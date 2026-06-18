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El elogio de Mario Pergolini a Lionel Messi tras su ‘hat trick’ en el Mundial: “Uno siente que le va a bien a un amigo”

El conductor elogió la vigencia del capitán argentino tras su actuación ante Argelia y, entre bromas con su equipo, confesó que se enteró del resultado al día siguiente por el horario del partido

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El conductor opinó sobre la actuación del capitán argentino en su programa

Desde figuras del fútbol a medio internacionales, todo el universo deportivo destacó la actuación de Lionel Messi ante Argelia en la cual firmó un hat-trick. En ese clima, Mario Pergolini no pudo evitar opinar del debut de la Selección Argentina. El conductor se deshizo en elogios, expresando su alegría por el éxito del capitán argentino y su admiración por su vigencia en el deporte.

“¡Tres! ¿Hacé así?”, comenzó diciendo Pergolini, haciendo el número con sus dedos, al saludar a sus compañeros de programa. En esa línea, Agustín Rada comentó que fue un ‘partidazo’. Fue entonces cuando el conductor quiso reflexionar sobre los sentimientos que provocaba el 10 en los fanáticos: “Y además, es que, es increíble lo que genera ya este señor, porque a Messi decirle muchacho, no, ¿no? Ya este señor. Pero viste, uno se pone contento, ¿no? Que le va bien y uno siente como que le va bien a un amigo, a un tipo que uno quiere y le gustaría que meta más goles. Y se emociona y juega bien y bate récord. Así que bueno, nos alegramos, nos alegramos por él y por, por supuesto para nosotros, porque nosotros después vamos por la calle diciendo: “Argentina””.

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“Escuchando el himno al palo en el auto”, agregó Evelyn Botto, manifestando su euforia mundialista. En ese marco, Pergolini destacó lo tarde que se jugó el partido respecto al horario argentino: “Muy tarde. Yo 10.30 estaba dormidísimo. Me enteré hoy a la mañana”. Después de las risas, Rada volvió a recalcar que se trató de un ‘partidazo’. Sorprendido por el comentario del humorista, el comunicador le preguntó si había visto el encuentro, a lo que Agustín afirmó: “Obvio”.

“¿Tenés un análisis del partido?”, le consultó Pergolini a Rada, con la idea de presionarlo a fundamentar sus comentarios. Fue entonces cuando el humorista hizo gala de su labia y expresó: “El señor Lionel Scagnoli hizo una gran táctica, entendiendo que, quizás, el campo de juego era un poco adverso para la selección. Siendo que un clima de Kansas la selección no estaba acostumbrada y el tipo logró entender después del segundo tiempo, mucho más que la primera parte. Entendiendo también a un Messi muy solidario, repartiendo la pelota, yendo de un lado para el otro, pin, pin, pin, pin, pin. Y entendiendo que si no esos tres goles no entraban, no hubiésemos tenido tres a cero, hubiésemos terminado en otro tanto”.

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Mario Pergolini celebra el hat-trick de Lionel Messi y se suma a la euforia mundialista

Después de mucho ensayo y preparación, días atrás, Agustín Rada debutó como Willy Wonka en Charlie y la Fábrica de Chocolate. Para llegar preparado a ese día, el humorista se ausentó en numerosas oportunidades en Otro Día Perdido (eltrece), ya que las grabaciones coincidían con los ensayos. Así las cosas, Mario Pergolini se enteró que el cómico volverá a faltar a causa de las funciones de la obra, lo que provocó su furia en el estudio.

Todo comenzó cuando Evelyn Botto comentaba que planeaba cantar en el programa, a lo que Rada agregó ingenuamente: “Cantá el lunes que yo no vengo”. Al escucharlo, Pergolini reaccionó inmediatamente: “¿Cómo que no venís?”. Con la idea de calmar la situación, el humorista agregó: “Ah, no, porque tengo doble función porque he enfriado. Perdón. Pero yo lo había avisado”.

Fue entonces cuando Botto se quejó: “O sea que a mí me toca hacerlo todo. Avisá, nene”. En esa línea, el conductor le preguntó a Rada por qué no había avisado con más anticipación, a lo que el humorista dijo: “Pero si les avisé”. Aún sin poder procesar un nuevo faltazo de su compañero, Pergolini preguntó cuándo lo había dicho. Instantáneamente, Rada argumentó: “Hay un papel que está ahí”.

El conductor mostró su furia al conocer que Rada se volvería a ausentar del programa

Cansado de la situación, Mario le pasó factura: “Ella dice que avisó el cumpleaños. Vos decís que avisás cuando no venís. ¿Yo volví a la tele para esto?”. Al notar que la incomodidad y enojo de Pergolini crecía, Botto resaltó: “Mirá, se paró. Lo hiciste pararse atrás de la silla”. Nuevamente, el conductor destacó: “¿Para esto me hizo volver a la tele? “Ay, te escribí una carta de chiquito”, me dijo”.

Intentando excusarse de la situación que había generado, Rada se refirió a que él no generó el regreso de Pergolini a la televisión: “Pero sí, pero yo no te dije nada, vos viniste...”. Para cerrar, Mario detalló: “Mañana ella canta. Y canta una canción de Génesis, quince minutos dura. Génesis de los años setenta”.

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