un perfil de gestión basado en la toma de decisiones colectivas y la especialización de funciones. Antes de emprender viaje rumbo a España para realizar la parte más dura de la pretemporada, el Millonario cerró los fichajes de Nicolás Otamendi y Mauro Arambarri.

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Las referencias que llegan desde España subrayan que Catoira se desempeña con eficacia dentro de equipos de trabajo consolidados, aunque su desempeño como cabeza de proyecto no arrojó los mismos resultados. En esta etapa en el fútbol argentino, tendrá como desafío principal trasladar su metodología de detección y captación de talento, probada en el contexto español, al ecosistema de River Plate, donde la exigencia y las expectativas sobre el área de scouting se encuentran en un punto de máxima demanda.

La llegada de Domingo Catoira constituye un movimiento estratégico de River Plate para robustecer su estructura de fútbol y optimizar el proceso de incorporación de jóvenes futbolistas. Su experiencia acumulada en instituciones de España y su vínculo previo con Pablo Longoria configuran un escenario de trabajo que buscará potenciar el capital humano y deportivo del club a partir de esta ventana de transferencias.

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